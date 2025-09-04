Brasil
MPAC recomenda exoneração de diretora de saúde em Jordão por nepotismo após secretária municipal nomear a própria mãe
Promotoria de Tarauacá aponta que atual gestora da UBS é mãe da secretária municipal de Saúde; órgão também investiga denúncias de assédio moral na unidade. Prefeitura tem 20 dias para cumprir a medida
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) emitiu uma recomendação urgente para a exoneração da diretora da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Rodrigues Damasceno, em Jordão. A medida foi tomada após a promotoria constatar que a secretária municipal de Saúde nomeou a própria mãe para o cargo, configurando nepotismo e violação direta dos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.
Além do conflito familiar, o MPAC investiga denúncias de assédio moral na unidade de saúde, que supostamente não foram apuradas pela gestão. A promotoria alertou que a manutenção da situação pode caracterizar ato de improbidade administrativa.
Em nota, o MPAC destacou:
“A nomeação de parentes em cargo de direção subordinado fere frontalmente a legislação e a transparência que devem guiar a gestão pública.”
A prefeitura de Jordão tem 20 dias para exonerar a diretora e mais cinco dias para informar ao MPAC sobre o cumprimento da medida. O órgão também exigiu que a nova nomeação seja baseada exclusivamente em critérios técnicos e experiência profissional, sem vínculos familiares com agentes públicos municipais. Caso a recomendação não seja acatada, o MPAC poderá adotar medidas judiciais.
Prefeitura de Rio Branco alerta para aumento de casos de covid, reforça rede e orienta população
Até a 35ª semana epidemiológica em 2025, foram registrados 1.855 casos confirmados de covid em Rio Branco, com 255 casos suspeitos na última semana
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu a Nota de Alerta Nº 04/2025 sobre o aumento de casos confirmados de covid-19 no município. Durante a semana epidemiológica 35, entre os dias 24 e 30 de agosto, registrou-se 19 casos confirmados. Isso corresponde a um crescimento de 90% em comparação à semana epidemiológica anterior, com 10 casos confirmados. Os idosos foram o grupo mais atingido durante esse período.
Até a 35ª semana epidemiológica em 2025, foram registrados 1.855 casos confirmados de covid em Rio Branco, com 255 casos suspeitos na última semana. Até a última atualização, a maioria dos casos confirmados tinham entre 40 a 49 anos, com 375 casos confirmados, seguido de 349 casos de pacientes com idade entre 30 e 39 anos.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, afirma que a rede de atenção básica está preparada para receber a população e reforça cuidados simples, mas que podem fazer diferença. “A atenção deve ser redobrada sobre esse vírus que, atualmente, vem sendo controlado. A vacinação em dia e cuidados diários na rotina, como a utilização de máscara e álcool nas mãos é de suma importância para manter a segurança, principalmente da população mais sensível, como idosos e pessoas com comorbidades. Temos reforçado continuamente nossa rede, com medidas estruturantes e reforço de pessoal”.
Quando procurar a UBS e quando procurar a UPA
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de procurar o serviço adequado de saúde:
- Unidade Básica de Saúde (UBS): indicada para casos leves, como sintomas iniciais de síndrome gripal (febre baixa, tosse, dor de garganta, coriza, dor de cabeça leve), para testagem de covid-19, acompanhamento médico e orientações. Nas UBSs também é possível atualizar a vacinação contra a covid-19.
- Unidade de Pronto Atendimento (UPA): indicada para casos moderados a graves, quando houver sinais de alerta como febre persistente por mais de três dias, falta de ar ou dificuldade para respirar, dor no peito, confusão mental, fraqueza intensa ou sinais de desidratação. Nestes casos, é essencial buscar atendimento imediato.
Medidas de prevenção recomendadas
- Utilizar máscaras em locais fechados ou com aglomeração;
- Frequente higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
- Manter os ambientes bem ventilados;
- Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de Síndrome Gripal;
- Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos;
- Buscar atendimento médico em caso de sinais e sintomas compatíveis com a doença.
O prefeito Tião Bocalom destacou o compromisso da gestão com a saúde da população: “Estamos atentos ao crescimento dos casos de covid-19 em Rio Branco e atuando de forma responsável para garantir atendimento de qualidade à nossa população. Reforçamos as equipes de saúde, fortalecemos nossas unidades e seguimos orientando a população sobre prevenção. A pandemia nos ensinou muito e, com união, vamos continuar protegendo a vida dos rio-branquenses.”
