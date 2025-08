MP vai investigar abordagens da Polícia Militar em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC) encerrou o plano operacional da ExpoAcre 2025 com registro de 38 ocorrências ao longo das nove noites do maior evento agropecuário do estado. O baixo número de registros reflete o êxito das estratégias de policiamento ostensivo adotadas pela corporação para garantir a segurança do público.

Ao todo, 1.504 policiais militares foram empregados durante todo o período da feira, com uma média diária de 160 agentes divididos em equipes posicionadas em pontos estratégicos do Parque de Exposições, como portões principais e secundários, arena de rodeio, palco de shows e área comercial. O policiamento externo também foi reforçado, garantindo a segurança nas imediações do evento.

A 9ª noite do evento, que compreendeu o período entre as 18h de domingo, 03, e as 3h da manhã de segunda-feira, 04, foi considerada uma das mais tranquilas. Nesse dia, não houve registros de embriaguez, tráfico de drogas, vias de fato ou uso de arma branca.

No comparativo com a mesma noite da edição anterior a 2024, os números revelam uma queda significativa na criminalidade. Na ocasião, haviam sido contabilizados três adultos presos e uma arma branca apreendida. Em 2025, além da prisão por mandado, apenas dois furtos e um extravio de documento foram registrados.

Além disso, a PMAC destaca o aumento no efetivo de policiamento na 9ª noite: foram empregados 192 policiais militares, o que representa um crescimento de 71% em relação ao ano anterior, que contou com 112 agentes.

