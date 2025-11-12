Conecte-se conosco

MPAC recomenda proibição da venda de bebidas alcoólicas a indígenas

Publicado

23 minutos atrás

em

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Feijó, emitiu a Recomendação nº 0001/2025, que proíbe a venda, doação ou qualquer forma de disponibilização de bebidas alcoólicas a povos originários no município. A medida tem como objetivo combater o agravamento dos problemas sociais e de saúde relacionados ao consumo de álcool entre comunidades indígenas da região.

A recomendação, publicada no Diário Eletrônico do MPAC nesta segunda-feira, 10, decorre do Procedimento Administrativo nº 09.2024.00001410-7, instaurado em maio de 2025, para fiscalizar e atualizar ações voltadas à prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre indígenas de Feijó.

De acordo com o documento, 11,8% da população do município é composta por indígenas, segundo dados do Censo 2022 do IBGE, com destaque para as etnias Madijá, Ashaninka, Huni Kuin e Shanenawá. O MPAC destacou que a situação é considerada uma grave crise social e sanitária, com relatos de consumo diário de álcool, brigas familiares, mortes e uso de substâncias como álcool industrial, gasolina e bebidas fermentadas caseiras.

A promotora de Justiça Giovana Kohata de Toledo Postali Stachetti, responsável pela recomendação, ressaltou que a proibição tem amparo legal no artigo 58, inciso III, do Estatuto do Índio (Lei Federal nº 6.001/1973), que considera crime propiciar, por qualquer meio, a aquisição, uso ou disseminação de bebidas alcoólicas entre grupos tribais ou indígenas não integrados, com pena de detenção de seis meses a dois anos.

Recomendações do MPAC

O documento estabelece medidas a serem adotadas por diferentes setores:

Aos comerciantes e proprietários de bares e mercados:

Fica expressamente proibida a venda ou doação de bebidas alcoólicas — inclusive produtos como “tampa azul” e outros não destinados ao consumo humano — a pessoas indígenas pertencentes a grupos tribais ou não integrados. O descumprimento implicará responsabilização penal conforme o Estatuto do Índio.

Aos órgãos de segurança pública:

A Polícia Militar e a Polícia Civil devem reforçar a fiscalização em estabelecimentos comerciais, atuando de forma preventiva e repressiva, instaurando Termo Circunstanciado ou Inquérito Policial sempre que houver indícios de infração.

Aos gestores de saúde, assistência social e entidades de apoio:

O MPAC determinou a articulação imediata entre órgãos municipais, estaduais e federais, em parceria com instituições como Funai, DSEI, CIMI e Conselho dos Povos Indígenas (CPI/AC). As ações deverão incluir campanhas bilíngues de prevenção, conscientização de comerciantes, fortalecimento da saúde mental indígena e a participação das lideranças tradicionais na formulação de políticas públicas.

Aos vereadores e lideranças indígenas:

O Ministério Público solicita que sejam comunicadas eventuais violações à recomendação, com informações que auxiliem na identificação de infratores. Também cabe às lideranças locais promover ações educativas e de conscientização sobre os efeitos nocivos do alcoolismo nas comunidades.

Responsabilização

O MPAC advertiu que o descumprimento da recomendação poderá resultar em medidas judiciais imediatas, inclusive de natureza penal, civil e administrativa. A omissão de autoridades ou comerciantes poderá caracterizar ato de improbidade administrativa.

Os destinatários da recomendação terão 30 dias para informar ao Ministério Público as providências adotadas. A medida foi assinada pela promotora Giovana Kohata de Toledo Postali Stachetti, em Feijó.

Geral

Polícia Civil identifica e prende autor de execução determinada por facção

Publicado

11 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

“Carioca” teria ordenado execução, Polícia Civil prende suspeito de homicídio cruel no interior do Acre. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), em Crueiro do Sul, prendeu nesta terça-feira, 11, um homem suspeito de envolvimento em um homicídio brutal com requintes de crueldade, ocorrido nas proximidades do Mercado Beira Rio.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por supostos furtos ocorridos na área do mercado, que teriam desagradado integrantes de uma organização criminosa atuante na região. A vítima foi executada de forma violenta, como forma de “punição” imposta pelo grupo criminoso.

De acordo com o Delegado Heverton Carvalho, que coordena as investigações, a apuração revelou que o crime foi ordenado por um indivíduo conhecido como “Carioca”, membro ativo da facção criminosa, responsável por determinar a execução da vítima.

“Foi um homicídio praticado com requintes de crueldade, dentro de um contexto de atuação de organização criminosa. A vítima foi morta por determinação de uma liderança local, conhecida como ‘Carioca’, em razão de pequenos furtos na área do mercado. O trabalho investigativo do NEIC permitiu identificar o executor e o mandante, garantindo a responsabilização de ambos”, destacou o Delegado Heverton Carvalho.

O preso foi conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde foi interrogado e submetido aos procedimentos de praxe, sendo posteriormente encaminhado à Unidade Prisional Manoel Neri, à disposição da Justiça.

 

 

Fonte: PCAC

Geral

PF prende foragido do Acre durante operação no Aeroporto de Guarulhos

Publicado

41 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta quarta-feira, 12, um homem procurado pela Justiça do Acre durante uma operação de fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP). O mandado de prisão preventiva havia sido expedido em razão do crime de promoção de migração ilegal, segundo informações da corporação.

O suspeito foi identificado durante o controle migratório e encaminhado à autoridade competente para as devidas providências. Em outra ação, realizada na terça-feira (11), agentes da PF apreenderam um passaporte espanhol falsificado que estava em nome de terceiros.

O documento foi apresentado por um passageiro de nacionalidade boliviana que tentava imigrar ilegalmente para a Europa. A operação contou com o apoio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CTT) da Ameripol, além de alertas emitidos pelos sistemas da Polícia Federal.

O homem que apresentou o documento falso responderá pelo crime de uso de documento falsificado.

Geral

Carreta que saiu do Acre é interceptada em rodovia de São Paulo após ameaça de bomba

Publicado

47 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Uma carreta que partiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo (SP) provocou uma grande operação policial na manhã desta quarta-feira, 12, após ser encontrada atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, na altura de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O motorista foi encontrado dentro do veículo amarrado a um artefato explosivo caseiro.

De acordo com informações da Polícia Militar e da concessionária SPMar, os dois sentidos da via foram interditados ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h20, quando o bloqueio foi detectado pelas câmeras da rodovia. A suspeita inicial era de sequestro, mas a PM não descartou a possibilidade de que o condutor estivesse em surto psicótico.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária foram acionadas e isolaram completamente a área. Por volta das 9h15, após mais de quatro horas de negociação, o motorista foi retirado do caminhão e desmaiou ao ser resgatado. Ele recebeu atendimento médico ainda no local.

Dentro da cabine, os agentes encontraram um artefato explosivo de fabricação artesanal. A perícia deve confirmar se havia risco real de detonação. O vidro dianteiro da carreta estava estilhaçado, e parte da carga ainda não foi divulgada.

A ocorrência causou congestionamentos que ultrapassaram 600 km na capital paulista e afetou o tráfego em rodovias da região metropolitana.

Segundo a concessionária, o veículo havia deixado o estado do Acre nos últimos dias com destino ao ABC paulista. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que deve apurar se houve ação criminosa, sequestro ou distúrbio mental do motorista.

A carreta foi removida do local no fim da manhã, e o trânsito foi gradualmente liberado.

Com informações da Folha de SP

CRÉDITO DO VÍDEO: BOM DIA BRASIL 

 

