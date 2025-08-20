Cotidiano
MP cobra apoio às famílias atingidas por incêndio em Tarauacá
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está acompanhando as investigações e adotando medidas para garantir assistência às famílias afetadas pelo incêndio de grandes proporções que atingiu o município de Tarauacá na madrugada desta quarta-feira (20).
O fogo destruiu quatro casas e danificou outras quatro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, quando a equipe chegou ao local, por volta de 1h, as chamas já haviam se espalhado pelas residências. O combate durou cerca de quatro horas. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.
O MPAC atua em duas frentes:
Na área criminal, acompanha as investigações da Polícia Civil, que busca esclarecer as causas do incêndio e apurar responsabilidades.
Na área cível, cobrou da Prefeitura de Tarauacá, especialmente da Secretaria Municipal de Promoção Social, a adoção imediata de medidas de apoio às famílias que perderam suas casas.
Além disso, o MPAC articula, por meio do programa Vestuário Solidário, a arrecadação e doação de roupas às vítimas.
Polícia Militar apreende adolescente com drogas em ponto conhecido do crime organizado em Cruzeiro do Sul
Ação do GIRO no trapiche da Lagoa resultou na apreensão de 11 porções de pasta base de cocaína e maconha; menor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil
Em uma ação de patrulhamento no centro de Cruzeiro do Sul, a equipe do Grupamento de Intervenção Rápido Ostensivo (GIRO) da Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas. A ocorrência se deu no trapiche da Lagoa, local reconhecidamente marcado pelo intenso movimento do crime organizado na cidade.
Ao perceber a aproximação da guarnição policial, o suspeito tentou se desfazer de uma sacola plástica, mas foi rapidamente abordado pelos militares. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 79 em espécie e, dentro da sacola, 11 trouxinhas de pasta base de cocaína e uma porção de maconha prontas para a venda.
O adolescente recebeu voz de apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi conduzido ileso à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A operação reforça o trabalho contínuo da PM no combate ao narcotráfico em pontos críticos da segunda maior cidade do Acre.
Motorista escapa ileso após carro sair da pista e capotar em frente ao Ifac de Tarauacá
Acidente com Fiat Uno ocorreu na tarde desta quarta-feira (20) em via sinuosa próxima ao campus do instituto federal; condutor sofreu apenas escoriações leves
Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (20) nas proximidades do campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Tarauacá. Um veículo Fiat Uno saiu da pista em uma curva sinuosa e capotou em uma área de matagal, mas o motorista escapou com ferimentos leves.
De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle do veículo ao negociar a curva, o que resultou no descontrole e na saída da pista. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros atendimentos, constatando que o motorista sofreu apenas escoriações pelo corpo, sem risco de vida.
O trânsito no local não precisou ser interrompido, mas o acidente chamou a atenção de populares que transitavam pela região. As causas exatas do sinistro ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. O caso reforça a necessidade de cautela em trechos sinuosos da malha viária do interior acreano.
Campeonato Estadual da Série B terá sequência com três partidas
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá três partidas nesta quarta, 20, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.
Rio Branco e Amigos do Gerson abrem a programação, na quadra 1, e no mesmo horário na quadra 2, o Borussia recebe a Adesg. Montenegro e Bujari disputam o último confronto da rodada.
Ficar mais próximo
A Adesg, líder do grupo B com duas vitórias, enfrenta o Borussia com total favoritismo. Se o Leão vencer dará um passo decisivo para chegar na segunda fase do Estadual.
