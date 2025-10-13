Cotidiano
MPF considera ilegítima ação judicial que pedia tratamento para supostos efeitos adversos de vacinas da HPV e covid
Parecer também afirma que associação é obrigada a apresentar estudos técnicos que sustentem suas alegações
O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou em uma ação judicial movida pela Associação Brasileira de Vítimas de Vacinas e Medicamentos (Abrava) contra a União, na qual pedia a criação de uma política pública de acolhimento e tratamento especializado para supostos efeitos adversos de vacinas (HPV e covid-19) e medicamentos, além de campanhas de publicidade sobre esses efeitos.
O parecer do MPF, assinado pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, destacou dois pontos centrais: o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Abrava para pleitear indenizações em nome de não-filiados e a conclusão de que o Sistema Único de Saúde (SUS) já possui mecanismos e protocolos para a vigilância e o atendimento de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (Esavi).
Ilegitimidade para pedidos de indenização – O MPF concordou com a União sobre a ilegitimidade ativa da Abrava para pleitear indenização (direitos individuais) em prol de toda a população eventualmente prejudicada ou de pessoas que não são filiadas e não deram autorização expressa para o ajuizamento da ação.
Segundo o órgão, o pedido de indenização tem natureza de direito individual homogêneo, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 82 de Repercussão Geral, exige que associações tenham autorização expressa e prévia dos filiados para atuar judicialmente em seu nome (representação processual).
Políticas públicas e mecanismos de vigilância já existem no SUS – Em relação ao mérito da ação, o MPF opina que os elementos apresentados pela União demonstram que o SUS e o Programa Nacional de Imunizações (PNI) já contam com uma estrutura robusta para lidar com Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização, incluindo a vigilância, o acolhimento, o tratamento e a comunicação.
De acordo com a manifestação, já há mecanismos e protocolos usados no Brasil para garantir a segurança das vacinas. Desde 2005, os eventos adversos pós-vacinação devem ser notificados obrigatoriamente — os casos graves em até 24 horas. O monitoramento é feito por sistemas integrados, como SNV-ESAVI, e-SUS Notifica e VigiMed (da Anvisa).
A investigação dos casos graves começa nas prefeituras, e a análise da relação entre a vacina e o evento é feita pelos estados e, nos casos mais sérios, pelo Comitê Cifavi. O Ministério da Saúde também orienta os profissionais com notas técnicas, promove a transparência dos dados e mantém a comunicação com o público para reforçar a confiança e a adesão à vacinação.
Sobre o PNI, o MPF reforçou no parecer que o programa é uma política pública balizada por estudos científicos robustos, que garante o acesso gratuito e universal a vacinas e prioriza a segurança do paciente, com a incorporação de novas vacinas seguindo um processo rigoroso com apoio de órgãos como a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec) e a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações (Ctai).
Ao fim do parecer, reforçando a manifestação pela improcedência da ação, o MPF também endossou a obrigatoriedade de a autora da ação justificar tecnicamente os estudos que apresentou, pois cabe a quem alega o ônus de comprovar a validade do fato constitutivo de seu direito.
Assessoria MPF
Cotidiano
Elenco do Santa Cruz fica completo e foca no duelo da Copa do Brasil
Depois do fechamento do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, o elenco do Santa Cruz estará completo na reta final de treinamentos visando o confronto contra o IAPE, do Maranhão. O jogo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 será no dia 22 deste mês, às 13h30(hora Acre), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.
“Alguns atletas do Sub-20 estavam no elenco profissional e agora vai ser dedicação exclusiva. Vamos ter uma semana de muito trabalho”, declarou o técnico Pedro Balu.
Viaja na segunda
O delegação do Santa Cruz viaja na segunda, 20, para São Luís e na terça, 21, realiza um treinamento leve.
“Estamos com a nossa programação fechada. Nossa meta é voltar de São Luís com a classificação para a segunda fase”, afirmou o treinador.
Cotidiano
Brasileia, Quinarí e Fluminense da Bahia avançam no Estadual da Série A
Dois jogos, pelo grupo A, fecharam nesse sábado, 11, em Rio Branco e Senador Guiomard a fase de classificação do Campeonato Estadual da Série A. Brasileia, Quinarí seguem na disputa do título de 2026.
Em Senador Guiomard
O time do Quinarí entrou em quadra pressionado e somente uma vitória iria garantir a classificação. O Quinarí bateu o Campo Grande por 8 a 2 e fechou a primeira fase do grupo A na segunda colocação com 7 pontos. A derrota eliminou o Campo Grande, um dos favoritos ao título da competição.
Flu x Brasileia
O Brasileia veio para a partida classificado. Mesmo fora de casa, o Brasileia venceu o Fluminense da Bahia, no Álvaro Dantas, por 2 a 1 e terminou a fase de classificação na primeira colocação com 10 pontos.
O Fluminense da Bahia avançou. A equipe da Baixada da Sobral terminou com 6 pontos, mesma pontuação do Campo Grande, mas garantiu a vaga no saldo de gols 2 contra -4.
Brasileia e Xapuriense nas semifinais
Brasileia, na chave A, e Atlético Xapuriense, no grupo B, estão classificados para as semifinais do Estadual.
Definir semifinalistas
A definição dos outros semifinalistas do Estadual da Série A sairá dos confrontos: Lyon (2º A) x Fluminense da Bahia (3º B) e Quinarí (2º B) x Pista (3º A).
Cotidiano
Copa Acre Soçaite terá três jogos na quadra do Tangará
A primeira fase da Copa Acre de Futebol Soçaite terá mais três partidas nesta segunda, 13, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará.
Waldemar Maciel e University abrem a programação em duelo sem favorito. Na sequência as partidas são: Jovens Promessas B e Atlético Vila Real e os Amigos do Depay enfrentam o Borussia.
“Estamos chegando na reta final da primeira fase e a projeção para a sequência do torneio é de partidas ainda mais disputadas”, comentou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça.