Ex-presidente do Peru é condenado a mais de 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro
Alejandro Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006, foi considerado culpado por receber propina da empreiteira Odebrecht durante seu mandato. Sentença foi proferida pela Justiça peruana
O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo (2001-2006) foi condenado nesta quarta-feira (4) a 13 anos e 6 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro em favor do grupo empresarial Odebrecht. A sentença, proferida pelo Poder Judiciário peruano, também inclui o pagamento de multa de US$ 27 milhões e a restrição de direitos políticos.
Toledo, de 77 anos, foi considerado culpado por receber suborno no valor de US$ 35 milhões da construtora brasileira em troca de favorecimento em licitações públicas durante seu governo – incluindo a concessão da rodovia Interoceânica Sul, que liga o Peru ao Brasil. O ex-presidente nega as acusações e ainda pode recorrer da decisão.
Segundo a promotoria, Toledo utilizou recursos de propina pagos pela empreiteira para a compra de imóveis de alto valor em Lima. Ao lado da esposa, o ex-presidente teria desembolsado cerca de US$ 5,1 milhões na aquisição de uma residência, um escritório em bairro nobre da capital e no pagamento de hipotecas de outras duas propriedades.
As investigações apontam que os valores foram transferidos por meio de uma empresa offshore registrada na Costa Rica, criada com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Esta não é a primeira vez que Toledo é condenado pela Justiça peruana.
Em outubro do ano passado, ele recebeu pena de 20 anos e seis meses de prisão por ter aceitado, de acordo com a acusação, até US$ 35 milhões em subornos da Odebrecht em troca de favorecer contratos de infraestrutura no país.
A condenação integra uma série de processos contra ex-presidentes peruanos envolvidos no escândalo da Odebrecht, marcando um avanço nas investigações de corrupção transnacional na América Latina. Toledo permaneceu foragido nos Estados Unidos entre 2019 e 2023, quando foi extraditado para responder ao processo no Peru.
Ministério da Pesca e CGU pedem investigação da PF por fraudes no Seguro-Defeso; Acre não integra lista de suspeitos
Foco da operação são supostos desvios em benefícios pagos a pescadores artesanais durante período de defesa; estado do Acre não apresenta irregularidades no programa
O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e a Controladoria-Geral da União (CGU) solicitaram à Polícia Federal a abertura de investigação para apurar possíveis fraudes na concessão do Seguro-Defeso, benefício pago a pescadores artesanais durante o período de defeso (quando a pesca é proibida para preservação de espécies).
O estado do Acre não integra a lista de unidades da Federação com indícios de irregularidades.
O MPA e a CGU destacaram que o Acre não apresenta, até o momento, irregularidades detectáveis no programa – o que atribuem à fiscalização local e ao cadastramento adequado dos pescadores. A investigação da PF focará em regiões onde houve denúncias ou sinais de manipulação.
A medida surge após identificação de inconsistências em cadastros e liberações de benefícios em outros estados, onde suspeitas de inclusão indevida de beneficiários e manipulação de dados podem ter causado desvios de recursos públicos.
O pedido ocorre após apurações conduzidas pelos dois ministérios constatarem indícios de dois tipos de práticas criminosas. Em um dos tipos, atravessadores estariam coagindo pescadores artesanais legítimos a repassarem a eles parte de seus vencimentos. Em outro, os atravessadores, em troca de remuneração, estariam induzindo e orientando pessoas que não têm direito ao Seguro-Defeso a obter o benefício de forma irregular, por meio de fraude e declaração de informações falsas ao governo.
“Adotamos uma medida preventiva de gestão para maior controle do programa, com a realização de uma auditoria por iniciativa do governo, e constatamos casos muito graves em que pessoas sem direito ao benefício eram orientadas sobre como obtê-lo, em troca de parte do valor recebido”, relata o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho.
“É muito sério ver uma política pública, criada para proteger as famílias de pescadores e os recursos pesqueiros, que precisa de meses de interrupção da pesca para se recuperar, sendo desvirtuada apenas para ganho de alguns criminosos. O governo sempre atuará para combater as fraudes, de modo a assegurar o pagamento a quem de fato tem direito”, destaca o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.
