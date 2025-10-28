MPAC estende por mais um ano investigação sobre contratação irregular de empresa por prefeitura do Acre

Promotoria de Cruzeiro do Sul apura ausência de transparência em contrato sem licitação com empresa JL Beer Fest, de Jean Lopes da Silva, pela Prefeitura de Porto Walter

O Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu prorrogar por mais um ano a investigação sobre possíveis irregularidades na contratação da empresa JL Beer Fest, de propriedade de Jean Lopes da Silva, pela Prefeitura de Porto Walter. O contrato foi firmado sem licitação através do processo de inexigibilidade, mas não foi incluído no Portal de Licitações e Contratos (Licon) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), como exige a legislação.

A apuração, conduzida pela Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, busca verificar se houve falha na transparência do processo que resultou na escolha direta da empresa, especializada em organizar feiras, congressos, exposições e festas. O promotor André Pinho Simões afirmou que, embora algumas etapas já tenham sido concluídas, ainda é necessário reunir documentos e detalhes adicionais para esclarecer completamente o caso.

Medidas determinadas pelo MPAC:

Envio urgente do contrato de exclusividade (processo nº 002/2023)

Regularização imediata da divulgação no portal oficial

Comprovação documental de que o vínculo seguiu as regras legais

Informação ao Conselho Superior do MPAC sobre a prorrogação

Atualização do sistema interno da instituição

Publicação da decisão no Diário Eletrônico

O caso somente será reanalisado após o cumprimento integral dessas determinações, seguindo as orientações do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para garantia da transparência e legalidade nos contratos públicos.

