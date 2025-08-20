Geral
MPAC prorroga inquérito sobre danos ambientais em igarapés de Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, decidiu prorrogar por mais um ano o inquérito civil que apura possíveis danos ambientais decorrentes da construção irregular de pontes e bueiros nos igarapés São Raimundo e Caipora, afluentes do Riozinho do Rola, em Rio Branco. A decisão foi assinada no último dia 13 de agosto pelo promotor de Justiça Alekine Lopes dos Santos.
O procedimento teve início em 2017, após a apresentação de imagens que mostravam obstruções nos cursos d’água. Ao longo das investigações, diferentes órgãos foram acionados, incluindo a Prefeitura de Rio Branco, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que constatou a existência de barreiras nos igarapés, como toras de madeira e travessias improvisadas.
Embora em 2020 o caso tenha sido inicialmente arquivado pelo Ministério Público, o Conselho Superior do MPAC reverteu a decisão, entendendo que havia indícios de dano ambiental. Desde então, novas diligências vêm sendo realizadas para esclarecer a extensão dos impactos.
Na decisão mais recente, o MPAC determinou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) realize, em até 45 dias, uma vistoria nas pontes sobre os igarapés São Raimundo e Caipora, a fim de verificar se ainda há obstruções prejudicando o fluxo da água e de indicar as providências adotadas em caso de constatação de irregularidades.
Comentários
Geral
Polícia Civil prende mulher por assassinato do próprio marido em Plácido de Castro
Suspeita F.B.S. teria desferido golpe de faca contra o marido de 32 anos durante discussão em julho; mulher possui extenso histórico criminal incluindo tráfico e tentativa de homicídio
A Polícia Civil do Acre prendeu na manhã desta quarta-feira (20) Francisca Batista da Silva, conhecida regionalmente como “Negona”, suspeita de assassinar o próprio marido, Eduardo Gomes de Jesus, de 32 anos, atingindo-o no abdômen. O crime ocorreu na madrugada do dia 27 de julho, na residência do casal no município de Plácido de Castro.
De acordo com as investigações, a vítima ainda tentou correr para pedir ajuda pela rua Dr. Paulo Roberto dos Santos, mas caiu em frente à uma residência e não resistiu aos ferimentos. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Comarca de Plácido de Castro e cumprida por agentes da PCAC nesta manhã.
O delegado Leandro Lucas, responsável pelo caso, destacou a necessidade da medida: “A investigação demonstrou indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, justificando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública”. A suspeita possui um extenso histórico criminal, incluindo registros por tráfico de drogas, lesão corporal grave e tentativa de homicídio.
Após a prisão, F.B.S. “Negona”, foi conduzida à delegacia local para adoção dos procedimentos legais cabíveis. O inquérito policial segue em andamento com diligências complementares para esclarecer todos os detalhes do homicídio que chocou a comunidade local.
Com Ascom Polícia Civil
Comentários
Geral
Sentenciados a 18 e 12 anos por estupro são presos no Acre
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), realizou nessa terça-feira, 19, uma operação que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão contra indivíduos condenados pelo crime de estupro de vulnerável.
Os alvos da ação foram os nacionais I.C.A. e E.L.S., ambos sentenciados com base no artigo 217-A do Código Penal, que tipifica o crime de estupro de vulnerável. De acordo com as decisões judiciais, I.C.A. foi condenado a 18 anos de reclusão, enquanto E.L.S. deverá cumprir 12 anos de prisão.
Segundo a delegada Carla Fabíola Coutinho, responsável pela ação policial, as prisões refletem o compromisso da instituição em dar efetividade às decisões judiciais e reforçar o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
“Estamos atuando de forma firme para retirar das ruas indivíduos que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nosso objetivo é garantir que os condenados cumpram suas penas conforme determina a lei”, destacou a delegada.
Após os procedimentos legais na delegacia, os dois presos foram encaminhados à unidade prisional e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.
Comentários
Geral
Um mês após morte de bióloga por linha com cerol em Cruzeiro do Sul, investigações não têm avanços concretos
Caso Jéssica Souza, de 33 anos, completa 30 dias sem respostas sobre quem empinava pipa com material cortante; MP-AC havia dado prazo para conclusão do inquérito
Um mês após a morte da bióloga Jéssica Souza, de 33 anos, vítima de uma linha com cerol que atingiu seu pescoço enquanto pilotava uma motocicleta em Cruzeiro do Sul, as investigações policiais não apresentaram avanços significativos. A falta de informações oficial tem mantido familiares e a comunidade local em estado de angústia e expectativa por justiça.
O crime ocorreu no dia 19 de julho, quando Jéssica trafegava pela Rua do Purus, nas proximidades da Escola Dom Henrique Ruth, no bairro João Alves. A vítima foi mortalmente atingida pelo material cortante – uma mistura proibida de cola com vidro moído conhecida como cerol. Seu marido, o policial militar Kelvin Vieira, confirmou que recebeu algumas informações sigilosas da corporação, mas mantém esperança de que a polícia consiga elucidar o caso.
A Polícia Civil instaurou inquérito com determinação do Ministério Público do Acre para conclusão em 30 dias, incluindo perícia no local, coleta de imagens de segurança, oitiva de testemunhas e análise do material utilizado. O principal desafio, segundo fontes investigativas, é identificar quem empinava a pipa no momento do acidente – que possivelmente seria menor de idade, o que demandaria apuração sob as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O uso de cerol ou linha chilena é proibido no Acre desde 2024 (Lei Estadual nº 4.394), com vedação de uso, posse, comercialização e fabricação. O Código Penal ainda prevê pena de detenção para quem coloca outrem em risco (artigo 132). Enquanto a família aguarda respostas, o caso reforça o alerta sobre os perigos letais desses materiais cortantes, transformados de brinquedo em ameaça real em todo o país.
Você precisa fazer login para comentar.