MPAC estende por mais um ano investigação sobre contratação irregular de empresa por prefeitura do Acre
Promotoria de Cruzeiro do Sul apura ausência de transparência em contrato sem licitação com empresa JL Beer Fest, de Jean Lopes da Silva, pela Prefeitura de Porto Walter
O Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu prorrogar por mais um ano a investigação sobre possíveis irregularidades na contratação da empresa JL Beer Fest, de propriedade de Jean Lopes da Silva, pela Prefeitura de Porto Walter. O contrato foi firmado sem licitação através do processo de inexigibilidade, mas não foi incluído no Portal de Licitações e Contratos (Licon) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), como exige a legislação.
A apuração, conduzida pela Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, busca verificar se houve falha na transparência do processo que resultou na escolha direta da empresa, especializada em organizar feiras, congressos, exposições e festas. O promotor André Pinho Simões afirmou que, embora algumas etapas já tenham sido concluídas, ainda é necessário reunir documentos e detalhes adicionais para esclarecer completamente o caso.
Medidas determinadas pelo MPAC:
Envio urgente do contrato de exclusividade (processo nº 002/2023)
Regularização imediata da divulgação no portal oficial
Comprovação documental de que o vínculo seguiu as regras legais
Informação ao Conselho Superior do MPAC sobre a prorrogação
Atualização do sistema interno da instituição
Publicação da decisão no Diário Eletrônico
O caso somente será reanalisado após o cumprimento integral dessas determinações, seguindo as orientações do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para garantia da transparência e legalidade nos contratos públicos.
Mais de 300 aposentados e pensionistas do Acre têm benefícios bloqueados por falta de prova de vida
Acreprevidência alerta que procedimento é obrigatório e deve ser realizado no mês de aniversário; regularização libera pagamento em até 72 horas
Mais de 300 aposentados e pensionistas do Acre tiveram seus pagamentos bloqueados por não realizarem a prova de vida, procedimento obrigatório que confirma que o beneficiário está vivo e evita fraudes. A informação foi divulgada pela Acreprevidência nesta terça-feira (28), alertando que o bloqueio ocorre automaticamente quando a comprovação não é feita durante o mês de aniversário do segurado.
Opções para regularização:
Aplicativo AcrePrev: realização digital do procedimento
Presencialmente: comparecimento à sede da Acreprevidência
Visita domiciliar: disponível para casos especiais
Após a regularização, o pagamento é liberado em até 72 horas. O instituto ressalta que o processo é simples e rápido, recomendando que os segurados não deixem para realizar a prova de vida na última hora. Estão dispensados da obrigação apenas aqueles que se aposentaram ou se tornaram pensionistas em 2025.
Canais de atendimento:
Telefone/WhatsApp: (68) 3215-4309
A medida visa garantir a segurança do sistema previdenciário e o correto pagamento dos benefícios, protegendo tanto os cofres públicos quanto os direitos dos legítimos beneficiários.
Livro ‘Ícones de Brasileia e Epitaciolândia’ será lançado nesta sexta-feira com resgate histórico da fronteira acreana
Obra da professora Ivana Cristina Ferreira destaca personalidades que marcaram a trajetória das cidades irmãs; evento no Centro Cultural de Brasileia terá sessão de autógrafos
Acaba de chegar às mãos da autora o livro ‘Ícones de Brasileia e Epitaciolândia’, obra escrita pela professora e escritora Ivana Cristina Ferreira que resgata histórias e personalidades que marcaram a trajetória das duas cidades irmãs na fronteira do Alto Acre. O lançamento ocorrerá nesta sexta-feira (31), no Centro Cultural de Brasileia, a partir das 19h, com entrada gratuita ao público.
A publicação, que busca valorizar a memória local e destacar protagonistas que contribuíram para o desenvolvimento de Brasileia e Epitaciolândia, chega em momento significativo para a preservação da história regional. O evento incluirá sessão de autógrafos com a autora, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer de perto as narrativas que ajudaram a moldar a identidade cultural dessas importantes cidades fronteiriças.
A obra representa um importante resgate histórico e afetivo da região, documentando as trajetórias de personalidades que foram fundamentais na construção do desenvolvimento social, econômico e cultural desses municípios acreanos que fazem fronteira com a Bolívia.
Veja vídeo convite da autora Ivana:
Nível do Rio Acre sobe, mas permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco
O nível do Rio Acre atingiu 2,24 metros às 5h35 desta terça-feira, 28, conforme o boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco. O volume representa uma pequena elevação nas últimas 24 horas, mas ainda está bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros.
De acordo com o relatório assinado pelo coordenador municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, o município registrou 49,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, um índice considerado expressivo para o período.
