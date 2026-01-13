MPAC e Polícia Civil deflagram megaoperação contra o Comando Vermelho no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta terça-feira (13), uma megaoperação integrada com o objetivo de enfraquecer a atuação da facção criminosa Comando Vermelho em todo o estado. As ações ocorrem de forma simultânea em Rio Branco e em municípios do interior.

A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPAC, em conjunto com a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e a Delegacia Especializada no Combate às Ações Criminosas Organizadas. Cerca de 100 mandados judiciais estão sendo cumpridos em pontos estratégicos previamente mapeados pelas forças de segurança.

Durante as diligências, dezenas de policiais fortemente armados realizaram prisões e apreensões de materiais ligados às investigações. O balanço parcial aponta várias pessoas presas, mas os números oficiais ainda estão sendo consolidados. Todas as ocorrências estão sendo centralizadas na Divisão Especial de Investigações Criminais.

A Polícia Civil informou que mais detalhes sobre a operação serão divulgados em entrevista coletiva marcada para as 10h, no auditório da sede da instituição, em Rio Branco. Delegados responsáveis irão apresentar os resultados, o alcance da ação e os próximos desdobramentos das investigações.