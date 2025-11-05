Geral
MP, PM e IMAC vão ao local e investigam ponte de madeira que bloqueia o Rio Macauã, em Sena Madureira
Estrutura irregular construída na gestão do ex-prefeito Osmar Serafim impede passagem de barcos e canoas; ribeirinhos precisam descer das embarcações para continuar viagem
Uma ponte de madeira construída de forma irregular durante a gestão do ex-prefeito Osmar Serafim está bloqueando o Rio Macauã e isolando a comunidade Liberdade, na zona rural de Sena Madureira. Nesta quarta-feira (5), o Ministério Público do Acre (MPAC), a Polícia Militar e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) iniciaram uma investigação para apurar a obra, que foi erguida sem licença ambiental e vem causando transtornos aos ribeirinhos que dependem do rio para transporte de pessoas e escoamento de produtos.
“Não há qualquer autorização para essa obra”, destacou o promotor em despacho do MPAC. A estrutura interrompe o curso do rio em todos os períodos, impedindo a passagem de barcos e canoas. Moradores relatam que precisam retirar as cargas das embarcações ou arrastar os barcos por cima da ponte para continuar a viagem, situação que representa riscos e prejuízos para quem depende do Macauã como principal via de transporte.
Empresa aérea paga R$ 85 mil ao MPF após operar em pista irregular e colidir com gado no Acre
O valor de R$ 85 mil quitado pela Ortiz Táxi Aéreo foi integralmente destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos
O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu a quitação integral de uma dívida de R$ 85 mil da empresa Ortiz Táxi Aéreo Ltda. e de seus sócios. O valor foi pago após o descumprimento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que visava garantir a segurança do transporte aéreo na Região Norte.
Com o recebimento do valor, a 2ª Vara Federal do Acre acatou um pedido do MPF e declarou extinta a cobrança, considerando a obrigação da empresa como cumprida.
O TAC, firmado anteriormente, estabelecia que a empresa se comprometia a operar dentro das normas de segurança, incluindo a proibição de usar aeronaves com documentação vencida ou de pousar e decolar em aeródromos irregulares.
No entanto, em outubro de 2020, o acordo foi violado. Conforme relatou o procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, uma aeronave da empresa (de matrícula PT-RPU) decolou de um local não cadastrado – a Comunidade Muru, em Feijó – com destino a Jordão. Durante a decolagem, por volta das 20h, a aeronave colidiu com um rebanho de gado a apenas 100 metros do final da pista improvisada. O voo era privado e levava um piloto e um passageiro.
Destinação dos Recursos
O valor de R$ 85 mil quitado pela Ortiz Táxi Aéreo foi integralmente destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Esse fundo é utilizado para financiar projetos que reparam danos e protegem os direitos de consumidores e da coletividade.
O processo da Execução de Título Extrajudicial foi identificado sob o número 1003632-04.2022.4.01.3001.
Polícia Militar prende ex-detento armado com escopeta em residência na Cidade do Povo
Homem monitorado por tornozeleira eletrônica havia deixado o sistema prisional há oito meses e foi flagrado com arma de fogo durante patrulhamento
Uma ação rápida do Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Gustavo Menezes dos Santos, de 25 anos, ex-detento e monitorado pela Justiça, na noite desta segunda-feira (3), no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. Ele foi flagrado portando uma escopeta calibre 20 com duas munições intactas dentro de uma residência localizada na quadra 22.
Segundo informações da polícia, os militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia de que uma casa em frente à quadra 22, próxima a uma praça frequentada por crianças, estaria sendo usada como ponto de consumo e venda de drogas.
Ao chegar ao local, a equipe encontrou vários indivíduos fazendo uso de entorpecentes na frente e dentro da residência. Durante a revista, os policiais localizaram a escopeta sobre uma mesa. O responsável pela arma foi identificado como Gustavo, que cumpriu sete anos de internação por homicídio, cometido quando ainda era menor de idade, e havia deixado o sistema prisional há cerca de oito meses.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e as munições apreendidas, para os procedimentos de praxe.
Polícia Militar prende “Ligeirinho”, apontado como líder do Comando Vermelho em Rio Branco
Foragido tinha mandado de prisão por envolvimento em organização criminosa e é suspeito de ordenar ataques armados na capital
Uma ação rápida do Tático do 1° Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de Givaldo do Nascimento Souza, de 42 anos, conhecido pelo apelido “Ligeirinho”, na noite desta terça-feira (4), em Rio Branco.
De acordo com informações da PM, o homem era considerado uma das principais lideranças do Comando Vermelho na capital e estava foragido da Justiça, com mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas.
Os militares chegaram até o suspeito após receberem denúncias sobre seu paradeiro. A equipe se deslocou até um posto de lavagem de veículos na Rua Minas Gerais, onde Givaldo foi localizado e preso.
Segundo as investigações, “Ligeirinho” exercia forte influência dentro da facção, com atuação em bairros como Adalberto Aragão, Morada do Sol, Jardim Tropical, Aviário e Cadeia Velha. Ele também é apontado como um dos articuladores e incentivadores dos recentes ataques armados registrados em Rio Branco, em confrontos entre membros do Comando Vermelho e do Bonde dos 13.
Durante a abordagem, os policiais confirmaram a validade do mandado de prisão, com condenação já transitada em julgado. O acusado foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
