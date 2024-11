MPAC é vencedor do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial

A cerimônia de premiação Judiciário Exponencial (JEx), que aconteceu na noite desta quinta-feira, 21, foi marcada pela conquista do primeiro lugar da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) na categoria Executivo de Inovação. O prêmio foi recebido pelo diretor de Tecnologia da instituição, Genésio Mendonça, que atribuiu o destaque aos investimentos realizados pela atual gestão e ao trabalho em equipe.

O local do evento foi o salão do Dúnia City Hall, no Lago Sul, em Brasília, e a festa contou com a participação de membros do Poder Judiciário e de instituições de funções essenciais à Justiça de todo o país.

O propósito da premiação é destacar e valorizar os membros e servidores que contribuem para a transformação positiva do Ecossistema de Justiça, evidenciando e disseminando iniciativas relacionadas à melhoria dos serviços prestados em benefício da sociedade.

“Uma grande honra para nossa instituição, estar sendo reconhecida por investir e sempre buscar novas tecnologias que possam auxiliar na melhor comunicação com nosso público. Receber esse prêmio é gratificante e nos impulsiona a investir cada vez mais em tecnologia e inovação”, comentou a defensora-geral, Simone Santiago.

Para Genésio, a conquista é motivo de grande alegria. “Gostaria de agradecer a cada um que dedicou um tempo para votar no nosso projeto. Já estamos no 3º ano sendo premiados no JEx, o que indica que a nossa Defensoria Pública do Acre está no caminho certo. Também não estaríamos aqui sem o investimento e dedicação da nossa defensora pública-geral, Simone Santiago, que não mede esforços para beneficiar nossos assistidos”, disse reforçando a importância do trabalho da equipe da TI da DPE/AC.

