MPAC determina que supermercados e bares do Acre comprovem controle de qualidade de bebidas
Medida visa coibir a venda de produtos vencidos ou adulterados; estabelecimentos terão que exibir laudos e comprovantes de origem das bebidas à fiscalização
O Ministério Público do Acre (MPAC) determinou que supermercados, bares e restaurantes de todo o estado comprovem o controle de qualidade das bebidas comercializadas – incluindo cervejas, refrigerantes, energéticos e destilados. A medida, aprovada pela 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor , busca coibir a venda de produtos vencidos, adulterados ou com origem irregular.
De acordo com a decisão, os estabelecimentos deverão manter e exibir, quando solicitado, laudos de qualidade, comprovantes de origem e notas fiscais que atestem a regularidade dos produtos. A resolução atende a denúncias de consumidores que relataram a comercialização de bebidas com sabor alterado, data de validade vencida ou lacres violados.
A medida, que inclui ainda a comprovação das medidas adotadas em caso de suspeita de produtos adulterados, foi comunicada também ao Procon/AC, Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Polícia Civil, Associação Acreana de Supermercados e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Seccional Acre. Todos receberam a Nota Técnica n.º 03/2025 da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que orienta sobre os procedimentos necessários para enfrentar o risco.
Em caso de descumprimento, os comerciantes poderão ser multados e responder a ações por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor. O MPAC reforçou que a medida protege tanto a saúde pública quanto os direitos consumeristas, e que a fiscalização será realizada em conjunto com órgãos municipais e estaduais.
Prevenção em meio a cenário nacional de intoxicações
A iniciativa do MPAC ocorre em resposta ao alerta nacional sobre a comercialização de bebidas adulteradas com metanol – substância que pode causar cegueira, danos neurológicos e levar à morte. Dados do Ministério da Saúde, atualizados até 2 de outubro de 2025, contabilizam 59 casos suspeitos de intoxicação: 53 em São Paulo (sendo 11 confirmados), cinco em Pernambuco e um no Distrito Federal. Até o momento, há um óbito confirmado e sete mortes em investigação.
Embora não existam registros de casos no Acre, a Promotoria de Justiça enfatiza a importância de agir preventivamente. “Considerando a ausência de identificação das marcas ou fornecedores das bebidas adulteradas, a medida visa resguardar a saúde da população local”, destacou o órgão.
Obrigações legais e orientações ao consumidor
O MPAC reforçou que os fornecedores têm a obrigação legal de prevenir riscos, retirar produtos impróprios do mercado e podem responder civil, administrativa e penalmente pela comercialização de bebidas adulteradas.
A população também recebeu orientações para observar as condições das embalagens, verificar lacres e rótulos, e ficar atenta a sinais de adulteração, como odor ou sabor anormais. Em caso de suspeita, a recomendação é:
Não consumir o produto
Guardar a embalagem e a nota fiscal
Formalizar denúncia pelos canais do MPAC:
Telefone: (68) 3212-2120
E-mail: [email protected]
A medida preventiva do MPAC busca garantir a segurança dos consumidores acreanos enquanto investigações sobre a origem e distribuição das bebidas adulteradas seguem em curso em todo o país. O MPAC reforçou ainda que a medida protege tanto a saúde pública quanto os direitos consumeristas, e que a fiscalização será realizada em conjunto com órgãos municipais e estaduais.
Gladson Cameli e prefeito de Xapuri acertam entrega da Ponte Sibéria para o final de outubro
Com 93% das obras concluídas, estrutura de 363 metros recebeu investimento de R$ 40 milhões, combinando recursos do senador Márcio Bittar e governo estadual; previsão é de inauguração com evento comemorativo
O governador do Acre, Gladson Cameli, reuniu-se nesta sexta-feira (3) com o prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, para acertar os últimos detalhes da entrega da Ponte Sibéria, obra aguardada pelos 18,2 mil habitantes do município. Com 93% de execução, a ponte de 363 metros deve ser concluída até o final de outubro, segundo previsão apresentada durante o encontro.
A obra, orçada em mais de R$ 40 milhões, contou com R$ 15 milhões de emenda do ex-senador Márcio Bittar e R$ 25 milhões de recursos estaduais. Atualmente, 70 trabalhadores atuam na fase final de construção. Cameli propôs uma inauguração com “grande celebração”, reforçando a parceria entre estado e município – uma das diretrizes de sua gestão.
A Ponte Sibéria representa um avanço na infraestrutura de mobilidade do Acre, facilitando o tráfego e o escoamento da produção na região de Xapuri, cidade histórica conhecida pela herança de Chico Mendes.
“A finalização da Ponte Sibéria está prevista para o dia 30 de outubro. Quero que a gente se prepare para fazer uma grande festa. Estamos juntos nessa, e quero que tudo seja alinhado com o Deracre. Eu prometo uma coisa: gratidão nunca vai sair do meu vocabulário. Já é difícil estando unido, imagine sozinho. Por isso, agradeço aos deputados estaduais, federais e senadores que nos ajudam a diminuir as desigualdades”, declarou o governador.
