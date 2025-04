MP e DNIT debatem manutenção da BR-364 em Sena Madureira

A Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira realizou na terça-feira, 29, uma reunião com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para tratar da situação da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco.

O encontro foi solicitado pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros do Ministério Público do Estado do Acre e contou com a participação do superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo e equipe. As más condições da rodovia motivaram a Promotoria a instaurar um procedimento específico para acompanhar as medidas.

Segundo o DNIT, a expectativa é de que o início dos serviços ocorra em breve, após a finalização do processo licitatório em andamento, que sofreu atraso, segundo o órgão, em razão da aprovação tardia da Lei Orçamentária Anual.

Além disso, foi apresentado o plano de trabalho e orçamento anual, que contempla 11 trechos da BR-364, com início na divisa do Acre com Rondônia e término na ponte sobre o rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Os lotes foram reorganizados para aumentar a efetividade das ações por parte das empresas contratadas.

Também foi discutido o plano de reconstrução da rodovia utilizando macadame hidráulico, com previsão de intervenções nos trechos entre Sena Madureira e Manoel Urbano, Feijó, e Cruzeiro do Sul, considerados os mais críticos em termos de trafegabilidade.

A reunião abordou, ainda, medidas de controle de tráfego de veículos com carga acima do permitido nas BRs 364 e 317, ações provisórias e definitivas para a ponte sobre o rio Caeté, e a necessidade de prolongamento da ponte sobre o rio Tarauacá.

Ao final, o DNIT assumiu o compromisso de manter a Promotoria de Justiça informada sobre o cronograma e a execução das obras de manutenção e reconstrução dos trechos contemplados.

