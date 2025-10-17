Geral
MP defende que filho que matou mãe vá a júri popular
Governo revoga nomeações e exclui candidatos do concurso do Iapen no Acre
O Governo do Acre publicou nesta sexta-feira, 17, dois novos decretos no Diário Oficial do Estado que alteram nomeações referentes ao concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen). As medidas envolvem tanto a exclusão de candidatos nomeados anteriormente quanto a anulação de nomeações de concursados que não tomaram posse no prazo previsto.
O Decreto nº 11.528-P, de 16 de outubro de 2025, exclui do Decreto nº 11.290-P, publicado em 11 de setembro, cinco candidatos nomeados para o cargo de Agente de Polícia Penal – Masculino. São eles: Felipe da Silva Amorim, João Victor Bezerra Guimarães, Izael Carvalho de Albuquerque, Francisco Ricardo de Oliveira Cunhae Katryel Morais dos Santos. A decisão foi tomada após análise de pedidos de reclassificação de candidatos, conforme os processos administrativos citados no documento.
Já o Decreto nº 11.529-P, também assinado por Cameli, torna sem efeito as nomeações de outros cinco candidatos que não tomaram posse dentro do prazo legal ou não cumpriram todos os requisitos exigidos para o cargo. Entre os atingidos pela medida estão Gabriel Lameira de Oliveira e Natanael Dias Vieira, nomeados para o cargo de Agente de Polícia Penal – Masculino, e Leandro do Vale da Silva, Alan Furtado Machado e Viviani Teixeira dos Santos, aprovados para o cargo de Técnico Administrativo e Operacional – Baixo Acre.
MP vai apurar queimadas irregulares na zona rural de Cruzeiro do Sul
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) instaurou um Procedimento Preparatório para apurar possíveis irregularidades ambientais relacionadas a queimadas em propriedades rurais no município de Cruzeiro do Sul. A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 115/2025, assinada pela promotora de Justiça Manuela Canuto de Santana Farhat, titular da Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá.
O procedimento decorre da Notícia de Fato nº 01.2025.00002590-8, que trata da ocorrência de queimadas irregulares nas propriedades Colônia São Raimundo e Colônia Variante, pertencentes aos senhores J. L. P. e V. da C. M., respectivamente. Segundo o documento, imagens e relatórios técnicos apontam cicatrizes de queimadas em uma área total de 8,7 hectares, distribuída entre os dois imóveis rurais, que apresentam sobreposição territorial e indicam padrão coordenado ou concomitante de degradação ambiental.
O MP-AC destaca que o procedimento tem como base o Comunicado de Possíveis Irregularidades (COPI) nº 15/2024, emitido pela Coordenação Técnico-Científica do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do órgão, que identificou 50 focos de queimadas em 55 imóveis rurais no município entre janeiro e 15 de setembro de 2024, com base em dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
De acordo com a promotora, as investigações visam coletar informações, depoimentos, certidões e realizar perícias técnicas para subsidiar medidas como recomendações, termos de ajustamento de conduta (TAC), instauração de inquérito civil ou arquivamento do caso, conforme os resultados apurados.
Entre as determinações do MP-AC, estão:
Notificar os proprietários das áreas investigadas para prestarem esclarecimentos e apresentarem documentos sobre a posse, licenças ambientais e registros no CAR;
Solicitar ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), no prazo de 15 dias, informações sobre licenças ambientais, histórico de fiscalizações, autos de infração e relatórios de vistoria técnica;
Oficiar o cartório de registro de imóveis e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF) para obtenção de informações sobre a dominialidade dos imóveis e movimentação de gado;
Requisitar ao NAT/MPAC complementação de dados técnicos, incluindo análises por imagens de satélite, identificação de biomas, verificação de áreas de preservação permanente (APP) e, se necessário, vistoria in loco.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra condenado por estupro de vulnerável em Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, com apoio da equipe da Delegacia de Mâncio Lima, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 16, um mandado de prisão em desfavor de um homem condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no ano de 2016, no município de Rodrigues Alves.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a operação, o homem estava foragido da Justiça e havia se escondido na cidade de Mâncio Lima. Após um trabalho de investigação e troca de informações entre as equipes, os policiais conseguiram identificar o local onde o condenado estava abrigado.
“No momento da abordagem, o indivíduo tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso e chegou a tentar fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe, que deu voz de prisão”, destacou o delegado Marcílio Laurentino.
O homem foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos e, segundo a Polícia Civil, passará por audiência de custódia, quando a juíza responsável pelo caso avaliará a manutenção da prisão.
Fonte: PCAC
