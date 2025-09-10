Cotidiano
MP apura possível irregularidade em comissionada que estuda na Bolívia
Denúncias sobre a atuação de uma servidora da Secretaria Municipal de Assistência Social resultaram na abertura de investigação pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O caso é conduzido pela Promotoria de Justiça Cível de Senador Guiomard.
Segundo as informações apuradas, a funcionária nomeada para cargo em comissão estaria matriculada no curso de Medicina da Universidad Amazónica de Pando (UAP), em Puerto Evo, na Bolívia, o que a teria impedido de cumprir a carga horária prevista.
A denúncia foi formalizada em maio deste ano, por meio de notícia de fato instaurada pelo MPAC. À época, em resposta aos ofícios encaminhados, a Prefeitura de Senador Guiomard informou que tomou conhecimento da situação e exonerou a servidora.
O procedimento ministerial tem como objetivo verificar se houve efetiva prestação de serviços durante o período em que a mulher esteve no cargo e a regularidade dos pagamentos efetuados.
Com informações do MPAC
Câmara aprova urgência para votar vale-refeição para entregadores
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10), por 300 votos favoráveis e 99 contrários, a urgência para a apreciação do Projeto de Lei (PL) 1.579/2025, que assegura o direito à alimentação aos entregadores de aplicativos. Pela proposta, as empresas de aplicativos ficam obrigadas a conceder aos entregadores um vale-refeição de pelo menos R$ 20 a cada quatro horas ininterruptas ou seis horas intercaladas de trabalho.
Com a aprovação da urgência, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Caso seja aprovado, o projeto será aplicado ao entregador cadastrado há, pelo menos, um mês no respectivo aplicativo.
As autoras do projeto, deputadas Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Juliana Cardos (PT-SP), argumentam que, enquanto os trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas e restrições severas de acesso de alimentação durante o expediente, as “empresas de aplicativo de entrega acumulam lucros expressivos.”
Dados do estudo Entregas da Fome, da ONG Ação da Cidadania, de agosto de 2024, apontam que três em cada dez entregadores vivem em situação de insegurança alimentar. O levantamento revelou ainda que a maioria dos entregadores trabalha todos os dias da semana e em jornadas superiores a nove horas.
Para o relator da proposta, o deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), o estudo evidencia um cenário de precariedade do trabalho de entregas por aplicativos. Ainda de acordo com o relator, com o projeto, a grande maioria dos entregadores de aplicativos passaria a receber algo em torno de R$ 40 por dia de trabalho a título de vale-refeição.
O benefício será concedido por meio eletrônico, a partir de crédito diretamente na plataforma digital de entrega à qual o trabalhador está vinculado, de uso exclusivo para aquisição de alimentos. Também fica vedada a conversão do benefício em pecúnia ou seu desconto da remuneração por entregas realizadas.
Almeida argumenta ainda que a iniciativa está em consonância com o que determina a Constituição Federal de 1988, ao regulamentar o Art. 6º, que coloca o direito à alimentação como resultante do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.
“A aprovação deste Projeto de Lei não só corrige uma grave injustiça com a categoria dos entregadores, mas, sobretudo, reafirma o primado do trabalho e o valor social da livre iniciativa, em conformidade com o postulado da máxima efetividade dos direitos fundamentais”, argumentou.
Xapuri derrota o Rio Branco e confirma 1º lugar no grupo A
O Xapuri derrotou o Rio Branco por 5 a 3 nessa terça, 9, no ginásio do Sesc, e confirmou a primeira colocação no grupo A do Campeonato Estadual de Futsal da Série B com 15 pontos. As duas equipes estão classificadas para a fase de quartas de final.
Bujari e Villa City
Bujari e Villa City decidem no sábado, 13, a partir das 14 horas, no Bujari, quem será o último classificado da Chave B para a fase de quartas de final do Estadual da Série B. O Villa City joga pelo empate para conquistar a vaga.
Classificação da Série B
Grupo A
1º Xapuri – 15 Pts
2º Epitaciolândia – 12 Pts
3º Rio Branco – 6 Pts
4º PSC – 6 Pts
5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts
6º Amigos do Gerson – 3 Pt
Grupo B
1º Adesg – 15 Pts
2º Capixaba – 12 Pts
3º Montenegro – 9 Pts
4º Villa City – 3 Pts
5º Bujari – 3 Pts
6º Borussia Dortmund – 1 Pt
Plácido de Castro derrota o Andirá e assume a 6ª colocação no Estadual
Plácido de Castro derrotou o Andirá por 2 a 0 nesta terça, 9, no Florestinha, e assumiu a 6ª colocação na primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17 com 7 pontos.
Santa x Assermurb
Santa Cruz e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 10, a partir das 15 horas, no Florestinha, na sequência da fase de classificação do Estadual Sub-17. O Santa Cruz é líder com 15 pontos e a Assermurb ocupa a 7ª posição somando 5.
