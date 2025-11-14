Cotidiano
MPAC determina medidas urgentes para falta crítica de profissionais em hospital de Sena Madureira e pede inspeção do COREN
Hospital João Câncio Fernandes registrou 3.636 horas extras de enfermeiros em 2025; unidade precisa de 6 novos enfermeiros e não tem psicólogo desde 2018
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) emitiu sua primeira recomendação oficial à Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e à Secretaria de Estado de Administração (SEAD) determinando medidas urgentes para suprir a grave falta de profissionais no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.
O documento, assinado pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, revela um cenário de sobrecarga extrema com 3.636 horas extras registradas apenas entre enfermeiros, comprovando a insuficiência de pessoal e o desgaste físico e emocional dos profissionais.
Segundo estudo técnico da própria Sesacre, são necessários pelo menos 6 novos enfermeiros para garantir a regularidade das escalas. Setores críticos como sala de medicação, centro cirúrgico e esterilização chegam a ficar completamente descobertos.
O MP destacou ainda a ausência completa de psicólogo na unidade desde 2018, apesar de existir candidata aprovada e residente no município manifestando interesse na vaga. A convocação é considerada imprescindível para a futura implantação dos leitos de saúde mental já requisitados pelo órgão.
Medidas determinadas pelo MPAC
- Contratação emergencial de profissionais de saúde
- Inspeção independente pelo COREN/AC
- Verificação das condições de trabalho e atendimento
Objetivos da ação
- Garantir atendimento adequado à população
- Assegurar condições dignas de trabalho
- Identificar possíveis irregularidades na unidade
Outro setor crítico é o laboratório, que necessita de 1.800 horas mensais para fechar a escala, mas dispõe de apenas 522 horas, obrigando técnicos a realizar plantões extras frequentes. Também há déficit de técnicos de enfermagem, o que aumenta ainda mais a pressão sobre quem já está na ativa.
A iniciativa do MPAC reflete preocupação com a qualidade dos serviços de saúde pública no estado, especialmente em unidades de referência como o Hospital João Câncio. A participação do COREN busca trazer transparência e rigor técnico à avaliação das condições da unidade.
A SESACRE e a SEAD têm 30 dias para adotar as seguintes medidas:
Convocar 6 enfermeiros aprovados no Processo Seletivo 001/2024;
Convocar 1 psicólogo(a) do cadastro de reserva, residente em Sena;
Convocar 2 técnicos de laboratório;
Contratar emergencialmente 6 técnicos de enfermagem.
O promotor ressalta que o não atendimento da recomendação pode resultar em Ação Civil Pública e responsabilização por improbidade administrativa.
Além disso, o MP também acionou o COREN/AC
De forma desvinculada da recomendação dirigida à SESACRE, o Ministério Público também recomendou ao Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN/AC) que realize uma inspeção independente no Hospital João Câncio, verificando:
A real situação das escalas;
O banco de horas da equipe;
A existência de setores descobertos;
A quantidade de enfermeiros necessária para assegurar atendimento seguro.
Com isso, o MP coloca o COREN/AC diretamente na apuração técnica sobre a situação da enfermagem no município.
A recomendação ocorre em um momento de expectativa pela reinauguração do prédio do hospital. Para o MP, a estrutura física só cumprirá sua finalidade social se acompanhada da imediata recomposição do quadro de profissionais essenciais ao atendimento da população.
Governo federal libera R$ 1,2 milhão para Xapuri recuperar áreas atingidas por desastres
Recursos serão destinados a ações emergenciais aprovadas pelo Ministério da Integração; município terá 365 dias para executar as obras. Transferência obrigatória foi publicada no Diário Oficial da União
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou a transferência de R$ 1.247.004,00 ao município de Xapuri para execução de ações de recuperação em áreas afetadas por desastres. A decisão, oficializada pela Portaria nº 3.300 publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da União, destina os recursos às ações previstas no Plano de Trabalho apresentado pelo município e aprovado pelo governo federal.
O repasse, que sairá da dotação orçamentária do Orçamento Geral da União, será feito em parcela única mediante o atendimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº 3.033/2020. O município terá 365 dias, contados a partir da publicação da portaria, para executar as obras de recuperação, seguidos de 30 dias para apresentação da prestação de contas final às autoridades federais.
