Brasil

MPF aciona Justiça para obter relatórios da Abin sobre alertas de falta de oxigênio no Amazonas em 2021

Publicado

8 minutos atrás

em

Documentos são considerados fundamentais para calcular danos e indenizações às vítimas da crise que causou dezenas de mortes por asfixia durante a segunda onda da Covid-19.

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com uma ação na Justiça Federal para obrigar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a entregar relatórios que, segundo o órgão, teriam alertado previamente sobre o risco de desabastecimento de oxigênio no Amazonas em janeiro de 2021.

O MPF afirma que os documentos são essenciais para a apuração de responsabilidades, bem como para o cálculo de danos e indenizações às famílias das vítimas da crise, que resultou em dezenas de mortes por asfixia em meio ao colapso hospitalar causado pela segunda onda da Covid-19.

A Abin, por sua vez, declarou em nota que já disponibilizou mais de 1.100 documentos públicos sobre a pandemia em seu site. A agência sustenta que não está sujeita ao controle do MPF, mas apenas ao do Congresso Nacional, e que a divulgação de Relatórios de Inteligência depende de autorização da Casa Civil.

Durante o colapso de janeiro de 2021, o Amazonas enfrentou recorde de internações, hospitais superlotados e escassez crítica de oxigênio. Investigações conduzidas pelo MPF e pela Defensoria Pública apontam que mais de 60 pessoas morreram devido à falta do insumo, e mais de 500 pacientes precisaram ser transferidos às pressas para outros estados.

Diante da recusa da Abin em fornecer os dados solicitados, o MPF impetrou mandado de segurança pedindo acesso a:

  • Relatórios produzidos entre março de 2020 e janeiro de 2021 sobre a pandemia no Amazonas;

  • Registros que comprovem o envio desses documentos ao Executivo federal;

  • Informações sobre eventual compartilhamento com o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus.

O caso agora será analisado pela Justiça Federal, que decidirá se a Abin deverá liberar os relatórios sigilosos ao Ministério Público.

Brasil

PC-AM apreende 300 kg de skunk avaliados em R$ 5,5 milhões em Manaus

Publicado

7 minutos atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Operação resultou na prisão de um homem de 28 anos; parte da droga seria enviada ao município de Juruti, no oeste do Pará.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu aproximadamente 300 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 5,5 milhões, durante operações realizadas nos bairros da Paz, Alvorada e Cidade de Deus, nas zonas centro-oeste e norte de Manaus. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, o entorpecente abastecia pontos de venda na capital, e parte do carregamento tinha como destino o município de Juruti, no oeste do Pará.

O delegado-geral adjunto da PC-AM destacou que a apreensão é resultado de quase 30 dias de trabalho investigativo conduzido pelo departamento, reforçando o impacto da operação no combate às organizações envolvidas no tráfico interestadual.

Brasil

Operação Archote cumpre 78 medidas cautelares e mira organização criminosa ligada ao tráfico em RO e MS

Publicado

10 minutos atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Ação da Polícia Civil bloqueia R$ 15 milhões em bens e apura participação de empresários, estudante de Medicina e filho de vereador em esquema que usava criptomoedas e empresas de fachada.

A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, nesta quarta-feira (19), a Operação Archote, cumprindo 78 medidas cautelares, entre elas nove mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. A operação mira uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas com atuação em Rondônia e Mato Grosso do Sul.

Conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco 2), com apoio do Ministério Público e de outras unidades policiais, a ação é realizada em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e São Felipe do Oeste, além de Campo Grande e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

As investigações apontam que o grupo utilizava esquemas sofisticados para ocultar movimentações financeiras, recorrendo a transações em criptomoedas, empresas de fachada e “laranjas”. A organização também contava com um químico responsável por avaliar a pureza das drogas e com uma estrutura própria para o transporte interestadual dos entorpecentes.

Entre as medidas executadas estão o bloqueio e o sequestro de bens avaliados em cerca de R$ 15 milhões, valor estimado como resultado das atividades ilícitas do grupo. De acordo com a Polícia Civil, empresários, o filho de um vereador e uma estudante de Medicina estariam entre os investigados.

O nome “Archote” faz referência ao instrumento usado para iluminar ambientes escuros, simbolizando o trabalho de investigação voltado a revelar estruturas ocultas do crime organizado.

A operação integra as redes Recupera e Renorcrim/MJ, responsáveis por coordenar ações de enfrentamento a organizações criminosas no país.

Brasil

Casos de estupro aumentam na Amazônia Legal e facções passam a controlar até a vida pessoal de mulheres, aponta estudo

Publicado

12 minutos atrás

em

19 de novembro de 2025

Por

Região registrou mais de 13 mil casos de violência sexual em 2024; pesquisa revela avanço de grupos criminosos e imposição de regras sobre mulheres, com punições que vão de humilhações a execuções.

Os casos de estupro cresceram na Amazônia Legal em 2024, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento mostra que, além do aumento da violência sexual, facções criminosas expandiram sua atuação e passaram a interferir diretamente na vida pessoal de mulheres — tenham elas ligação com o crime organizado ou não.

De acordo com o estudo, foram registrados 13.312 casos de violência sexual na região, o que corresponde a 90,4 ocorrências por 100 mil habitantes — índice 38% superior à média nacional. Em comparação com 2023, o número representa um aumento de 4%, enquanto o país como um todo teve leve queda de 0,3%.

O Amazonas lidera o crescimento dos registros, com alta de 41%. Já o Tocantins apresentou a maior redução, com queda de 9%. Confira a variação por estado:

  • Acre: de 736 para 860 (+16%)

  • Amapá: de 625 para 715 (+14%)

  • Amazonas: de 951 para 1.353 (+41%)

  • Maranhão: de 1.594 para 1.811 (+14%)

  • Mato Grosso: de 514 para 483 (–7,5%)

  • Pará: de 5.011 para 4.815 (–4,5%)

  • Rondônia: de 1.501 para 1.491 (–1%)

  • Roraima: de 729 para 848 (+13%)

  • Tocantins: de 1.014 para 934 (–9%)

Segundo o levantamento, 77% das vítimas tinham 14 anos ou menos.

A pesquisa compõe a 4ª edição do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, realizado em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, Instituto Itaúsa, Instituto Mãe Crioula e o Laboratório Interpretativo Laiv.

Além dos dados quantitativos, o estudo revela o avanço das facções criminosas sobre o cotidiano feminino nos territórios dominados. As entrevistas mostram três cenários principais:

  • Mulheres ligadas a integrantes de facções: sofrem rígido controle sobre relações pessoais, vestuário, convivência social e até necessidade de permissão para encerrar relacionamentos.

  • Moradoras de áreas dominadas: mesmo sem envolvimento com o crime, podem ser punidas por condutas como “fofocas” ou desobediência a normas impostas. As punições variam de humilhações públicas a execuções.

  • Mulheres integrantes das facções: são mantidas em posições subalternas e de alto risco, como funções de venda de drogas, sem acesso a postos de liderança. A violência é usada para controle e submissão.

O estudo alerta que a combinação entre o avanço das facções e o aumento da violência sexual agrava a vulnerabilidade social e evidencia a necessidade urgente de políticas públicas específicas para a região.

