Brasil

MP apreende R$ 5 milhões em espécie em endereço de prefeito investigado por corrupção

Publicado

42 segundos atrás

em

Com apoio das polícias Civil e Militar do estado, os promotores do Gaeco cumpriram 51 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão, por ordem do Tribunal de Justiça do Estado

Agentes do MP-MA apreenderam R$ 5 milhões em dinheiro vivo em endereço ligado a prefeito. Foto: MP-MA/Divulgação

O Ministério Público do Maranhão deflagrou nesta segunda-feira (22) a Operação Tântalo II, que apura fraudes em licitações e lavagem de dinheiro na gestão do prefeito de Turilândia, Paulo Curió (União Brasil). Em um endereço alvo de buscas, em São Luís, os promotores apreenderam quase R$ 5 milhões em dinheiro vivo.

A reportagem do Estadão pediu manifestação de Curió, da prefeitura e da Câmara de Turilândia, o que não havia ocorrido até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestações.

Turilândia é um município com cerca de 31 mil habitantes, localizado a pouco mais de 150 quilômetros de São Luís. Com apoio das polícias Civil e Militar do estado, os promotores do Gaeco cumpriram 51 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão, por ordem do Tribunal de Justiça do Estado.

A vice de Curió, Tânya Mendes (PRD), foi presa nesta segunda. A promotoria apreendeu R$ 100 mil em espécie em um endereço ligado a Tânya.

Segundo o MP, o esquema investigado envolve o desvio de R$ 56 328.937,59 dos cofres públicos, por meio de empresas de fachada supostamente criadas pelo prefeito e aliados políticos.

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por decisão da desembargadora Maria da Graça Peres Soares Amorim. Ela bloqueou R$ 56 milhões dos investigados.

A ofensiva desta segunda, 22, é um desdobramento da Operação Tântalo, deflagrada em fevereiro deste ano.

O nome da operação faz referência a Tântalo, personagem da mitologia grega condenado a uma punição eterna no submundo. Ele permanecia em um lago de águas cristalinas, com frutos ao alcance da vista, sem jamais conseguir saciar a sede ou a fome.

De acordo com o Ministério Público do Maranhão, a “metáfora é utilizada para representar o esquema investigado, no qual recursos públicos destinados a contratos para fornecimento de bens e serviços não resultaram em benefícios efetivos à população”.

Brasil

Governo federal aprova tecnologia para levar água a comunidades vulneráveis do Acre a partir de 2026

Publicado

40 minutos atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Microssistema comunitário de abastecimento simplificado vai custar até R$ 8,6 mil por unidade; tecnologia capta água da chuva e de fontes superficiais, com tratamento e gestão comunitária

No Acre, o módulo familiar prevê a captação da água da chuva a partir do telhado das residências, dispositivo de tratamento, reservatório individual elevado com capacidade de mil litros e um ponto de uso com tanque e torneira. Foto: captada 

O Acre passará a contar com uma nova tecnologia federal para ampliar o acesso à água em comunidades rurais e de difícil acesso a partir de 1º de janeiro de 2026. A Instrução Normativa nº 63, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22), aprova o microssistema comunitário de abastecimento de água simplificado, parte do Programa Cisternasdo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

A tecnologia é composta por dois módulos:

  • Domiciliar: captação de água da chuva do telhado, tratamento, reservatório individual de mil litros e ponto de uso com torneira.

  • Comunitário: captação de fontes superficiais ou subsuperficiais, tratamento por filtros lentos de areia, armazenamento em reservatórios maiores e distribuição por chafarizes coletivos.

O custo por unidade no Acre foi fixado em R$ 8.166,30, podendo chegar a R$ 8.596,11 com a incidência máxima de ISSQN (5%). O valor considera a carga tributária local para garantir a viabilidade da implantação nos municípios.

A implantação incluirá mobilização comunitária, cadastro de famílias, capacitações e oficinassobre gestão da água e saúde ambiental. A norma estabelece que as especificações completasestarão disponíveis no site do MDS e deverão ser seguidas integralmente nos contratos.

A iniciativa busca garantir água de qualidade e fortalecer a autonomia das comunidadesacreanas, especialmente em regiões com déficit hídrico histórico. A tecnologia já é utilizada em outros estados do semiárido e agora será adaptada à realidade amazônica.

Brasil

Conselho Regional de Enfermagem do Acre lança concurso público com vagas para níveis médio, técnico e superior

Publicado

1 hora atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção será realizada sob a responsabilidade do Instituto Quadrix, conforme normas estabelecidas no edital e em seus anexos.

