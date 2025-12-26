Acre
MP homenageia promotor do então Território do Acre, José Potyguara, com nome da nova sede
A nova sede do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em Rio Branco, passa a se chamar José Potyguara, conforme ato publicado pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento. A denominação foi oficializada por meio do Ato nº 157/2025, publicado nesta sexta-feira, 26, no Diário Eletrônico da instituição.
A homenagem resgata a trajetória de José Potyguara da Frota e Silva, que atuou como promotor público quando o Acre ainda era Território Federal, período marcado por dificuldades estruturais e institucionais.
Conforme destacado no documento, ele exerceu suas funções na então Comarca de Seabra, atual município de Tarauacá, também na cidade de Feijó, entre os anos de 1928 e 1940. Posteriormente, voltou a atuar como promotor de Justiça na Comarca da Capital, Rio Branco, entre 1951 e 1958.
O decreto ressalta a relevância histórica de sua atuação, sempre pautada por “reconhecida probidade e reconhecimento social”, além do compromisso institucional em um contexto em que promotores públicos acumulavam múltiplas funções diante do isolamento e das limitações do Território do Acre.
O ato também destaca as contribuições de José Potyguara em áreas como educação, saúde, ações beneméritas e atividades culturais e literárias, incluindo uma produção reconhecida nacionalmente, voltada à realidade amazônica e à formação social e cultural acreana.
“José Potyguara foi pioneiro no desenvolvimento de uma dramaturgia e literatura de temática regional, retratando de forma original as dificuldades, injustiças, agruras e alegrias da vida nos seringais amazônicos; a multiplicidade étnica e cultural de povos indígenas, ribeirinhos e extrativistas, característica do Acre; a intensa participação de migrantes do Ceará na formação da sociedade regional entre fins do século XIX e o presente, que resultou no fortalecimento de laços históricos e familiares entre acreanos e cearenses”, diz o documento.
A nova sede está localizada na Rua Fátima Maia, nº 200, no bairro Jardim Europa, e foi inaugurado em 27 de novembro de 2025.
Acre
Sesacre aponta números e ações que marcaram a saúde pública do Acre em 2025
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou um balanço destacando números e ações que marcaram a saúde pública acreana ao longo de 2025. De acordo com os dados apresentados, o ano foi caracterizado pela ampliação do acesso aos serviços e pela interiorização dos atendimentos especializados.
Entre os principais resultados, a Sesacre informou a realização de mais de 27 mil atendimentos por meio do programa Saúde Itinerante, que levou serviços de saúde a municípios do interior do estado. Outro dado destacado foi a execução de mais de 12 mil cirurgias pelo programa Opera Acre.
O balanço também aponta a retomada de centros cirúrgicos, ampliação da oferta de exames, fortalecimento da rede hospitalar e avanços considerados históricos na área da oncologia. Segundo a secretaria, houve ainda recorde de atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ao longo do ano.
A Sesacre mencionou, ainda, a implantação de programas voltados ao atendimento de urgência e à redução da mortalidade, como o Conecta Coração e o AVC – Segundos Importam, voltados para situações críticas em que o tempo de resposta é determinante.
Os dados foram divulgados em um vídeo publicado nas redes sociais da secretaria, que apresenta um resumo das ações realizadas em 2025 e projeta a continuidade das iniciativas para o próximo ano.
Acre
Nível do Rio Acre se aproxima dos 11 metros após fortes chuvas na capita
As fortes chuvas que atingem Rio Branco nas últimas horas provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade e elevaram rapidamente o nível do Rio Acre. Entre as áreas mais afetadas estão a Estrada do Calafate, a região da Igreja da Pista do Poço e a Baixada da Sobral, especialmente nos bairros Boa União e Plácido de Castro, onde a água invadiu várias residências.
Durante acompanhamento ao vivo feito pela equipe, foi constatado que, apesar de uma breve trégua na chuva, o volume de água nos rios segue aumentando. Imagens mostram que o nível do Rio Acre se aproxima dos 11 metros e continua em elevação, embora, até o momento, a Defesa Civil Municipal ainda não tenha divulgado boletim oficial atualizado.
Na região da Ponte Metálica, a força da correnteza chamou atenção pelo grande volume de balseiros descendo pelo rio, indicando que a chuva atingiu toda a bacia hidrográfica.
Mesmo diante da situação de risco, moradores dos dois lados do rio aproveitaram a cheia para pescar. Durante a transmissão, duas pescadoras foram flagradas capturando peixes da espécie pintado. Segundo elas, apesar de alguns peixes serem pequenos, a pescaria rendeu o suficiente “para garantir o caldo”.
Outro episódio inusitado chamou a atenção durante a cobertura. Um homem foi visto dormindo sobre um dos pilares da Ponte Metálica, próximo à marca de medição do Rio Acre, onde há registro histórico de até 16 metros. Mesmo com o fluxo intenso de veículos sobre a ponte, o homem permaneceu dormindo tranquilamente, despertando surpresa entre os que acompanhavam a transmissão.
A equipe segue monitorando, em tempo real, os pontos de alagamento pela capital acreana. Novas informações sobre o nível do Rio Acre e ações da Defesa Civil devem ser divulgadas a qualquer momento.
Acre
Governo do Acre entra em alerta total com monitoramento de rios e auxílio a famílias
O governo do Estado do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), emitiu um alerta sobre a intensificação do período chuvoso na região. Nas últimas 24 horas, o volume de precipitação causou uma elevação rápida no nível dos principais mananciais.
Em Rio Branco, o Rio Acre registrou uma elevação rápida, de quase três metros nas últimas 24 horas mobilizando equipes de socorro para prestar assistência imediata às famílias atingidas.
De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, Cel. Carlos Batista, a bacia do Rio Acre vem sendo monitorada, pois o nível das águas está subindo.
“Esta é uma subida muito rápida, provocada pela grande quantidade de chuvas em toda a calha do Rio Acre, desde Assis Brasil até a capital, passando por Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e a área rural de Capixaba”, explicou o Coronel.
Além do Rio Acre, a bacia do Rio Tarauacá também registrou índices pluviométricos acima da média, mantendo as equipes locais em estado de atenção.
A preocupação das autoridades não se restringe apenas aos grandes rios. O monitoramento foi estendido aos igarapés que cortam a capital, que costumam transbordar rapidamente e atingir áreas povoadas.
Enquanto as equipes técnicas monitoram os níveis, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre vem ajudando moradores como o senhor José Garcia Rodrigues, de 65 anos, que reside em uma área de risco há oito anos.
“A alagação já chegou. Agora vou tirar minhas coisas para levar para a casa da minha filha. Quando a água baixar, eu volto”, conta o aposentado.
Mesmo enfrentando problemas de saúde, ele destaca a importância do apoio que recebe: “Falei com os bombeiros e eles vieram ajudar. Todo ano a gente vai para o Parque de Exposições. Eles carregam as coisas para nós e a gente ajuda como pode”.
O Cel. Batista reforçou que a integração entre o Estado, as prefeituras e o Corpo de Bombeiros é total. O objetivo é garantir que os planos de contingência sejam executados com rapidez caso o nível dos rios atinja a cota de transbordo.
“O Estado está em alerta total e em contato direto com as coordenadorias municipais. Estamos preparados para atender as populações que moram em áreas de risco e nas regiões mais impactadas”, garantiu o coordenador.
