Acre

MPAC abre novo procedimento para fiscalizar condições da UBS Francisco Luis de França, em Senador Guiomard

Publicado

15 minutos atrás

em

Relatórios apontam falhas estruturais, acessibilidade inadequada e problemas administrativos na unidade

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou um novo Procedimento Administrativo para monitorar e fiscalizar as condições estruturais da Unidade Básica de Saúde Francisco Luis de França, localizada na Vila Piau, em Senador Guiomard. A decisão foi formalizada por meio de portaria assinada pela promotora de Justiça Eliane Misae Kinoshita, publicada nesta quarta-feira (26).

A abertura do procedimento tem como fundamento o artigo 129 da Constituição Federal, a Lei Federal nº 8.625/1993 e demais normas que regem a atuação ministerial. O MP reafirma sua atribuição constitucional de defender a ordem jurídica e garantir o respeito aos direitos fundamentais, incluindo o direito à saúde.

A portaria também menciona o arquivamento do procedimento anterior — nº 09.2020.00000517-0 — e determina a criação de novo cadastro, com a inclusão do Relatório de Vistoria nº 80/2025 – Nº 3, do Laudo de Vistoria nº 29/DAT/2024 e do Parecer Técnico PT-03/25. Os documentos apontaram diversas irregularidades na unidade, como falhas de acessibilidade, problemas de manutenção predial, inadequações no mobiliário e desorganização de prontuários.

Segundo o Ministério Público, o Procedimento Administrativo é o instrumento adequado para acompanhar a execução contínua de políticas públicas, conforme estabelece a Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Providências determinadas

A promotora Eliane Misae determinou várias ações imediatas, entre elas:

  • Registro do novo procedimento no sistema SAJ-MP;

  • Inclusão, nos autos, dos relatórios e laudos técnicos já emitidos;

  • Expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Senador Guiomard, solicitando informações detalhadas sobre o andamento das melhorias previstas para a unidade, conforme cronograma apresentado no Ofício nº 071/2025.

Acre

Rio Acre registra 3,45 metros nesta quinta-feira em Rio Branco

Publicado

27 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Nível permanece estável e dentro da normalidade, segundo a Defesa Civil

A medição do Rio Acre realizada às 5h13 desta quinta-feira (27) apontou 3,45 metros, conforme o boletim emitido pela Defesa Civil de Rio Branco. Nas últimas 24 horas, a cidade registrou 2,80 mm de chuva, volume considerado baixo e sem impacto significativo no nível do rio.

A cota de alerta segue estabelecida em 13,50 metros, enquanto a de transbordo é de 14,00 metros, mantendo a situação totalmente dentro da normalidade para o período.

O monitoramento diário é realizado para prevenir riscos à população, especialmente nas regiões ribeirinhas, assegurando informações atualizadas sobre a segurança hídrica na capital. O boletim é assinado por Cláudio Falcão, coordenador municipal da Defesa Civil.

Acre

Com monitoração eletrônica, Polícia Penal atua no combate à violência contra a mulher

Publicado

13 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Essas medidas visam um tratamento mais rigoroso ao agressor e, principalmente, oferecem uma atenção maior à vítima. Segundo o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, o governo do Estado, por meio do Iapen

Sala de monitoramento eletrônico funciona 24h. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

“O meu companheiro era muito violento. Ele usava entorpecentes, então todas as vezes que eu ia questionar que ele tava errado, ele me batia. De várias formas ele me agredia”. Esse é o relato de Maria (nome fictício para preservar a identidade da vítima), uma mulher que sofreu agressões do próprio companheiro, durante 18 anos.

Com objetivo de garantir proteção a mulheres vítimas de violência, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, está em vigor, desde abril de 2025, um pacote de mudanças na Lei Maria da Penha que amplia, diretamente, o papel da Polícia Penal no trabalho de monitoração eletrônica do agressor e também no socorro à vítima.

Em todo o estado, 173 homens enquadrados na lei, Maria da Penha, utilizam a tornozeleira eletrônica. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

Entre as principais mudanças, consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), está a não limitação de tempo do uso de tornozeleira eletrônica. Anteriormente, a medida tinha um prazo de 180 dias. Com a alteração, as medidas protetivas e, por consequência, a monitoração eletrônica, devem ter prazo indeterminado, ou seja, permanecem em vigor enquanto persistir o risco à vítima.

Outra importante mudança determina que agressores sentenciados ao regime aberto pela Maria da Penha também sejam monitorados eletronicamente. Em todo o estado, 173 homens enquadrados na lei, utilizam a tornozeleira eletrônica.

Equipes são acionadas caso haja descumprimento de medida. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

O chefe da Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME), Vinícius D’anzicourt, explicou como é feito esse acompanhamento ao monitorado. “O processo se inicia em algumas frentes, que é quando o agressor se aproxima da vítima e o sistema, automaticamente, identifica que ele está descumprindo a decisão judicial. A equipe que está monitorando aciona a equipe de rua que vai prestar esse apoio.”

