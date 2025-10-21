Conecte-se conosco

MP entra com ação após mãe perder trabalho por horário escolar do filho

42 minutos atrás

Depois de passar a madrugada em uma fila para garantir a matrícula do filho no turno da manhã da Escola Municipal José Ruy da Silveira Lino, em Brasileia, uma moradora da zona rural acabou ficando sem a vaga desejada, mesmo tendo seguido a ordem de chegada.

A única alternativa oferecida pela Secretaria Municipal de Educação foi transferir o menino para outra unidade, distante de casa, o que tornaria impossível o deslocamento diário.

Com a situação, a mãe, que trabalhava como diarista no período matutino, perdeu sua principal fonte de renda, já que o filho só pôde ser matriculado no turno da tarde. Diante dos prejuízos para mãe e filho, o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Cível de Brasileia, ajuizou uma ação civil pública com pedido de urgência para assegurar a matrícula da criança no turno da manhã.

Na ação, o MP argumenta que a negativa de vaga compatível com a jornada laboral da mãe afeta não apenas o direito da criança à educação, mas também o direito da mulher ao trabalho, revelando um cenário de desigualdade estrutural que atinge especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O órgão ressalta ainda que as políticas públicas educacionais devem levar em conta a perspectiva de gênero, garantindo que mães trabalhadoras possam conciliar o sustento da família com o cuidado dos filhos. Negar essa compatibilização, segundo o MP, significa perpetuar práticas discriminatórias e limitar a autonomia das mulheres.

Com base nesses argumentos, a Promotoria pede que o Município de Brasileia e a Secretaria Municipal de Educação matriculem o aluno no turno matutino em até 48 horas, mesmo que seja necessária a criação de uma vaga suplementar.

Segundo o MP, caso isso não seja possível, o pedido prevê a oferta de transporte escolar gratuito até a unidade mais próxima que ofereça o turno da manhã, garantindo o acesso e a permanência do estudante.

A ação também solicita que o município adote medidas administrativas para tornar o processo de matrícula mais transparente e justo, prevenindo novas situações de discriminação e fortalecendo o compromisso com a igualdade de direitos.

 

Com informações do MPAC

Polícia Civil do Acre prende suspeito de homicídio qualificado em Tarauacá

48 minutos atrás

21 de outubro de 2025

Suspeito é investigado pelo homicídio de Francisco Januário, ocorrido em maio deste ano. Foto: cedida

Na tarde desta terça-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Tarauacá em desfavor de J. L. S., investigado pelo crime de homicídio qualificado ocorrido no dia 19 de maio deste ano.

O crime teve como vítima Francisco Januário de Souza Aguiar, de 33 anos, que foi encontrado morto com várias perfurações pelo corpo, na Rua Maria Anália, região central de Tarauacá.

De acordo com o delegado José Ronério, que preside o inquérito, os policiais obtiveram a notícia de que o suspeito havia acabado de chegar à residência de seus genitores, localizada no município. “Diante disso, os oficiais investigadores se deslocaram rapidamente até o endereço e realizaram o cerco do perímetro. Ao perceber a presença policial, J. L. S. tentou fugir, mas foi interceptado e contido pelos agentes, que já haviam isolado a área para impedir sua evasão. Na sequência, o suspeito foi cientificado da existência do mandado judicial e recebeu voz de prisão.”, informou.

Após a captura, J. L. S. foi conduzido à Delegacia-Geral de Tarauacá, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Fonte: PCAC

Policial militar é condenado por efetuar disparos contra veículo durante briga de trânsito em Tarauacá

2 horas atrás

21 de outubro de 2025

Conduta foi considerada desproporcional pela Justiça; PM terá que indenizar vítima em R$ 3 mil por danos materiais e morais

O relator do caso, juiz Cloves Ferreira, considerou a conduta desproporcional e destacou que não há provas de que o policial estivesse sob ameaça real e iminente. Foto: ilustrativa 

Um policial militar foi condenado pela Justiça acreana por efetuar disparos de arma de fogo durante uma discussão provocada por um acidente de trânsito em Tarauacá, no interior do estado. A decisão, mantida pela 1ª Turma Recursal, determina o pagamento de R$ 1 mil por danos materiais e R$ 2 mil por danos morais à vítima.

De acordo com os autos do processo, o agente efetuou tiros contra o carro da vítima, atingindo o pneu, o paralamas e o para-brisa do veículo. Em sua defesa, alegou ter agido em legítima defesa, sustentando que os disparos teriam tido “caráter meramente intimidatório”.

O relator do caso, juiz Cloves Ferreira, considerou a conduta do policial desproporcional e destacou a ausência de provas de que o militar estivesse sob ameaça real e iminente. “A conduta do policial militar, que não se encontrava em serviço, revela reação desproporcional e injustificável, configurando ato ilícito, além de colocar em risco não apenas o patrimônio, mas também a integridade física do condutor e de terceiros”, afirmou na decisão.

Polícia Civil prende foragido da Justiça após perseguição no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco

5 horas atrás

21 de outubro de 2025

Uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) resultou na prisão de Lucas Walifer Wanderley da Cunha, de 29 anos, que estava foragido da Justiça. A captura ocorreu na tarde de segunda-feira (20), no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco, após uma breve perseguição policial.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores realizavam um trabalho de vigilância na região quando avistaram o suspeito trafegando de bicicleta pela Rua 15 de Novembro. Ao receber ordem de parada, Lucas desobedeceu e tentou fugir, sendo perseguido e interceptado cerca de 200 metros adiante.

Durante a abordagem, o foragido resistiu à prisão, obrigando os policiais a contê-lo para garantir a segurança da equipe e dele próprio. Após ser dominado, foi conduzido à sede do DEIC, onde teve o Boletim de Ocorrência registrado, e posteriormente encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, além do mandado de prisão em aberto, Lucas Walifer também responde a outros processos criminais. Ele permanece à disposição da Justiça.

