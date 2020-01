Em evento voltado para os profissionais de imprensa, o Ministério Público do Estado Acre (MPAC), apresenta na próxima segunda-feira, 20, às 9h, no Edifício-Sede da instituição, os dados consolidados do Anuário sobre a Violência e Criminalidade no Acre no ano de 2019.

Elaborado pelo Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC, o Relatório de Informações de Indicadores Prioritários de Violência e Criminalidade, em sua 3ª Edição, ano 2019, consiste na separação e análise das variáveis contidas nos registros policias e em bancos de dados existentes no Sistema de Segurança Pública.

O objetivo principal do relatório é produzir respostas que possam orientar as ações preventivas e repressivas de controle social, exercidas por instituições comprometidas com a manutenção da ordem pública.

A abertura do evento contará com a presença da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e a apresentação dos dados será feita pelo promotor de Justiça, Bernardo Albano, que também é coordenador-adjunto do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e pelo coordenador do Observatório de Análises Criminais do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), Aldo Colombo Júnior.

Agência de Notícias do MPAC

Comentários