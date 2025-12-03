MPAC entra na Justiça para obrigar Estado a instalar Instituto Médico Legal em Tarauacá

O ronco dos motores do Lokas Moto Clube – Divisão Acre ecoou mais alto no último sábado (29), durante a comemoração de seus três anos de fundação, realizada no Chicos Rock Bar, em Rio Branco. O evento reuniu integrantes de diversos motoclubes, como Clã do Norte, Bodes do Asfalto, Insanos, Caffas, Christ Motors, Vira Mundo Rasga Chão, Ferrovia MC, Trilhos de Aço, Vulcan Riders e Jabutis do Asfalto, em uma celebração marcada por homenagens, emoção e o espírito de irmandade que define o grupo.

Mais do que um clube de motociclismo, o Lokas MC é uma organização de nível mundial, guiada pela paixão sobre duas rodas e pela missão de transformar vidas. Fundado com o propósito de “somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade”, o grupo se dedica integralmente à filantropia e ao auxílio de pessoas em vulnerabilidade, mantendo o compromisso de não receber doações em dinheiro — apenas alimentos, roupas, brinquedos, medicamentos e itens essenciais.

Uma irmandade acelerada pelo propósito

A divisão acreana é formada por 17 mulheres que compartilham mais do que o amor pelas motos: compartilham uma causa. Cada ação social é tratada com o mesmo zelo e planejamento que um rolê na estrada, e o resultado é uma corrente solidária que cresce a cada quilômetro. Sob a liderança da diretora regional Henna, da diretora da divisão Marina, da subdiretora Érica, da administrativa Auriene e da responsável social Dantas, o grupo mantém uma estrutura organizada, ética e coesa — reflexo do respeito e da seriedade que marcam a trajetória do Lokas MC.

Em falas simbólicas, Marina expressa a essência do grupo: “A estrada é só o caminho. O destino real é o coração das pessoas que ajudamos.” Henna, representante regional, reforça o significado de união: “Cada mulher aqui carrega sua própria história, mas juntas criamos um propósito maior — o de cuidar.” E Dantas, do Social, resume: “Nosso motor é o amor. Ele é o combustível que nunca falta.”

Solidariedade em movimento

Entre as ações realizadas, uma das mais marcantes ocorreu em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Casa Rosa Mulher, quando o grupo arrecadou mais de 350 peças de roupa, oito sacolões e insumos de uso pessoal e diário para uma família em situação de vulnerabilidade. Esse trabalho social — sempre feito com discrição, empatia e dedicação — reflete o verdadeiro poder das Lokas: o de usar a força coletiva para gerar impacto real.

Durante o evento, a secretária de Gabinete Kelen Bocalom foi citada e aplaudida pelas participantes, em reconhecimento à colaboração entre o poder público e as iniciativas civis em prol da solidariedade acreana.

Três anos de união e inspiração

Para as integrantes da divisão acreana, o Lokas MC vai além das motos e dos coletes: é uma família sobre rodas. Cada encontro, cada ação e cada gesto reforçam que, quando mulheres se unem por um propósito maior, a mudança acontece — nas ruas, nas casas e nos corações.

Três anos se passaram desde o primeiro rolê oficial, e o que começou como um grupo de apaixonadas por motociclismo tornou-se um movimento de empatia, força e transformação. Hoje, o Lokas Moto Clube Divisão Acre é símbolo de união feminina, responsabilidade social e coragem de acelerar em direção a um mundo melhor.