De acordo com o documento, o certame contempla oportunidades para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Técnico em Tecnologia da Informação, Assessor de Comunicação, Contador, Enfermeiro e Enfermeiro Fiscal. Além das vagas imediatas, o concurso também poderá ser utilizado para o preenchimento de cargos que venham a ficar ociosos ou que sejam criados durante o período de validade da seleção.

O concurso será composto por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, aplicadas a todos os cargos. Para as funções de nível superior, haverá ainda avaliação de títulos, com caráter exclusivamente classificatório. Todas as etapas do certame serão realizadas na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

Os candidatos aprovados e convocados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com direito aos benefícios, vantagens e obrigações previstas em lei, em acordo coletivo de trabalho e nas normas internas do Coren-AC. Caso haja alteração no regime de contratação por determinação legal, os aprovados serão automaticamente enquadrados no novo regime estabelecido.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.quadrix.org.br, até as 23h do dia 5 de fevereiro de 2026, considerando o horário oficial de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 64 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 70 para os cargos de nível superior.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 15 de março de 2026, um domingo, no turno da tarde, em Rio Branco (AC). O edital completo, assim como todos os comunicados oficiais e documentos relacionados ao concurso, estará disponível exclusivamente no site da banca organizadora.

Brasil

Rússia diz esperar que Trump não cometa “erro fatal” em relação à Venezuela

Publicado

1 hora atrás

em

22 de dezembro de 2025

Por

Moscou defendeu a normalização do diálogo entre Washington e Caracas em meio ao agravamento da crise

O presidente russo Vladimir Putin durante um encontro com jovens cientistas, logo após conversas com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, no Kremlin, em 28 de novembro de 2025, em Moscou, na Rússia • Photo by Contributor/Getty Images

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta quinta-feira (18) que espera que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não cometa um erro fatal em relação à Venezuela e que Moscou está preocupada com as decisões americanas que ameaçam a navegação internacional.

Na terça-feira, Trump ordenou um “bloqueio” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, enquanto Washington tenta aumentar a pressão sobre o regime do ditador Nicolás Maduro.

Um embargo efetivo foi imposto após os EUA apreenderem um petroleiro alvo de sanções na costa venezuelana na semana passada. Navios carregados com milhões de barris de petróleo permanecem parados, em vez de correrem o risco de serem apreendidos.

“Notamos a escalada contínua e deliberada das tensões em torno da Venezuela, um país amigo nosso. É particularmente preocupante a natureza unilateral das decisões que representam uma ameaça à navegação internacional”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.

“Esperamos que o governo de D. Trump, caracterizado por uma abordagem racional e pragmática, não cometa um erro fatal.”

Moscou defendeu a normalização do diálogo entre Washington e Caracas e expressou a esperança de que os Estados Unidos não se envolvam em uma situação que teria “consequências imprevisíveis para todo o Hemisfério Ocidental”, acrescentando que a Rússia apoia “o curso do governo Maduro”.

Em outra declaração, o Kremlin pediu moderação aos países da região.

“Vemos um aumento das tensões na região e consideramos isso potencialmente muito perigoso”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

“O presidente Putin conversou recentemente por telefone com o presidente Maduro. E, naturalmente, apelamos a todos os países da região para que exerçam moderação a fim de evitar quaisquer desdobramentos imprevisíveis.”

Estados Unidos aumentam pressão contra Venezuela

Os Estados Unidos enviaram aeronaves, veículos, milhares de soldados e um grupo de ataque de porta-aviões das Forças Armadas para o Caribe, sob a premissa de combate ao narcotráfico.

As operações incluem diversos ataques contra barcos tanto no Caribe quanto no Pacífico que supostamente estariam transportando drogas. Porém, foram levantados questionamentos sobre a legalidade dessas ações.

Além dos ataques contra embarcações, os EUA também pressionam o regime de Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, que é acusado pela Casa Branca de ter relação com o narcotráfico e o Cartel de Los Soles.

Segundo fontes consultadas pela CNN, o governo de Donald Trump está elaborando planos para “o dia seguinte” à deposição de Maduro, mas ainda não foi tomada uma decisão sobre um ataque direto ao país.

Trump conversou por telefone com Maduro no final de novembro, poucos dias antes de os EUA o classificarem como integrante de uma organização terrorista estrangeira. O venezuelano teria recebido um ultimato para deixar o poder e o país, mas o descumpriu.

Em outra ação que aumentou a tensão entre os dois países, os Estados Unidos apreenderam um petroleiro próximo à Venezuela, medida classificada de “roubo descarado” e “um ato de pirataria internacional” pelo regime de Maduro.

Posteriormente, Trump anunciou um “bloqueio total” contra os petroleiros sancionados da Venezuela e disse que não deixará “ninguém passar sem o devido direito”.

Fonte: CNN

