MPAC recomenda proibição da venda de bebidas alcoólicas a indígenas
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, emitiu a Recomendação nº 0001/2025, que proíbe a venda, doação ou qualquer forma de disponibilização de bebidas alcoólicas a povos originários no município. A medida tem como objetivo combater o agravamento dos problemas sociais e de saúde relacionados ao consumo de álcool entre comunidades indígenas da região.
A recomendação, publicada no Diário Eletrônico do MPAC nesta segunda-feira, 10, decorre do Procedimento Administrativo nº 09.2024.00001410-7, instaurado em maio de 2025, para fiscalizar e atualizar ações voltadas à prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre indígenas de Feijó.
De acordo com o documento, 11,8% da população do município é composta por indígenas, segundo dados do Censo 2022 do IBGE, com destaque para as etnias Madijá, Ashaninka, Huni Kuin e Shanenawá. O MPAC destacou que a situação é considerada uma grave crise social e sanitária, com relatos de consumo diário de álcool, brigas familiares, mortes e uso de substâncias como álcool industrial, gasolina e bebidas fermentadas caseiras.
A promotora de Justiça Giovana Kohata de Toledo Postali Stachetti, responsável pela recomendação, ressaltou que a proibição tem amparo legal no artigo 58, inciso III, do Estatuto do Índio (Lei Federal nº 6.001/1973), que considera crime propiciar, por qualquer meio, a aquisição, uso ou disseminação de bebidas alcoólicas entre grupos tribais ou indígenas não integrados, com pena de detenção de seis meses a dois anos.
Recomendações do MPAC
O documento estabelece medidas a serem adotadas por diferentes setores:
Aos comerciantes e proprietários de bares e mercados:
Fica expressamente proibida a venda ou doação de bebidas alcoólicas — inclusive produtos como “tampa azul” e outros não destinados ao consumo humano — a pessoas indígenas pertencentes a grupos tribais ou não integrados. O descumprimento implicará responsabilização penal conforme o Estatuto do Índio.
Aos órgãos de segurança pública:
A Polícia Militar e a Polícia Civil devem reforçar a fiscalização em estabelecimentos comerciais, atuando de forma preventiva e repressiva, instaurando Termo Circunstanciado ou Inquérito Policial sempre que houver indícios de infração.
Aos gestores de saúde, assistência social e entidades de apoio:
O MPAC determinou a articulação imediata entre órgãos municipais, estaduais e federais, em parceria com instituições como Funai, DSEI, CIMI e Conselho dos Povos Indígenas (CPI/AC). As ações deverão incluir campanhas bilíngues de prevenção, conscientização de comerciantes, fortalecimento da saúde mental indígena e a participação das lideranças tradicionais na formulação de políticas públicas.
Aos vereadores e lideranças indígenas:
O Ministério Público solicita que sejam comunicadas eventuais violações à recomendação, com informações que auxiliem na identificação de infratores. Também cabe às lideranças locais promover ações educativas e de conscientização sobre os efeitos nocivos do alcoolismo nas comunidades.
Responsabilização
O MPAC advertiu que o descumprimento da recomendação poderá resultar em medidas judiciais imediatas, inclusive de natureza penal, civil e administrativa. A omissão de autoridades ou comerciantes poderá caracterizar ato de improbidade administrativa.
Os destinatários da recomendação terão 30 dias para informar ao Ministério Público as providências adotadas. A medida foi assinada pela promotora Giovana Kohata de Toledo Postali Stachetti, em Feijó.
Polícia Civil identifica e prende autor de execução determinada por facção
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), em Crueiro do Sul, prendeu nesta terça-feira, 11, um homem suspeito de envolvimento em um homicídio brutal com requintes de crueldade, ocorrido nas proximidades do Mercado Beira Rio.
As investigações apontam que o crime teria sido motivado por supostos furtos ocorridos na área do mercado, que teriam desagradado integrantes de uma organização criminosa atuante na região. A vítima foi executada de forma violenta, como forma de “punição” imposta pelo grupo criminoso.
De acordo com o Delegado Heverton Carvalho, que coordena as investigações, a apuração revelou que o crime foi ordenado por um indivíduo conhecido como “Carioca”, membro ativo da facção criminosa, responsável por determinar a execução da vítima.
“Foi um homicídio praticado com requintes de crueldade, dentro de um contexto de atuação de organização criminosa. A vítima foi morta por determinação de uma liderança local, conhecida como ‘Carioca’, em razão de pequenos furtos na área do mercado. O trabalho investigativo do NEIC permitiu identificar o executor e o mandante, garantindo a responsabilização de ambos”, destacou o Delegado Heverton Carvalho.
O preso foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde foi interrogado e submetido aos procedimentos de praxe, sendo posteriormente encaminhado à Unidade Prisional Manoel Neri, à disposição da Justiça.
PF prende foragido do Acre durante operação no Aeroporto de Guarulhos
A Polícia Federal prendeu na madrugada desta quarta-feira, 12, um homem procurado pela Justiça do Acre durante uma operação de fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP). O mandado de prisão preventiva havia sido expedido em razão do crime de promoção de migração ilegal, segundo informações da corporação.
O suspeito foi identificado durante o controle migratório e encaminhado à autoridade competente para as devidas providências. Em outra ação, realizada na terça-feira (11), agentes da PF apreenderam um passaporte espanhol falsificado que estava em nome de terceiros.
O documento foi apresentado por um passageiro de nacionalidade boliviana que tentava imigrar ilegalmente para a Europa. A operação contou com o apoio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CTT) da Ameripol, além de alertas emitidos pelos sistemas da Polícia Federal.
O homem que apresentou o documento falso responderá pelo crime de uso de documento falsificado.
Carreta que saiu do Acre é interceptada em rodovia de São Paulo após ameaça de bomba
Uma carreta que partiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo (SP) provocou uma grande operação policial na manhã desta quarta-feira, 12, após ser encontrada atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, na altura de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O motorista foi encontrado dentro do veículo amarrado a um artefato explosivo caseiro.
De acordo com informações da Polícia Militar e da concessionária SPMar, os dois sentidos da via foram interditados ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h20, quando o bloqueio foi detectado pelas câmeras da rodovia. A suspeita inicial era de sequestro, mas a PM não descartou a possibilidade de que o condutor estivesse em surto psicótico.
Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária foram acionadas e isolaram completamente a área. Por volta das 9h15, após mais de quatro horas de negociação, o motorista foi retirado do caminhão e desmaiou ao ser resgatado. Ele recebeu atendimento médico ainda no local.
Dentro da cabine, os agentes encontraram um artefato explosivo de fabricação artesanal. A perícia deve confirmar se havia risco real de detonação. O vidro dianteiro da carreta estava estilhaçado, e parte da carga ainda não foi divulgada.
A ocorrência causou congestionamentos que ultrapassaram 600 km na capital paulista e afetou o tráfego em rodovias da região metropolitana.
Segundo a concessionária, o veículo havia deixado o estado do Acre nos últimos dias com destino ao ABC paulista. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que deve apurar se houve ação criminosa, sequestro ou distúrbio mental do motorista.
A carreta foi removida do local no fim da manhã, e o trânsito foi gradualmente liberado.
