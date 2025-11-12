Conecte-se conosco

Geral

MPAC reconhece papel essencial da Polícia Civil em ações que levaram à conquista do Selo Ouro

Publicado

28 minutos atrás

em

Homenagem ressalta a importância da atuação integrada entre Polícia Civil, MPAC e órgãos do sistema de justiça. Foto: arquivo/MPAC

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi agraciado pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com o Selo Ouro “Respeito e Inclusão no Combate ao Feminicídio”, reconhecimento nacional pelas práticas institucionais exemplares de enfrentamento à violência de gênero e promoção da igualdade.

A conquista, comunicada por meio do ofício nº 1510/2025, assinado pelo Procurador-Geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, destaca a importância do trabalho conjunto entre as instituições do sistema de justiça e segurança pública acreano, entre elas, a Polícia Civil do Acre (PCAC), que tem papel fundamental na investigação de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O ofício ressalta ainda que o Acordo de Cooperação Técnica nº 020/2025, firmado entre o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, com a adesão da Polícia Civil, SEJUSP, IAPEN e Polícia Militar, fortalece o modelo de atuação interinstitucional, ampliando os mecanismos de prevenção e resposta à violência de gênero, incluindo o monitoramento eletrônico de agressores e o uso do botão do pânico para proteção das vítimas.

Procurador-Geral de Justiça Danilo Lovisaro destaca a atuação integrada do MPAC e da Polícia Civil na proteção das mulheres. Foto: arquivo/ MPAC

O MPAC expressou reconhecimento e apreço à Polícia Civil do Acre, pela dedicação e compromisso em garantir investigações céleres e sensíveis, colaborando de forma decisiva para a responsabilização de agressores e a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Recebemos com grande alegria a notícia da conquista do Selo Ouro pelo Ministério Público do Estado do Acre. Essa premiação é reflexo direto de um trabalho integrado, em que cada instituição tem contribuído de maneira decisiva para proteger a vida das mulheres acreanas. A Polícia Civil sente-se honrada em fazer parte dessa rede de cooperação e agradece ao Procurador-Geral de Justiça Danilo Lovisaro pela parceria e reconhecimento. Continuaremos firmes no compromisso de promover justiça, dignidade e segurança para todas as mulheres do nosso estado”, destacou o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel Ferreira.

Delegado-Geral José Henrique Maciel Ferreira destaca a importância da parceria entre as instituições na defesa das mulheres acreanas. Foto: arquivo/ PCAC

 

Fonte: PCAC

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

PF prende foragido do Acre durante operação no Aeroporto de Guarulhos

Publicado

3 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta quarta-feira, 12, um homem procurado pela Justiça do Acre durante uma operação de fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP). O mandado de prisão preventiva havia sido expedido em razão do crime de promoção de migração ilegal, segundo informações da corporação.

O suspeito foi identificado durante o controle migratório e encaminhado à autoridade competente para as devidas providências. Em outra ação, realizada na terça-feira (11), agentes da PF apreenderam um passaporte espanhol falsificado que estava em nome de terceiros.

O documento foi apresentado por um passageiro de nacionalidade boliviana que tentava imigrar ilegalmente para a Europa. A operação contou com o apoio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CTT) da Ameripol, além de alertas emitidos pelos sistemas da Polícia Federal.

O homem que apresentou o documento falso responderá pelo crime de uso de documento falsificado.

Comentários

Continue lendo

Geral

Carreta que saiu do Acre é interceptada em rodovia de São Paulo após ameaça de bomba

Publicado

9 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Uma carreta que partiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo (SP) provocou uma grande operação policial na manhã desta quarta-feira, 12, após ser encontrada atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, na altura de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O motorista foi encontrado dentro do veículo amarrado a um artefato explosivo caseiro.

De acordo com informações da Polícia Militar e da concessionária SPMar, os dois sentidos da via foram interditados ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h20, quando o bloqueio foi detectado pelas câmeras da rodovia. A suspeita inicial era de sequestro, mas a PM não descartou a possibilidade de que o condutor estivesse em surto psicótico.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária foram acionadas e isolaram completamente a área. Por volta das 9h15, após mais de quatro horas de negociação, o motorista foi retirado do caminhão e desmaiou ao ser resgatado. Ele recebeu atendimento médico ainda no local.

Dentro da cabine, os agentes encontraram um artefato explosivo de fabricação artesanal. A perícia deve confirmar se havia risco real de detonação. O vidro dianteiro da carreta estava estilhaçado, e parte da carga ainda não foi divulgada.

A ocorrência causou congestionamentos que ultrapassaram 600 km na capital paulista e afetou o tráfego em rodovias da região metropolitana.

Segundo a concessionária, o veículo havia deixado o estado do Acre nos últimos dias com destino ao ABC paulista. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que deve apurar se houve ação criminosa, sequestro ou distúrbio mental do motorista.

A carreta foi removida do local no fim da manhã, e o trânsito foi gradualmente liberado.

Com informações da Folha de SP

CRÉDITO DO VÍDEO: BOM DIA BRASIL 

 

Comentários

Continue lendo

Geral

Chico Viga propõe inclusão da Semana Santa no calendário oficial de datas comemorativas do Acre

Publicado

14 horas atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Na sessão desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Chico Viga (PDT) apresentou um projeto de lei que propõe a inclusão da Semana Santa no calendário oficial de datas comemorativas do Estado. A proposta, segundo o parlamentar, reconhece a relevância cultural, religiosa e social desse período para a população acreana.

Em sua fala, Chico Viga destacou que a Semana Santa que tem início no Domingo de Ramos e se encerra no Domingo de Páscoa, é um dos momentos mais significativos do calendário cristão, dedicado à reflexão sobre o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

Para o deputado, a celebração transcende o aspecto religioso, assumindo também grande importância histórica e cultural, pois mobiliza comunidades inteiras em manifestações de fé, solidariedade e partilha. “Ao ser incluída no calendário oficial do Estado, a Semana Santa passa a ser valorizada como uma expressão de profundo significado espiritual e social, que integra a identidade do povo acreano e reforça o sentimento de pertencimento coletivo”, ressaltou Chico Viga.

O parlamentar acrescentou ainda que a oficialização da data contribui para o fortalecimento do turismo religioso e para a preservação de práticas culturais que enobrecem a história e a fé do povo acreano. “Trata-se de uma medida de justiça cultural, de reconhecimento à fé e às tradições do nosso povo. Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desta matéria”, concluiu o deputado.

A proposta agora segue para tramitação nas comissões competentes da Aleac, antes de ser submetida à votação em plenário.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale

Comentários

Continue lendo