Camelí também pediu que a prefeitura coordene os preparativos com o governo estadual para que o evento fique marcado na memória da população, à altura da importância simbólica e estrutural da obra para a cidade.
O prefeito Maxsuel Maia agradeceu a visita e destacou o papel do governo estadual como parceiro fundamental no desenvolvimento de Xapuri.
“É muito importante sentir o Estado presente em nosso município. O senhor nos transmite essa segurança ao estar constantemente conosco. Quanto à entrega da ponte, estamos prontos. E festa é com a gente mesmo”, afirmou Maia.
No início de setembro, o governador já havia visitado Xapuri para entregar a Estrada da Variante. Com a Ponte Sibéria, sua gestão se consolida como responsável por uma transformação histórica na mobilidade da região, promovendo acesso, integração e cidadania para o povo acreano.
Calor intenso antecede chegada de nova onda polar ao Acre
O Acre terá um fim de semana marcado por calor intenso, sol entre nuvens e temperaturas que podem ultrapassar os 37ºC em algumas regiões do estado. A previsão é de que as chuvas, caso ocorram, sejam passageiras e pontuais, com baixa probabilidade de temporais fortes.
De acordo com os meteorologistas, os ventos estarão mais intensos no domingo, 05, soprando principalmente da direção norte, com variações de noroeste e nordeste. O fenômeno é resultado da formação de um centro de baixa pressão atmosférica na Argentina, que atrai os ventos para aquela região. Apesar do calor elevado, a sensação térmica deve ser amenizada pela baixa umidade do ar e pela intensidade dos ventos.
Na segunda-feira, 06, o calor persiste, mas a possibilidade de chuvas passageiras e isoladas aumenta em diferentes pontos do estado.
A mudança mais significativa, porém, está prevista para terça-feira (7), quando chegará ao Acre a 20ª onda polar de 2025. O fenômeno deve reduzir as temperaturas e provocar chuvas intensas, que poderão vir acompanhadas de temporais. Há também a possibilidade de uma fraca friagem, a 12ª registrada neste ano, embora ainda não esteja confirmada.
Biometria e combate a deepfakes marcam preparação para eleições 2026 no Acre
Com foco em ampliar o cadastro biométrico do eleitorado acreano e enfrentar o uso de deepfakes durante as campanhas, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou oficialmente, nesta sexta-feira, 3, a contagem regressiva para as eleições municipais de 2026. A abertura ocorreu em coletiva de imprensa realizada em Rio Branco.
Atualmente, 93,53% do eleitorado acreano já possui cadastro biométrico, restando cerca de 38 mil eleitores pendentes. Para reduzir esse número, a Justiça Eleitoral prevê ações itinerantes em universidades, bairros da capital e comunidades de difícil acesso, além de intensificação de campanhas de conscientização. Também deve ampliar o uso do aplicativo Biozap, criado pelo próprio TRE-AC e já utilizado como referência em outros estados.
A presidente da Corte, desembargadora Waldirene Cordeiro, ressaltou a importância do momento. “Hoje damos início a um ciclo de diálogo e de parcerias fundamentais para garantir a segurança, a transparência e a eficiência do processo eleitoral”.
De acordo com a presidente, a biometria é essencial não apenas para impedir fraudes, mas também para dar agilidade no dia da votação. O recurso evita verificações adicionais de documentos, reduz filas e assegura a integridade do processo, especialmente em eleições gerais, quando mais cargos estão em disputa.
Outro ponto destacado foi a baixa representatividade feminina nos cargos eletivos, apesar de as mulheres serem maioria do eleitorado. Waldirene Cordeiro reforçou que a Justiça Eleitoral continuará vigilante no cumprimento da lei de cotas e no incentivo à participação real e efetiva das candidatas.
A legislação determina que partidos ou coligações devem reservar ao menos 30% das candidaturas proporcionais para cada gênero e destinar 30% dos recursos de campanha às mulheres. O descumprimento leva a penalidades severas, como cassação de diplomas, anulação de votos e inelegibilidade.
No município de Manoel Urbano, a chapa proporcional do Partido Republicanos foi cassada por fraude à cota de gênero; em Assis Brasil, cinco vereadores perderam o mandato e o prefeito se tornou inelegível por irregularidades semelhantes.
O enfrentamento à desinformação também integra as prioridades. O TRE-AC mantém ativo o Comitê de Combate à Desinformação Eleitoral (CCDE), em parceria com o TSE, para prevenir a circulação de notícias falsas, inclusive conteúdos manipulados por inteligência artificial e deepfakes.
“Em um tempo em que a desinformação se espalha tão rápido, contar com o trabalho sério e responsável dos veículos de comunicação é essencial para levar à sociedade informações seguras e confiáveis. A democracia se fortalece quando imprensa e Justiça Eleitoral caminham juntas, e este encontro simboliza mais uma etapa dessa parceria”.
Participaram do evento o vice-presidente e corregedor, desembargador Lois Arruda; representantes de instituições do sistema de Justiça e da segurança pública, entre eles o procurador regional eleitoral substituto, Vitor Hugo Teodoro; o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira; além de integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, OAB/AC e Justiça Federal.
Com informações do TRE/AC
