MP de Rondônia denuncia três investigados por esquema de corrupção na Assembleia Legislativa
Operação Ouro de Areia revelou fraudes com funcionários fantasmas, “rachadinhas” e empréstimos consignados entre 2023 e 2025
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou, no último 1º de novembro, denúncia contra três pessoas investigadas na Operação Ouro de Areia. A ação, deflagrada em 17 de outubro, teve como objetivo desarticular um esquema criminoso instalado na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) entre os anos de 2023 e 2025.
Segundo o MP, o grupo é acusado de participar de um esquema de corrupção que envolvia a contratação de funcionários fantasmas, desvio de recursos públicos por meio de “rachadinhas” e fraudes em empréstimos consignados. Entre os denunciados estão assessores técnicos e o gerente de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento da Casa Legislativa.
Os acusados responderão pelos crimes de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal) e estelionato (art. 171, caput e §2º-A). O Ministério Público também solicitou a perda dos cargos públicos e a condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais a vítimas físicas e ao Banco do Brasil, devido às fraudes apuradas.
Com o oferecimento da denúncia, o processo entra agora na fase judicial, que inclui a notificação dos acusados, apresentação de defesa preliminar, análise sobre o recebimento da denúncia, instrução processual e, por fim, o julgamento do mérito pelo Poder Judiciário.
Operação contra crime organizado apreende R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo em Manaus
Força Integrada age após denúncia de movimentações suspeitas; duas ações investigam lavagem de dinheiro na capital amazonense
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em dinheiro vivo durante duas operações realizadas em Manaus na manhã desta quarta-feira (4). As ações foram deflagradas após uma denúncia sobre movimentações financeiras suspeitas na capital, investigando o crime de lavagem de dinheiro.
As equipes da FICCO atuaram em dois endereços diferentes após monitoramento de inteligência que identificou padrões irregulares nas transações. O valor apreendido, um dos maiores do ano no estado, evidencia a sofisticação das operações financeiras do crime organizado na região Norte e representa um duro golpe nas estruturas de lavagem de capitais de facções que atuam na Amazônia.
As apreensões, realizadas em contextos distintos, somaram valores expressivos:
R$ 610 mil foram encontrados em uma das diligências, sem qualquer comprovação de origem lícita.
Cerca de R$ 500 mil foram localizados em outra ação, também sem uma justificativa econômica plausível para o montante.
De acordo com as investigações, a utilização de grandes quantias em dinheiro físico é uma estratégia comum para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos recursos, conduta típica do crime de lavagem de capitais.
A FICCO/AM é uma força-tarefa composta por diversos órgãos, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, entre outras instituições de segurança. O grupo atua de forma integrada na prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado.
Belém vira base de trabalho de Lula durante preparativos para a COP30
Três ministros e assessores presidenciais se reúnem na capital paraense para acompanhar organização do maior evento climático do mundo
A cidade de Belém se tornou, nesta semana, a base de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paraense desde o último sábado (1º) para uma série de compromissos voltados à preparação da COP30, conferência mundial do clima que será sediada na cidade em 2025.
Nesta terça-feira (4), três ministros do governo federal e o chefe do gabinete adjunto de agenda da Presidência da República, Oswaldo Malatesta, desembarcam em Belém para integrar a comitiva presidencial.
De acordo com informações do Palácio do Planalto, as autoridades chegam pela Base Naval de Val-de-Cans. O primeiro a desembarcar será o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, às 11h. Em seguida, chegam a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, às 15h, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 16h. Oswaldo Malatesta tem chegada prevista para 14h30.
A movimentação reforça o foco do governo federal nos preparativos da COP30, que deve reunir líderes globais e colocar Belém no centro das discussões sobre o futuro da Amazônia e as políticas internacionais de sustentabilidade.
