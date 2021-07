MPAC doa cobertores para campanha solidária do gabinete da primeira-dama do Estado

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, entregou nesta quinta-feira, 29, um total de 100 cobertores para serem doados à população vulnerável de Rio Branco, através da campanha “Doe agasalho, solidariedade aquece”, do gabinete da primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli.

A primeira-dama assinou e termo de recebimento dos cobertores e disse à PGJ que as doações recebidas através da campanha estão sendo destinadas a pessoas em situação de rua, Lar dos Vicentinos, Centro POP, Educandário Santa Margarida e Instituto Socioeducativo (ISE). Também esteve presente na reunião, a secretária de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres, Ana Paula Lima.

“Lançamos mais essa campanha em razão da nova frente fria que chegou ao estado essa semana, para atender as pessoas que necessitam do nosso olhar nesse momento. Obrigada à doutora Kátia e ao Ministério Público que sempre nos ajuda em todos os sentidos, para nos orientar, sobretudo, nessa pandemia que o órgão foi bem presente nas ações do governo, orientando e acompanhando. Gratidão a essa instituição”, agradeceu a primeira-dama.

A chefe do MP acreano colocou o MPAC à disposição das ações solidárias encabeçadas pelo gabinete da primeira-dama e a parabenizou pelo trabalho social que está fazendo no estado. “Parabenizo-a por mais essa iniciativa e todo o trabalho que está desenvolvendo nas questões sociais. A primeira-dama tem se revelado uma pessoa comprometida com as causas do nosso estado, que orgulha todas nós mulheres. É uma referência para todas nós”, disse a PGJ.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC