Acre

MP prorroga investigação sobre falhas em serviços de emergência

Publicado

58 minutos atrás

em

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, decidiu prorrogar por mais 90 dias o procedimento preparatório que apura falhas na prestação dos serviços de telefonia de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros) no estado.

O caso foi instaurado a partir da conversão de uma notícia de fato em procedimento preparatório, após registros de interrupções recorrentes nos canais de atendimento. A investigação busca esclarecer responsabilidades das operadoras e do poder público, bem como adotar medidas para garantir a continuidade dos serviços essenciais de segurança.

Diligências já realizadas
Durante o procedimento, foram expedidos ofícios para diferentes instituições e empresas:

Operadora Oi: foi requisitado o envio de relatórios sobre interrupções, logs técnicos, causas e medidas de correção adotadas;

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Sefaz: solicitaram-se cópias de contratos com as operadoras responsáveis e informações sobre fiscalização;

Claro, Tim, Vivo e Digitro Technology: pediram-se relatórios sobre falhas e providências técnicas;

Anatel: o MPAC requisitou cópia de processos de fiscalização e eventuais sanções aplicadas.

Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT/MPAC) foi acionado para realizar testes práticos nos números de emergência junto às centrais, utilizando diferentes operadoras, por um período mínimo de 30 dias.

Até o momento, já foram juntados aos autos relatórios enviados pela Oi, Claro, Telefônica (Vivo), TIM, Anatel, além de documentos do Corpo de Bombeiros e da própria Sejusp, confirmando registros de interrupções e medidas administrativas adotadas. Algumas operadoras solicitaram prorrogação de prazo para apresentação das informações, pedidos que foram deferidos pela promotoria.

Próximos passos
No novo despacho, o promotor de Justiça Rodrigo Curti determinou a realização das seguintes diligências complementares:

Reiteração do ofício à Sefaz, com prazo de 10 dias para resposta;

Aguardar a conclusão do relatório técnico do NAT/MPAC;

Agendar reunião com o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle para discutir os resultados.

Segundo o MPAC, as medidas são necessárias para subsidiar uma decisão futura sobre o arquivamento do procedimento, a conversão em inquérito civil ou o ajuizamento de ação civil pública. A decisão foi publicada no Diário Eletrônico do MPAC desta quinta-feira, 11 de setembro de 2025.

Acre

Acre terá fim de semana quente com chuvas isoladas e risco de temporais

Publicado

35 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Foto: Jardy Lopes/ac24horas

O Acre deve enfrentar um fim de semana marcado por calor intenso, sol, nuvens e chuvas rápidas e pontuais, segundo previsão divulgada pelo portal O Tempo Aqui. As condições devem se manter pelo menos até a próxima segunda-feira (15).

Apesar de passageiras, as chuvas podem ser fortes em algumas áreas e acompanhadas de temporais, com ventanias e descargas elétricas. Há risco de transtornos em regiões vulneráveis, como alagamentos repentinos, transbordamento de córregos, queda de galhos de árvores e danos a edificações.

As temperaturas devem variar entre 34°C e 37°C nas máximas à tarde, e entre 21°C e 24°C nas mínimas no início do dia. A umidade relativa do ar pode cair para 30% a 45% no leste e sul do estado, e 40% a 55% no centro e oeste.

Os ventos não terão direção fixa, podendo variar de fracos a fortes ao longo do período.

O portal alerta ainda para a possibilidade de chuvas mais intensas na segunda (15) e na terça-feira (16), que podem atingir qualquer município acreano.

Acre

Bruninho passa por cirurgia de quatro horas em Porto Alegre

Publicado

59 minutos atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Foto: Cedida

Durou quatro horas o procedimento cirúrgico de Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul, no Acre, e teve um marca-passo implantado no cérebro nesta sexta-feira, 12, no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

A cirurgia teve início às 9h15 e foi concluída às 13h15, no horário de Brasília. Dois elétrodos cerebrais foram implantados no núcleo do tálamo cerebral de Bruno e vão ser ligados, possivelmente, neste sábado (13). O marca-passo cerebral – DBS vai conter as convulsões que o menino tem diariamente.

“Ele vai ficar na UTI até amanhã à tarde, possivelmente. Ainda não tem previsão de alta”, contou Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruninho.

A equipe foi composta por 12 profissionais, incluindo os médicos cirurgiões Paulo Franceschini, Helio Alencar, Arthur Pereira Filho, Nelson Pereira Filho, Gustavo de Davi, Alessandro Machado, anestesistas, enfermeiros e técnicos.

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, mora com os pais e um irmão, e é portador de uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, tem o espectro autista severo e também epilepsia incontrolável, que provoca crises e convulsões diárias. O implante deverá resolver as crises epiléticas.

O custo do procedimento — mais de R$ 400.000,00, é bancado pelo plano de saúde (após decisão judicial), pelo cantor Gusttavo Lima e por uma vaquinha que mobilizou Cruzeiro do Sul.

Acre

Criança baleada em ataque que matou casal em Epitaciolândia passa por cirurgia e é levada à UTI

Publicado

1 hora atrás

em

12 de setembro de 2025

Por

Menina baleada na cabeça durante execução em Epitaciolândia passa por cirurgia em Rio Branco e permanece intubada na UTI. Casal usava tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas

A menina foi transferida para Rio Branco por volta das 3h30 desta sexta-feira (12) em uma ambulância de UTI. Foto: captada 

A criança (Menina), que foi baleada na noite de quinta-feira (11) durante a execução de sua mãe, Darliane Carneiro Alves, 21 anos, e do padrasto, Cristhofer Kenndedy Pontes, 20, em Epitaciolândia, cidade acreana na fronteira com a Bolívia.

A menina sofreu um disparo que perfurou seu crânio – entrando pelo olho direito e saindo pela nuca – e foi transferida de urgência para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia com neurocirurgião e permanece intubada na UTI em estado gravíssimo.

O crime ocorreu quando dois homens armados invadiram a residência da família

Darliane tentou fugir com a filha nos braços, mas foi baleada na cabeça e morreu na porta de casa. A criança foi encontrada sob o corpo da mãe, ainda consciente. Cristhofer refugiou-se no banheiro, mas foi perseguido e executado com múltiplos tiros.

O casal – que usava tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas e receptação – havia sido preso em 20 de agosto e liberado após audiência de custódia. A Polícia Civil investiga o caso como possível acerto de contas do tráfico.

A menina chegou a Rio Branco por volta das 3h30 desta sexta-feira (12) em uma ambulância de suporte avançado UTI. A criança, mesmo ferida, foi encontrada chorando debaixo do corpo da mãe, já sem viva.

Darliane foi atingida ainda na porta da casa, enquanto tentava proteger a filha, que acabou ferida no rosto. Foto: captada 

