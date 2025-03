MPAC requer regressão de regime para suspeito de abusar de adolescente com autismo

Evento acontece no dia 25 de março, no Salão Paroquial da Igreja de São Sebastião, e reúne especialistas, autoridades e comunidade para construção de propostas

A Prefeitura Municipal de Xapuri convida a população para participar da 1ª Conferência Municipal das Cidades, que será realizada na terça-feira, 25 de março, no Salão Paroquial da Igreja de São Sebastião. O evento representa um marco no diálogo entre poder público, especialistas e comunidade, com o objetivo de discutir temas essenciais para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida no município.

A conferência será um espaço de debate e construção coletiva, onde serão abordadas questões como planejamento urbano, mobilidade, habitação, saneamento básico e políticas públicas voltadas para a inclusão social. A participação da comunidade é fundamental para garantir que as propostas e soluções discutidas reflitam as necessidades reais da população.

O evento contará com a presença de autoridades locais, especialistas em urbanismo e representantes de entidades civis, que juntos buscarão traçar diretrizes para um futuro mais sustentável e equitativo para Xapuri. A Prefeitura reforça a importância da participação popular, destacando que a conferência é uma oportunidade única para os cidadãos contribuírem com ideias e sugestões que possam transformar a realidade do município.

Programação do Evento: A conferência terá início às 08:00h, com o credenciamento dos participantes, seguido pela Plenária de Abertura, às 8:30h, que contará com a composição da mesa, execução do hino e leitura do Regimento Interno. Ao longo do dia, serão abordados quatro eixos temáticos fundamentais: Controle Social e Gestão Democrática (10:00h): Com a participação do Procurador Jurídico do Município de Xapuri, Dr. Carlos Venícius Ferreira Ribeiro Júnior, este eixo discutirá a importância da participação social e da gestão democrática nas políticas públicas. Sustentabilidade Ambiental e Emergências Climáticas (10:40h): Um debate crucial sobre as questões ambientais e as mudanças climáticas, com foco em soluções sustentáveis para o futuro. Saneamento Básico (11:20h): O Prof. Me. Julielmo de Aguiar Corrêa, do IFAC, apresentará reflexões sobre a importância do saneamento básico para a saúde e o desenvolvimento urbano. Mobilidade Urbana (14:10h): Egleuson Araújo Santiago, Secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, abordará estratégias para melhorar a mobilidade nas cidades, promovendo acessibilidade e inclusão. Além disso, o evento contará com uma palestra especial sobre Habitação: Caminhos para Cidades Inclusivas (13:30h), ministrada por Samilca França, Coordenadora da Comissão Estadual e Diretora Técnica da SEHURB, que trará insights sobre políticas habitacionais e inclusão social. Momento de Debates e Propostas: Após as apresentações, os participantes serão divididos em grupos de debates (14:50h) para discutir os temas abordados e elaborar propostas concretas. Essas propostas serão expostas e aprovadas em plenária (16:00h), culminando na Plenária Final (16:30h), onde serão eleitos os delegados e conselheiros responsáveis por representar as discussões e propostas geradas durante o evento. Encerramento: A conferência será encerrada às 17:00h, com um momento de confraternização e coffe break, oferecido a todos os participantes. Participe! É uma oportunidade única para contribuir com ideias e soluções que impactarão positivamente o futuro do município. Sua presença é fundamental para fortalecer a democracia participativa e construir uma cidade mais justa, sustentável e inclusiva. 1ª Conferência Municipal das Cidades de Xapuri Data: 25 de março (terça-feira)

Local: Salão Paroquial da Igreja de São Sebastião

Horário: A confirmar

Participação: Aberta ao público

A 1ª Conferência Municipal das Cidades é um passo importante para fortalecer a gestão democrática e participativa em Xapuri, alinhando as políticas públicas às demandas da população e aos desafios do desenvolvimento urbano sustentável. A Prefeitura espera contar com a presença de todos para construir, juntos, um futuro melhor para a cidade.

