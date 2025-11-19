Brasil
MPF aciona Justiça para obter relatórios da Abin sobre alertas de falta de oxigênio no Amazonas em 2021
Documentos são considerados fundamentais para calcular danos e indenizações às vítimas da crise que causou dezenas de mortes por asfixia durante a segunda onda da Covid-19.
PC-AM apreende 300 kg de skunk avaliados em R$ 5,5 milhões em Manaus
Operação resultou na prisão de um homem de 28 anos; parte da droga seria enviada ao município de Juruti, no oeste do Pará.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) apreendeu aproximadamente 300 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 5,5 milhões, durante operações realizadas nos bairros da Paz, Alvorada e Cidade de Deus, nas zonas centro-oeste e norte de Manaus. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
De acordo com as investigações, o entorpecente abastecia pontos de venda na capital, e parte do carregamento tinha como destino o município de Juruti, no oeste do Pará.
O delegado-geral adjunto da PC-AM destacou que a apreensão é resultado de quase 30 dias de trabalho investigativo conduzido pelo departamento, reforçando o impacto da operação no combate às organizações envolvidas no tráfico interestadual.
Operação Archote cumpre 78 medidas cautelares e mira organização criminosa ligada ao tráfico em RO e MS
Ação da Polícia Civil bloqueia R$ 15 milhões em bens e apura participação de empresários, estudante de Medicina e filho de vereador em esquema que usava criptomoedas e empresas de fachada.
Casos de estupro aumentam na Amazônia Legal e facções passam a controlar até a vida pessoal de mulheres, aponta estudo
Região registrou mais de 13 mil casos de violência sexual em 2024; pesquisa revela avanço de grupos criminosos e imposição de regras sobre mulheres, com punições que vão de humilhações a execuções.
Os casos de estupro cresceram na Amazônia Legal em 2024, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento mostra que, além do aumento da violência sexual, facções criminosas expandiram sua atuação e passaram a interferir diretamente na vida pessoal de mulheres — tenham elas ligação com o crime organizado ou não.
De acordo com o estudo, foram registrados 13.312 casos de violência sexual na região, o que corresponde a 90,4 ocorrências por 100 mil habitantes — índice 38% superior à média nacional. Em comparação com 2023, o número representa um aumento de 4%, enquanto o país como um todo teve leve queda de 0,3%.
O Amazonas lidera o crescimento dos registros, com alta de 41%. Já o Tocantins apresentou a maior redução, com queda de 9%. Confira a variação por estado:
-
Acre: de 736 para 860 (+16%)
-
Amapá: de 625 para 715 (+14%)
-
Amazonas: de 951 para 1.353 (+41%)
-
Maranhão: de 1.594 para 1.811 (+14%)
-
Mato Grosso: de 514 para 483 (–7,5%)
-
Pará: de 5.011 para 4.815 (–4,5%)
-
Rondônia: de 1.501 para 1.491 (–1%)
-
Roraima: de 729 para 848 (+13%)
-
Tocantins: de 1.014 para 934 (–9%)
Segundo o levantamento, 77% das vítimas tinham 14 anos ou menos.
A pesquisa compõe a 4ª edição do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, realizado em parceria com o Instituto Clima e Sociedade, Instituto Itaúsa, Instituto Mãe Crioula e o Laboratório Interpretativo Laiv.
Além dos dados quantitativos, o estudo revela o avanço das facções criminosas sobre o cotidiano feminino nos territórios dominados. As entrevistas mostram três cenários principais:
-
Mulheres ligadas a integrantes de facções: sofrem rígido controle sobre relações pessoais, vestuário, convivência social e até necessidade de permissão para encerrar relacionamentos.
-
Moradoras de áreas dominadas: mesmo sem envolvimento com o crime, podem ser punidas por condutas como “fofocas” ou desobediência a normas impostas. As punições variam de humilhações públicas a execuções.
-
Mulheres integrantes das facções: são mantidas em posições subalternas e de alto risco, como funções de venda de drogas, sem acesso a postos de liderança. A violência é usada para controle e submissão.
O estudo alerta que a combinação entre o avanço das facções e o aumento da violência sexual agrava a vulnerabilidade social e evidencia a necessidade urgente de políticas públicas específicas para a região.