Vítimas podem acionar botão do Pânico caso se sintam em perigo. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

Outra estratégia, segundo D’anzicourt, é que a vítima recebe do Iapen, um dispositivo chamado Botão de Pânico, que pode ser acionado caso ela se sinta em perigo. O equipamento pode ser acionado com apenas um toque, enviando um alerta, em tempo real, para a polícia. “Tem casos em que o agressor rompe a tornozeleira, mas a vítima continua com o botão do pânico. Ela aciona diante de alguma situação que ela se sinta em risco, a equipe também vai ser acionada por meio do sistema e vai prestar esse apoio à vítima.”

Na sala de monitoração, telão indica localização tanto da vítima, quanto do agressor. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

Na sala de monitoração, as equipes responsáveis acompanham a localização, tanto da vítima quanto do agressor, em tempo real, 24h por dia. “Aqui é disponibilizado esse telão que faz o acompanhamento da medida protetiva, onde as cores vermelhas estão para as violações graves, as cores amarelas são violações de atenção, e o verde é quando não tem nada de violação em relação a essa pessoa monitorada. No mapa mostra a geolocalização tanto do agressor quanto da vítima. Esse círculo vermelho indica o raio onde o monitorado não pode se aproximar da vítima, caso contrário, o sistema indica violação grave e, então, a equipe que está acompanhando já toma as medidas necessárias para a proteção dessa vítima”, detalhou o chefe DME.

Chefe da DME explica como é feito o trabalho de monitoração da Polícia Penal. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

Essas medidas visam um tratamento mais rigoroso ao agressor e, principalmente, oferecem uma atenção maior à vítima. Segundo o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, o governo do Estado, por meio do Iapen, tem exercido um trabalho fundamental no combate à violência contra a mulher. “Nós trabalhamos pela vida, nenhuma mulher deveria passar por situações como estas. É política do governo do Acre, o combate à violência contra a mulher, então o Iapen e a Polícia Penal têm trabalhado diretamente combatendo a violência e evitando o feminicídio. Sabemos que ainda muito temos a fazer, mas muitos resultados já podem ser vistos.”

A história de Maria é um desses bons resultados que podem ser vistos. Ela denunciou o seu agressor. Hoje seu ex-companheiro é monitorado 24 horas por dia e Maria tem com ela o Botão do Pânico, que pode ser acionado diante de qualquer situação em que ela se sinta em risco. Além disso, Maria tem sido acompanhada por uma equipe de apoio da Divisão. “Eu tomei coragem, procurei a Justiça, procurei ajuda e essa foi a melhor saída. O Botão de Pânico me faz sentir mais segura. É muito importante que as mulheres tomem coragem e procurem ajuda. Hoje eu me sinto amparada. Eu só me arrependo é de não ter buscado essa ajuda antes, mas hoje eu digo: não se cale, denuncie.”

Presidente do Iapen destaca que é política do governo do Acre, o combate à violência contra a mulher. Foto: Isabelle Nascimento/Iapen

Acre

LATAM amplia operações internacionais e antecipa estreia da rota para Cidade do Cabo em 2026

Publicado

14 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

A LATAM anunciou novos ajustes em sua malha internacional a partir de abril de 2026, ampliando a oferta de voos do país para destinos na América do Norte, Europa e África. A companhia, que liderou o mercado internacional brasileiro em outubro com mais de 28% dos passageiros transportados, passa a contar novamente com a rota Fortaleza–Miami, prevista para retornar com frequência semanal.

Segundo a LATAM, o aeroporto cearense segue como ponto estratégico da rede da empresa, que também manterá a operação para Lisboa, agora com duas frequências por semana. As medidas fazem parte de um conjunto de ampliações que vem impulsionando os resultados do setor, que registrou o melhor mês de outubro desde o início do século.

Mais voos para Miami

Além da retomada no Nordeste, a LATAM confirmou aumentos na rota São Paulo/Guarulhos–Miami, que chegará a 15 voos semanais em abril e a 16 em julho. A empresa também antecipou para julho de 2026 a estreia da ligação entre São Paulo/Guarulhos e Cidade do Cabo, inicialmente programada para setembro, reforçando sua presença no continente africano durante o período de maior demanda.

Novas rotas para Amsterdã e Bruxelas também começam em 2026: a primeira terá três voos semanais a partir de abril e a segunda inicia operações em junho, igualmente com três frequências por semana. As passagens para os incrementos serão disponibilizadas ainda esta semana nos canais oficiais da companhia.

A LATAM é a única companhia que oferece voos diretos entre Rio Branco e o Aeroporto de Guarulhos. Com isso, os passageiros do Acre podem voar para os destinos nacionais e internacionais da LATAM.