As apurações realizadas pela CGU fazem parte da primeira etapa de uma auditoria que já integrava o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), antecipadas por decisão do governo federal. Até o momento, ela incluiu entrevistas em 23 munícipios de 7 estados com elevada proporção de beneficiários do Seguro-Defeso. Os primeiros achados da auditoria – que só deve ser concluída em dezembro – já foram enviados, em sigilo de justiça, à Polícia Federal.
Aprimoramento de gestão
Além de aprofundar as investigações, o Governo Federal também anunciou novas medidas para o controle dos requisitos legais e a proteção dos profissionais legítimos que recebem o benefício do Seguro-Defeso do Pescador Artesanal.
Com o objetivo de fortalecer os mecanismos antifraudes, o Ministério do Trabalho e Emprego passará a fazer verificação presencial dos requisitos para habilitação como uma etapa de validação do requerimento digital, que hoje é realizado integralmente de modo remoto, por meio do aplicativo e da central de atendimento telefônico do INSS.
Em um primeiro momento, o MTE deslocará equipes para atuar nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará e Piauí. Juntos, estes cinco estados concentram 75% de todos os pescadores artesanais registrados no país.
“As equipes vão atuar com o propósito de assegurar os direitos dos pescadores artesanais que, de fato, atuam de forma exclusiva e ininterrupta. O compromisso do governo é garantir um processo ágil e transparente em benefício dos pescadores e pescadoras que vivem de seu trabalho,”, aponta Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego.
O processo – previsto para ter início em outubro, mês que coincide com o aumento dos pedidos de Seguro-Defeso – envolverá critérios mais rigorosos para a concessão do benefício. Com isso, o MTE passará a verificar as seguintes documentações e informações:
- Notas fiscais de venda de pescado e comprovantes de contribuição previdenciária;
- Relatórios mensais que comprovem a atividade como pescador artesanal;
- Registro biométrico obrigatório na Carteira de Identidade Nacional (CIN);
- Acompanhamento do local da atividade de pesca por meio da coleta de dados geolocalizados dos pescadores; e
- Confirmação do endereço de residência do pescador e verificação da compatibilidade entre o município de residência e os territórios abrangidos pelo defeso.
- Segundo o MPA e o MTE, as medidas reforçam o compromisso com a justiça social, a transparência e a proteção dos direitos dos pescadores artesanais que dependem da atividade para garantir sua subsistência.
Ações de governo
As ações anunciadas neste dia 3 de setembro fazem parte de um esforço constante do Governo Federal para combater fraudes no programa e garantir o Seguro-Defeso a quem de fato tem direito a ele.
Desde setembro de 2024, a Lei nº 14.973/2024 exigiu o cadastro biométrico a todos que quiserem requerer o Seguro-Defeso. Todos os pescadores artesanais deverão possuir Carteira de Identidade Nacional (CIN) até dezembro de 2025, medida que garante ainda mais segurança para a identificação dos beneficiários.
Em junho deste ano, a Medida Provisória nº 1.303 limitou a concessão do benefício à dotação orçamentária do ano e previu a homologação da situação do pescador localmente, que será feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Além disso, o Decreto nº 12.527, publicado no final de junho, determinou a revisão periódica do Seguro-Defeso e a limitação da sua concessão às pessoas que moram perto em municípios abrangidos pelas portarias do Seguro-Defeso. Estabeleceu também a obrigatoriedade de os pescadores apresentarem, anualmente, o Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira (REAP), no qual o pescador deve informar as espécies pescadas e quantidades.
Ao longo do ano de 2025, medidas de saneamento do Registro Geral de Pescadores (RGP) já levaram ao cancelamento de 312.707 cadastros.
O superintendente federal da Pesca e Aquicultura no Acre, Paulo Ximenes, destacou que, à frente da Superintendência, tem buscado trabalhar dentro dos princípios que regem à administração pública.
“O Estado do Acre está fora da lista dos estados investigados pela CGU e pelo Ministério da Pesca, em termos de carteira. Isso mostra que o trabalho da Superintendência do Acre é um trabalho de êxito, um trabalho com responsabilidade e que nós levamos a coisa pública a sério. É importante ressaltar que o Estado do Acre não tem essa prática que tem ocorrido em muitos estados. Lógico, pode até ter alguma coisa ou outra que não tem 100%, mas nós estamos dentro das normas do Ministério da Pesca”, disse Paulo Ximenes.
