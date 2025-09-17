Acre
MP recomenda licitação para construção de CAPS infantil em Rio Branco
A 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recomendou à Prefeitura de Rio Branco e à Secretaria Municipal de Saúde que adotem providências para, no prazo de 30 dias, abrir o processo licitatório destinado à construção da sede do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi).
Segundo o MP, a implantação do serviço já conta com projeto arquitetônico finalizado e recursos assegurados por emenda parlamentar, e apesar das diligências e reuniões realizadas, o processo licitatório ainda não foi iniciado.
Ainda conforme o órgão, a demora administrativa coloca em risco os recursos destinados à obra e compromete a oferta de atendimento especializado em saúde mental para crianças e adolescentes
Enquanto a sede definitiva não é construída, o Município passou a utilizar provisoriamente um espaço em reforma para abrigar o serviço, solução considerada paliativa e insuficiente para atender à demanda existente e às normas técnicas vigentes.
Segundo dados apresentados à Promotoria, milhares de crianças e adolescentes aguardam acompanhamento psicológico, e dezenas esperam atendimento psiquiátrico, muitos em situação de alta prioridade, reforçando a urgência na construção da unidade própria.
Na recomendação, o MP ressalta que a futura sede do CAPSi deve garantir atendimento multiprofissional, contínuo e integral, em conformidade com os princípios constitucionais da saúde e a prioridade absoluta dos direitos da infância e adolescência.
O Município tem 15 dias para informar sobre o cumprimento das providências indicadas. Caso a recomendação não seja atendida, o MP poderá adotar medidas legais, incluindo o ajuizamento de ação civil pública.
Com informações do MPAC
Acre
Procuradoria aponta óbices jurídicos em PL que amplia subsídio à Ricco
A Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Rio Branco emitiu o Parecer nº 321/2025 sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 22/2025, que propõe alteração da Lei Complementar nº 164, de 1º de julho de 2022, para majoração do subsídio tarifário temporário ao transporte coletivo urbano.
O projeto encaminhado pela Prefeitura prevê o aumento do subsídio de R$ 2,63 para R$ 3,63 por passageiro transportado, com o objetivo de manter a tarifa pública em R$ 3,50 no Sistema Integrado de Transporte Urbano de Rio Branco (SITURB). A proposta também determina que seus efeitos financeiros sejam retroativos a 16 de junho de 2025.
Segundo a análise, a medida visa adequar a remuneração tarifária aos custos do serviço, mas apresenta fragilidades jurídicas, técnicas e orçamentárias que precisam ser sanadas antes da votação.
Principais pontos do parecer
Vigência do subsídio: a Procuradoria destacou a ausência de documentos que comprovem a legalidade da prorrogação do subsídio instituído em 2022, que deveria ter vigorado até novembro daquele ano.
Contrato e estudos técnicos: o parecer cobra a apresentação do contrato de concessão vigente, aditivos e planilhas detalhadas que justifiquem o reajuste do subsídio.
Conselho de Transportes: não houve manifestação formal do Conselho Municipal de Transportes Públicos (CMTP), considerada essencial para embasar tecnicamente a proposta.
Retroatividade: a previsão de efeitos financeiros retroativos foi considerada medida excepcional sem fundamentação robusta, podendo ferir princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Impacto financeiro: a estimativa aponta acréscimo de R$ 7,48 milhões no orçamento de 2025 (junho a dezembro) e R$ 12,42 milhões em 2026 e 2027, sem a devida compensação de receita exigida pela LRF.
Técnica legislativa: a Procuradoria sugere ajustes de redação, como a retirada da expressão genérica “e dá outras providências” da ementa.
Audiência pública: recomendou a realização de audiência pública com participação do Ministério Público, RBTrans, Conselho de Transportes, associações de moradores, sindicatos e entidades estudantis, visando ampliar a legitimidade do processo legislativo.
O parecer conclui que existem óbices jurídicos para a aprovação do PLC nº 22/2025, e que sua tramitação só poderá avançar mediante:
Regularização documental da prorrogação do subsídio;
Apresentação de contrato, aditivos e planilhas detalhadas;
Manifestação do Conselho Municipal de Transportes;
Justificativa fundamentada para retroatividade;
Cumprimento integral das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal;
Ajustes de redação na ementa;
Realização de audiência pública.
O documento foi assinado em 11 de setembro de 2025 pelos procuradores legislativos Evelyn A. Ferreira e Renan Braga e Braga.
Acre
IEPTEC prorroga prazo de inscrições para processo seletivo de bolsistas docentes
Interessados têm até o dia 21 de setembro para garantir participação na seleção
O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) anunciou nesta terça-feira (16) a prorrogação do prazo de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva de profissionais bolsistas docentes mensalistas. Agora, os candidatos poderão se inscrever até o dia 21 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site processoseletivo.ieptec.ac.gov.br.
A seleção tem como objetivo criar um banco de profissionais aptos a atuar nos cursos de educação profissional e tecnológica ofertados pelos Centros da Rede IEPTEC em todo o estado. O processo é voltado a candidatos com nível superior completo ou em andamento, abrangendo bacharelado, licenciatura e cursos tecnológicos.
Entre as atividades previstas para os bolsistas estão: elaboração de documentos institucionais, planejamento e execução de aulas, produção de materiais didáticos, acompanhamento do desempenho dos estudantes, adoção de estratégias contra a evasão escolar e articulação com famílias e comunidades.
Os valores das bolsas variam conforme a titulação e carga horária: R$ 1.440,00 para profissionais com ensino superior incompleto (20 horas semanais) e até R$ 3.840,00 para doutores em regime de 40 horas semanais. A carga horária poderá ser ajustada conforme a demanda.
O processo seletivo será dividido em três etapas: análise de elegibilidade, análise curricular e classificação final, levando em conta titulação, qualificação e experiência profissional. A convocação dos aprovados ocorrerá de forma gradual, de acordo com a abertura de vagas. Já o prazo para interposição de recursos contra o resultado das inscrições segue mantido para o dia 30 de setembro de 2025.
Acre
Secretário de Educação em Acrelândia pode ser exonerado por indícios de assédio moral
Após denúncias de assédio moral e abertura de investigação pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o secretário municipal de Educação de Acrelândia, Huruey Lima dos Reis, poderá ser afastado do cargo. Nesta quarta-feira, 17, a Promotoria de Justiça de Acrelândia recomendou ao prefeito Olavo Rezende, “Olavinho Boiadeiro” (Republicanos), que exonere o gestor.
Segundo a recomendação, servidores da pasta relataram humilhações, constrangimentos e isolamento, condutas que teriam causado prejuízos à saúde mental das vítimas.
A medida do MP se fundamenta em relatório do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão do MP, que identificou fortes indícios, apontando, ainda, prejuízos à saúde mental das vítimas e sugeriu, entre outras providências, acompanhamento psicológico contínuo.
Além disso, um inquérito policial também indiciou o secretário pelo crime previsto no artigo 316 do Código Penal, que se refere a “exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida”.
Diante da gravidade das denúncias, a Promotoria recomendou o afastamento imediato do gestor, o retorno das servidoras às funções originais e a implementação de políticas de prevenção e enfrentamento ao assédio moral.
O prefeito tem cinco dias úteis para informar se adotará as medidas indicadas.
