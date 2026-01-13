Conecte-se conosco

MPAC e Polícia Civil deflagram megaoperação contra o Comando Vermelho no Acre

4 horas atrás

Ação integrada cumpre cerca de 100 mandados em Rio Branco e no interior do estado

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Polícia Civil deflagraram, na manhã desta terça-feira (13), uma megaoperação integrada com o objetivo de enfraquecer a atuação da facção criminosa Comando Vermelho em todo o estado. As ações ocorrem de forma simultânea em Rio Branco e em municípios do interior.

A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPAC, em conjunto com a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e a Delegacia Especializada no Combate às Ações Criminosas Organizadas. Cerca de 100 mandados judiciais estão sendo cumpridos em pontos estratégicos previamente mapeados pelas forças de segurança.

Durante as diligências, dezenas de policiais fortemente armados realizaram prisões e apreensões de materiais ligados às investigações. O balanço parcial aponta várias pessoas presas, mas os números oficiais ainda estão sendo consolidados. Todas as ocorrências estão sendo centralizadas na Divisão Especial de Investigações Criminais.

A Polícia Civil informou que mais detalhes sobre a operação serão divulgados em entrevista coletiva marcada para as 10h, no auditório da sede da instituição, em Rio Branco. Delegados responsáveis irão apresentar os resultados, o alcance da ação e os próximos desdobramentos das investigações.

PM e ICMBio prendem caçadores com 11 animais silvestres abatidos dentro de terra indígena no Acre

13 minutos atrás

13 de janeiro de 2026

Operação na Terra Indígena Kampa do Amônia apreendeu armas artesanais, munições e carne de porcos-do-mato, macacos, jacaré e mutum; indígenas haviam denunciado invasão

Na embarcação, os policiais localizaram cinco armas de fogo artesanais nos calibres 16 e 28, diversas munições intactas e instrumentos usados para caça. Foto: captada 

Uma ação conjunta do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) resultou na prisão de dois homens por caça predatória dentro da Terra Indígena Kampa do Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo. A operação foi acionada após denúncias de indígenas sobre a invasão de moradores da área urbana.

Durante a abordagem no igarapé Arara, foram encontrados jabutis vivos e carne de 11 animais silvestres abatidos — incluindo quatro porcos-do-mato, cinco macacos guariba, um jacaré e um mutum —, além de seis quilos de sal e insumos para conservação. Na embarcação dos suspeitos, os policiais apreenderam cinco armas de fogo artesanais, munições e equipamentos de caça.

Os envolvidos confessaram que estavam caçando há cinco dias dentro da área protegida. Foram presos em flagrante sem resistência e levados à delegacia de Marechal Thaumaturgo junto com todo o material apreendido.

Barco com time de futebol naufraga no Rio Tarauacá; um jogador está desaparecido

2 horas atrás

13 de janeiro de 2026

Acidente ocorreu na manhã desta terça (13) quando equipe seguia para Copa São Sebastião em Jordão; bombeiros devem levar 7 horas para chegar ao local

Durante o trajeto, por motivos ainda desconhecidos, o barco acabou naufragando, fazendo com que todos os ocupantes caíssem na água. Foto: captada 

Um barco que transportava um time de futebol naufragou na manhã desta terça-feira (13) no Rio Tarauacá, acima da comunidade São Luiz, a cerca de duas horas de viagem até Tabocau. A embarcação levava atletas do time Napole para a Copa São Sebastião, no município de Jordão.

A maioria dos passageiros conseguiu se salvar, mas um homem conhecido como “Poeta” está desaparecido nas águas. O Corpo de Bombeiros de Tarauacá foi acionado e deve iniciar as buscas nas próximas horas, mas a viagem até o local pode levar cerca de sete horas devido à distância, à cheia do rio e à grande quantidade de troncos e detritos que dificultam a navegação.

O acidente ocorreu em um período de cheia dos rios amazônicos, quando o aumento do volume de água e a presença de obstáculos naturais elevam os riscos para embarcações. Familiares e moradores das comunidades ribeirinhas aguardam com apreensão o início das operações de resgate.

O caso chama atenção para os riscos da navegação neste período de cheia dos rios amazônicos, quando o volume de água e os obstáculos naturais aumentam consideravelmente o perigo para embarcações.

Amigos, familiares e moradores das comunidades ribeirinhas acompanham a situação com grande apreensão, enquanto aguardam a chegada dos bombeiros para o início das buscas. Foto: captada 

Gladson Cameli autoriza nomeação de 91 aprovados no concurso do Detran/AC

3 horas atrás

13 de janeiro de 2026

Convocados devem ter nomes publicados no DOE ainda nesta semana; órgão não realizava concurso há 15 anos

O governador Gladson Cameli autorizou a nomeação de 91 candidatos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), medida que reforça o quadro de servidores efetivos da autarquia.

Segundo informações da Agência de Notícias do Acre, a publicação das nomeações no Diário Oficial do Estado (DOE) está prevista para ocorrer ainda nesta semana. Após a divulgação, os convocados deverão cumprir os prazos estabelecidos em edital, apresentar a documentação exigida e se submeter à avaliação da Junta Médica Oficial do Estado, etapa obrigatória do processo admissional.

A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, ressaltou que a convocação representa um avanço significativo para o órgão. De acordo com ela, o Detran não realizava concurso público há 15 anos, e a chegada dos novos servidores permitirá o fortalecimento da estrutura interna e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

O governador Gladson Cameli destacou que a nomeação faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização do Detran. Segundo ele, além da fiscalização, o órgão passou a desempenhar um papel social mais amplo, que será ampliado com a incorporação dos novos profissionais.

