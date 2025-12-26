MP homenageia promotor do então Território do Acre, José Potyguara, com nome da nova sede

A nova sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em Rio Branco, passa a se chamar José Potyguara, conforme ato publicado pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento. A denominação foi oficializada por meio do Ato nº 157/2025, publicado nesta sexta-feira, 26, no Diário Eletrônico da instituição.

A homenagem resgata a trajetória de José Potyguara da Frota e Silva, que atuou como promotor público quando o Acre ainda era Território Federal, período marcado por dificuldades estruturais e institucionais.

Conforme destacado no documento, ele exerceu suas funções na então Comarca de Seabra, atual município de Tarauacá, também na cidade de Feijó, entre os anos de 1928 e 1940. Posteriormente, voltou a atuar como promotor de Justiça na Comarca da Capital, Rio Branco, entre 1951 e 1958.

O decreto ressalta a relevância histórica de sua atuação, sempre pautada por “reconhecida probidade e reconhecimento social”, além do compromisso institucional em um contexto em que promotores públicos acumulavam múltiplas funções diante do isolamento e das limitações do Território do Acre.

O ato também destaca as contribuições de José Potyguara em áreas como educação, saúde, ações beneméritas e atividades culturais e literárias, incluindo uma produção reconhecida nacionalmente, voltada à realidade amazônica e à formação social e cultural acreana.

“José Potyguara foi pioneiro no desenvolvimento de uma dramaturgia e literatura de temática regional, retratando de forma original as dificuldades, injustiças, agruras e alegrias da vida nos seringais amazônicos; a multiplicidade étnica e cultural de povos indígenas, ribeirinhos e extrativistas, característica do Acre; a intensa participação de migrantes do Ceará na formação da sociedade regional entre fins do século XIX e o presente, que resultou no fortalecimento de laços históricos e familiares entre acreanos e cearenses”, diz o documento.

A nova sede está localizada na Rua Fátima Maia, nº 200, no bairro Jardim Europa, e foi inaugurado em 27 de novembro de 2025.

