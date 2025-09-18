Geral
MP-AM prende sargento reformado da PM e outro suspeito na segunda fase da Operação Militia
Ação ocorreu em Manaus e Borba; investigação mira sequestros praticados por grupo com participação de policiais
O sargento reformado da Polícia Militar, Francisco Wendel Simas Tomé, e Sávio Antônio Leite Corrêa foram presos nesta terça-feira (17) durante a segunda fase da Operação Militia, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM). As ações ocorreram em Manaus e no município de Borba.
As investigações começaram após denúncias de três vítimas, incluindo um sequestro registrado por câmeras de segurança. Na primeira fase da operação, em julho, nove pessoas já haviam sido presas, entre elas quatro policiais da Força Tática.
Na etapa mais recente, além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, e equipamentos eletrônicos foram recolhidos para perícia. O MP informou que o sargento reformado já possuía histórico criminal e havia sido preso em 2023 por outro delito.
Os dois suspeitos devem permanecer presos, e o Ministério Público avalia novas fases da operação para localizar outros envolvidos.
Homem encontrado morto em Cruzeiro do Sul seria suspeito de roubo a açougue
Vítima foi localizada com as mãos amarradas; Polícia Civil investiga o caso
O homem identificado como Joca, encontrado morto nesta quinta-feira (18) em Cruzeiro do Sul, é apontado como o mesmo que teria roubado um açougue na noite anterior.
Segundo informações da Polícia Militar, Joca teria quebrado a porta de vidro do estabelecimento e levado frango, carne, cerveja e outros produtos. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Parte dos itens foi localizada em uma área de mata próxima, incluindo dois baldes com carnes e bebidas.
Morador do Bairro Remanso, Joca foi encontrado sem vida em um beco do Mercado Beira Rio, com as mãos amarradas. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime.
Polícia Militar prende homem e recupera veículo após roubo no 2º Distrito de Rio Branco
Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na prisão de um homem de 27 anos e na recuperação de uma motocicleta roubada na noite desta quarta-feira, 17, em Rio Branco. O crime havia ocorrido na região do 2º Distrito e o veículo foi localizado no bairro Calafate.
A motocicleta possuía sistema de rastreamento, que indicou a localização. Equipes do 1º Batalhão se deslocaram ao ponto indicado e encontraram o suspeito, que tentou se esconder em uma residência. Com ele, foram localizados objetos reconhecidos pela vítima como usados no momento do crime.
A vítima relatou que foi abordada quando conduzia a motocicleta, acompanhada de seu filho de 8 anos. Durante a ação, o assaltante apontou uma arma de fogo contra a criança, ameaçando a integridade dos dois. O suspeito levou a motocicleta e também o celular da vítima, que não foi recuperado.
O homem preso já possui diversas passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio e, inclusive, havia sido detido recentemente em outra ocorrência envolvendo receptação de veículo roubado. Ele foi encaminhado à delegacia para os devidos procedimentos.
Polícia Civil regulamenta unificação de cargos com publicação de portaria transitória
A Polícia Civil do Acre (PCAC) publicou nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado do Acre, a Portaria Regulamentar nº 06/2025, assinada pelo delegado-geral José Henrique Maciel Ferreira, que estabelece normas transitórias para assegurar a plena aplicação da Lei Complementar nº 496, de 31 de julho de 2025. A legislação trata da unificação dos cargos de escrivão e agente de polícia, que passam a ser denominados oficial investigador de polícia, além de alterar dispositivos da Lei Complementar nº 129/2004, que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil.
A medida tem validade inicial de 180 dias e poderá ser prorrogada pelo mesmo período, caso seja necessário. Durante esse prazo, os servidores que foram enquadrados como oficiais investigadores permanecerão, em regra, desempenhando as funções que exerciam antes da unificação, salvo em situações de consenso com o chefe imediato, por interesse público devidamente fundamentado ou quando já exerciam funções de escrivão “ad hoc”.
A portaria também estabelece que os casos excepcionais deverão ser encaminhados pelos chefes imediatos ao Diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior, que remeterá o processo ao Delegado-Geral para ratificação.
Outro ponto relevante do documento é a incumbência dada ao Diretor da Academia de Polícia Civil (Acadepol), que deverá promover instruções de nivelamento e requalificação profissional para todos os oficiais investigadores. O objetivo é garantir o desenvolvimento das competências necessárias para o pleno exercício das atribuições do novo cargo unificado.
Segundo o delegado-geral José Henrique Maciel, a portaria é um passo fundamental para consolidar a transição de forma organizada. “A unificação de cargos representa um avanço institucional importante, mas exige ajustes e capacitação para que seja implementada com eficiência e harmonia. Essa regulamentação temporária garante segurança jurídica, preserva o bom andamento dos trabalhos e assegura que nossos policiais estejam preparados para exercer suas funções com qualidade”, afirmou.
Com a regulamentação, a Polícia Civil reforça o compromisso de estruturar a carreira de forma moderna e eficiente, valorizando os servidores e alinhando a instituição às novas demandas da segurança pública no Acre.
Fonte: PCAC
