MP cobra apoio às famílias atingidas por incêndio em Tarauacá

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está acompanhando as investigações e adotando medidas para garantir assistência às famílias afetadas pelo incêndio de grandes proporções que atingiu o município de Tarauacá na madrugada desta quarta-feira (20).

O fogo destruiu quatro casas e danificou outras quatro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, quando a equipe chegou ao local, por volta de 1h, as chamas já haviam se espalhado pelas residências. O combate durou cerca de quatro horas. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

O MPAC atua em duas frentes:

Na área criminal, acompanha as investigações da Polícia Civil, que busca esclarecer as causas do incêndio e apurar responsabilidades.

Na área cível, cobrou da Prefeitura de Tarauacá, especialmente da Secretaria Municipal de Promoção Social, a adoção imediata de medidas de apoio às famílias que perderam suas casas.

Além disso, o MPAC articula, por meio do programa Vestuário Solidário, a arrecadação e doação de roupas às vítimas.

