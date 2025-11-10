Cotidiano
MPAC obtém condenações do Estado e dos Municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima por irregularidades em cavalgadas oficiais
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente e da Bacia Hidrográfica do Juruá, obteve duas decisões judiciais favoráveis em ações civis públicas ajuizadas contra o Estado do Acre e os Municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.
As decisões reconhecem a ocorrência de falhas graves na organização de eventos públicos, cavalgadas realizadas nos dois municípios em 2024, que resultaram em danos coletivos de natureza ambiental e moral.
Juntas, as condenações, proferidas pela Vara Única Cível de Mâncio Lima e pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul, somam R$ 400 mil em indenizações por danos morais coletivos, valores que serão revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Acre (Funemp/AC), destinado a projetos de proteção e defesa do meio ambiente.
As ações, propostas pela promotora de Justiça Manuela Canuto Farhat, visaram reforçar a importância da observância das normas ambientais e de bem-estar animal em eventos públicos, destacando o papel do Ministério Público na defesa dos direitos difusos e coletivos e na promoção do respeito à legislação que protege a fauna e o meio ambiente no Estado do Acre.
Antes da realização dos eventos, o MPAC expediu recomendações tanto para a cavalgada em Cruzeiro do Sul quanto em Mâncio Lima, com medidas preventivas para garantir a segurança e o bem-estar dos animais, como a divulgação do itinerário, a exigência de documentação sanitária, o fornecimento de água e alimento, a instalação de barreiras físicas e a proibição do uso de instrumentos lesivos, entre outras medidas. Tais medidas não foram integralmente cumpridas.
Cruzeiro do Sul
Em Cruzeiro do Sul, o MPAC ingressou com ação civil pública após constatar, por meio de relatório elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão auxiliar do MPAC, diversas irregularidades durante a Cavalgada da Expoacre Juruá 2024.
O documento apontou falhas na divulgação do itinerário do evento, ausência de controle sanitário e de fiscalização do bem-estar animal, uso de instrumentos proibidos, como esporas e açoites, e falta de estrutura básica para hidratação e descanso dos animais. Também foram observadas situações de risco à segurança pública devido à inexistência de barreiras físicas entre os animais e o tráfego de veículos e pedestres.
Segundo o relatório, as irregularidades demonstraram omissão dos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização, entre eles o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), que, embora presentes, não coibiram as práticas ilegais nem garantiram o cumprimento das normas ambientais e de proteção animal.
Diante das provas reunidas, a Justiça julgou parcialmente procedente o pedido do MPAC, condenando solidariamente o Estado do Acre e o Município de Cruzeiro do Sul ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200 mil.
Mâncio Lima
Já em Mâncio Lima, a Promotoria de Justiça Especializada também ajuizou ação civil pública em razão de irregularidades constatadas durante a XIX Cavalgada Hermecílio Barreto Lima, realizada em maio de 2024.
O relatório técnico de vistoria elaborado pelo Imac constatou irregularidades, como a participação de animais sem documentação obrigatória, o uso de esporas, a ausência de estrutura adequada e a falta de isolamento entre o percurso e o tráfego de veículos. Também foi constatado o consumo de bebidas alcoólicas por participantes e a dispersão desorganizada de animais ao final do evento.
As provas apresentadas demonstraram a omissão do Município de Mâncio Lima, responsável direto pela organização do evento, e do Estado do Acre, que, por meio de seus órgãos fiscalizadores, deixou de cumprir o dever de proteção ambiental e de tutela da fauna.
A Justiça reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e condenou ambos ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais coletivos.
Comentários
Cotidiano
Acreano Breno Yuri vence na estreia pelo LFA e encerra temporada com nocaute em Brasília
O lutador acreano Breno Yuri estreou com vitória no Legacy Fighting Alliance (LFA), edição 221, realizada na noite de sexta-feira (7), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF).
De acordo com informações do GE-AC, Breno enfrentou Thiago Horácio em combate válido pela categoria peso-galo e garantiu o triunfo com um nocaute aos 3min43s do segundo round.
Com o resultado divulgado pelo GE-AC, o atleta alcançou sua terceira vitória consecutiva e soma agora cinco triunfos em seis lutas profissionais na carreira.
A estreia no LFA marcou o encerramento da temporada 2025 para Breno Yuri, que retorna aos treinos nas próximas semanas focado nos desafios do próximo ano.
Sem novo compromisso definido, o lutador pretende manter a sequência de vitórias em busca de uma oportunidade no UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo, e planeja voltar ao octógono nos primeiros meses de 2026.
Comentários
Cotidiano
O que aconteceu com Bruno Henrique?
Horas antes, o tribunal tinha confirmado punição a Allan, do time paulista. O jogador está fora do clássico contra o Santos, no sábado, pelo Brasileirão.
Comentários
Cotidiano
Villa City empata com o Sena e duelos das quartas da 6ª Copa TV Gazeta estão definidos
O Villa City empatou com o Sena Madureira por 4 a 4 nesse sábado, 8, na quadra Almiro Ferreira, em Manuel Urbano, e avançou para a fase de quartas de final da 6ª Copa TV Gazeta de Futsal. Na partida de ida, o Villa City venceu fora de casa por 3 a 1.
Quartas começam na quinta
A fase de quartas de final da 6ª Copa TV Acre começa na quinta, 13, a partir das 19 horas, com os seguintes confrontos: PSC x Invictus e Flu da Bahia x Carlos Chagas. As partidas entre Santinha x Chelsea e Villa City x Conquista serão disputadas na quinta, 20, também no Imaculada Conceição.
“Fechamos a primeira fase em Manuel Urbano e programamos as partidas das quartas. A competição, agora, terá jogos eliminatórios até a definição do campeão”, declarou o coordenador da 6ª Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.
Você precisa fazer login para comentar.