Detalhes do repasse
- Valor: R$ 1.247.004,00
- Modalidade: Transferência obrigatória
- Prazo de execução: 365 dias
- Prestação de contas: 30 dias após o término da vigência
Fundamentação legal
- Portaria MIDR nº 3.300/2024
- Processo SEI: nº 59053.016372/2024-61
- Nota de Empenho: nº 2024NE002288
- Condicionantes: Portaria nº 3.033/2020
Os recursos reforçam a política federal de apoio a municípios vulneráveis a eventos climáticos extremos no Acre. Xapuri, cidade histórica seringalista, enfrenta desafios recorrentes com alagamentos e enchentes que demandam intervenções estruturais.
Programa Presídios Leitores abre inscrições para banco de avaliadores
As oficinas de capacitação para novos avaliadores serão realizadas no dia 18 de novembro em Rio Branco e no dia 19 em Sena Madureira
“A liberdade passa pela leitura”. A frase, que virou slogan de um dos projetos educativos mais bem-sucedidos do sistema penitenciário, expressa o impacto que a leitura tem gerado na vida de detentos no Acre.
O projeto, que é desenvolvido em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira e Senador Guiomard, por meio de parcerias entre o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Universidade Federal do Acre (Ufac), Instituto Federal do Acre (Ifac) e outras instituições, propicia, além de conhecimento, remição de pena. A cada livro lido, o detento pode remir quatro dias de pena.
Outro ponto importante, é que, após a leitura, o detento precisa escrever um resumo sobre a obra, encaminhado aos avaliadores do programa, que, após análise do texto, confirmam à Justiça que os detentos fizeram a leitura do livro.
Para que isso aconteça, o Presídio Leitores conta com um banco de avaliadores que trabalha de forma voluntária. Maria José Costa, coordenadora do programa, explica que quem deseja fazer parte do projeto, em Rio Branco e Sena Madureira, pode fazer sua inscrição até o dia 19 de novembro.
As inscrições podem ser feitas por meio de formulários, disponíveis nos links para Sena Madureira e para Rio Branco. Tanto servidores do Iapen quanto professores e acadêmicos podem se inscrever no programa: “Quem tiver interesse em participar é só se inscrever e fazer a oficina. Todos serão bem-vindos”, afirma a coordenadora.
As oficinas de capacitação para novos avaliadores serão realizadas no dia 18 de novembro em Rio Branco e no dia 19 em Sena Madureira. Nos demais municípios onde o programa é desenvolvido, as oficinas já foram realizadas.
A chefe da Divisão de Educação Prisional do Iapen, Margarete Frota, afirma que o projeto já impactou a vida dos detentos: “Esse é um projeto que tem despertado, em muitos privados de liberdade, o desejo de mudança. A leitura tem levado os participantes a refletirem sobre a vida e sobre suas ações. Isso é notado no dia a dia, no modo como eles passam a enxergar as coisas. Sem dúvidas, a leitura liberta”.
Polícia Civil recupera materiais furtados de obra da Casa de Apoio ao Agricultor em Sena Madureira
O trabalho rápido e coordenado da equipe permitiu rastrear os materiais e recuperá-los integralmente nesta sexta-feira
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Sena Madureira, recuperou nesta sexta-feira, 14, diversos materiais furtados da obra da Casa de Apoio ao Agricultor, localizada na Avenida Avelino Chaves.
De acordo com o boletim de ocorrência, o furto ocorreu no dia 8 de novembro de 2025, quando criminosos entraram pelo teto do depósito onde os materiais estavam armazenados. A proprietária da ENGEBEST LTDA, empresa responsável pela execução da obra, informou que vários itens de construção foram subtraídos, ainda não totalmente relacionados pela equipe técnica.
Assim que a denúncia foi registrada, a Polícia Civil iniciou diligências e investigações para identificar o paradeiro dos objetos. O trabalho rápido e coordenado da equipe permitiu rastrear os materiais e recuperá-los integralmente nesta sexta-feira.
Os itens recuperados serão devolvidos à empresa responsável. A Polícia Civil segue trabalhando para identificar os autores do furto, reforçando o compromisso com a segurança e a preservação do patrimônio público e privado no município.
