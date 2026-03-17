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MPAC apura irregularidades no Fundo da Criança e do Adolescente em Epitaciolândia

Publicado

19 minutos atrás

em

Procedimento acompanha falhas na gestão e busca garantir regularização e aplicação correta de recursos destinados à infância

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar a regularização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Epitaciolândia.

A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 0005/2026/PJC/EPITAC, assinada pelo promotor de Justiça Rafael Maciel da Silva, no âmbito do SAJ/MP nº 09.2026.00000214-1.

Irregularidades na gestão do fundo

De acordo com a portaria, o procedimento foi instaurado após a constatação de irregularidades na gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, além de prejuízos decorrentes da ausência de regulamentação adequada.

Segundo o MPAC, a situação compromete a captação e a destinação de recursos para o financiamento de projetos e programas voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes no município.

O documento também considera informações constantes na Notícia de Fato nº 01.2025.00003996-8.

Medidas adotadas

Com a instauração do procedimento, o Ministério Público determinou:

  • a autuação e registro no Sistema de Automação da Justiça (SAJ/MP);

  • a publicação da portaria no Diário Eletrônico do MPAC;

  • a fixação do prazo de um ano para vigência ordinária do procedimento, com possibilidade de prorrogação fundamentada;

  • o cumprimento de despacho anterior relacionado ao caso.

O procedimento tem como objetivo acompanhar, de forma continuada, as políticas públicas e medidas necessárias para regularizar o Fundo Municipal, garantindo a efetiva aplicação de recursos destinados à infância e adolescência.

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Homem é preso após furtar capacete em loja no centro de Cruzeiro do Sul

Publicado

5 minutos atrás

em

17 de março de 2026

Por

Suspeito foi contido por vítimas e testemunhas após ação flagrada por câmeras de segurança

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (16) após furtar um capacete no estacionamento de uma loja no Centro de Cruzeiro do Sul.

O suspeito, identificado pelas iniciais A. D. S. S., e em situação de rua, levou um capacete da marca San Marino, na cor vermelha, do estacionamento da loja Mega Utilidades, localizada na Avenida Absolom Moreira, conforme boletim da Polícia Civil do Acre.

A vítima, de 20 anos, e testemunhas acompanharam a ação por meio das câmeras de segurança do estabelecimento e decidiram ir atrás do suspeito. Ele foi localizado e contido até a chegada da Polícia Militar do Acre.

O capacete foi recuperado.

Durante a ocorrência, o suspeito confessou ter vendido o item por R$ 20. Ele foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado como furto simples.

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Em menos de 12 horas, três motoristas são presos por embriaguez ao volante em Cruzeiro do Sul

Publicado

10 minutos atrás

em

17 de março de 2026

Por

Casos ocorreram entre a noite de segunda (16) e madrugada de terça (17); um dos condutores tentou fugir e realizou manobras perigosas

As ocorrências foram registradas entre a noite de segunda-feira (16) e a madrugada desta terça-feira (17), em diferentes pontos da cidade. Foto: ilustrativa 

Em um intervalo inferior a 12 horas, três condutores foram presos por dirigir sob efeito de álcool em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. As ocorrências foram registradas entre a noite de segunda-feira (16) e a madrugada desta terça-feira (17), em diferentes pontos da cidade.

Primeiro caso: motociclista cai em via pública

O primeiro caso aconteceu por volta das 23h30, na região central, nas proximidades da agência da Caixa Econômica. Durante uma abordagem de rotina da Polícia Militar, os agentes observaram um motociclista que descia a ladeira da Avenida 28 de Setembro e, ao tentar fazer um contorno, acabou caindo.

Durante a verificação, os policiais constataram que o condutor, identificado como Alefe, não possuía habilitação e apresentava sinais claros de embriaguez. O teste do etilômetro confirmou a ingestão de álcool, e ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

Segundo caso: motorista tenta fugir do Gefron

A segunda ocorrência foi registrada já na madrugada desta terça-feira (17), durante ações da Operação Sinergia. De acordo com as informações, o motorista Eliton tentou fugir ao avistar uma viatura do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) no bairro da Várzea.

Após realizar manobras perigosas durante a fuga, ele foi interceptado no bairro Remanso. Na abordagem, os agentes constataram que o condutor também estava sob efeito de álcool, situação confirmada pelo teste do bafômetro. Ele foi levado à delegacia para os procedimentos legais.

Terceiro caso: fiscalização flagra motorista no Cruzeirão

O terceiro caso ocorreu no bairro Cruzeirão, também na madrugada desta terça-feira. Durante fiscalização realizada por equipes da Operação das Divisas e Fronteiras, os agentes abordaram Roni, de 31 anos, que apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O motorista aceitou realizar o teste do etilômetro, que apontou índice de álcool no organismo acima do limite permitido por lei. Diante da confirmação do crime de trânsito, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Alerta das autoridades

Os três casos reforçam o alerta das forças de segurança sobre os riscos de dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas, prática que configura crime e coloca em perigo a vida de motoristas, passageiros e pedestres.

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Justiça mantém condenação do Detran-AC por leiloar veículo sem notificação

Publicado

22 minutos atrás

em

17 de março de 2026

Por

Turma Recursal entende que órgão não comprovou comunicação prévia ao proprietário e confirma indenização por danos morais e materiais

A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou, na terça-feira (17), recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) e manteve a condenação do órgão ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a um proprietário de veículo que teve seu bem levado a leilão sem comunicação prévia adequada.

O caso envolve Wilson da Silva Lima, que não foi devidamente notificado pelo Detran antes da realização da hasta pública. O órgão alegou ter utilizado o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para comunicar o proprietário, mas não conseguiu comprovar que o usuário havia aderido ao sistema nem que a notificação foi efetivamente recebida.

O relator do caso, juiz de direito Clovis de Souza Lodi, entendeu que o ônus de provar a adesão ao sistema e a efetiva notificação era do órgão de trânsito, e que essa comprovação não foi apresentada. Sem a demonstração de que o proprietário foi comunicado antes do leilão, o tribunal considerou que o dano moral ficou configurado.

O valor da indenização por danos materiais foi fixado com base no preço do veículo à época do leilão, conforme a Tabela FIPE.

A decisão foi unânime entre os membros da turma, composta pelos juízes Clovis de Souza Lodi, Adimaura Souza da Cruz e Erik da Fonseca Farhat.

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