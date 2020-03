Com quase 300 imigrantes em Assis Brasil, no interior do Acre, o Ministério Público do Estado (MP-AC) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar as medidas que estão sendo tomadas para evitar a propagação da Covid-19 na região de fronteira.

O procedimento foi publicado na edição desta segunda-feira (30) do Diário Oficial do órgão. O fluxo de imigrantes aumentou na cidade do interior do estado por conta do fechamento da fronteira com o Peru.

No último dia 23, o prefeito da cidade, Antônio Barbosa (Zum), decretou situação de emergência na cidade e pediu ajuda dos governos estadual e federal no custo de insumos e abrigo aos imigrantes. ________________

O MP-AC destaca que a posição geográfica diferenciada do município de Assis Brasil, que faz divisa simultaneamente com o Peru e a Bolívia, faz com que aumente o risco de propagação do coronavírus.

________________ A cidade de Assis Brasil não tem nenhum caso confirmado ou suspeito da doença. Segundo último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) neste domingo (29), o Acre tem 34 casos de coronavírus e outros 80 estão sob investigação.

Gastos com alimentação