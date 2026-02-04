Acre
MP-AC investiga situação do acervo de Chico Mendes na Biblioteca da Floresta: ‘Acervo pessoal não faz parte da denúncia’, diz viúva
Viúva do ambientalista esclarece que itens pessoais estão sob guarda da família e que investigação se refere a outro material
O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento para apurar onde está e em que condições se encontra o acervo cultural de Chico Mendes que integra o patrimônio da Biblioteca da Floresta Marina Silva, em Rio Branco. A investigação preliminar tem prazo de até 90 dias e foi motivada por indícios de que o material, considerado patrimônio cultural brasileiro, possa necessitar de atenção quanto à sua preservação.
Em entrevista ao g1, a viúva de Chico Mendes, Ilzamar Mendes, afirmou que foi ouvida pelo MP e esclareceu que o procedimento não se refere ao acervo pessoal do ambientalista, que permanece sob guarda da família. “O acervo pessoal do Chico é da família e continua com a família. O que está sendo apurado é outro material, que não é o acervo pessoal do meu marido”, disse.
Ela acrescentou que a casa de Chico Mendes, em Xapuri, segue aberta à visitação. A investigação do MP-AC busca verificar especificamente o conjunto documental e histórico vinculado à Biblioteca da Floresta, cujo paradeiro e estado de conservação estão sob análise.
Fundação de Cultura diz que não guarda acervo de Chico Mendes e que material é da família
A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) informou ao Ministério Público do Acre (MP-AC) que não possui sob sua guarda o acervo original de Chico Mendes. Segundo o diretor de Patrimônio Histórico da fundação, Ítalo Facundes, o material é particular e permanece com a família, sem registro formal de entrega à instituição. Itens como livros, fotografias e painéis que já foram expostos em espaços da FEM não fazem parte do acervo pessoal do ambientalista.
O MP-AC instaurou um procedimento para apurar o paradeiro e as condições de preservação do acervo vinculado à Biblioteca da Floresta Marina Silva, considerado patrimônio cultural. A investigação tem prazo de até 90 dias e visa assegurar a proteção desse legado, conforme determina a Constituição.
Angela Mendes, filha de Chico Mendes e presidenta do Comitê Chico Mendes, afirmou que a investigação partiu de uma preocupação com o que chamou de “apagamento cultural” no estado. “Externalizamos a nossa preocupação com a ausência de espaços de memória ligados ao meu pai. A Biblioteca da Floresta tinha uma exposição permanente sobre ele, e não podemos permitir que essa memória se apague”, disse.
Ela destacou que a biblioteca cumpria um papel fundamental na preservação da história e da cultura dos povos tradicionais do Acre, oferecendo pesquisa, atividades lúdicas e exposições. A promotoria especializada em Patrimônio Histórico e Cultural ficará responsável pelo acompanhamento do caso.
Chico Mendes e a casa
Seringueiro, ambientalista e sindicalista, Chico Mendes se tornou líder dos trabalhadores de seringais e ganhou notoriedade mundial ao defender a preservação do meio ambiente, melhores condições de vida aos trabalhadores amazônicos e o extrativismo como alternativa a um modelo predatório. “Sou um seringueiro, meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo”, discursou Mendes ao receber, dentre vários reconhecimentos, o Prêmio da Sociedade para um Mundo Melhor, recebido nos Estados Unidos, em 1987.
O município de Xapuri está localizado às margens do rio Acre, na confluência com o rio Xapuri, a 180 km de distância da capital Rio Branco. O surgimento da cidade está associado ao ciclo da borracha, entre o final do século XIX e início do XX, tendo Xapuri se tornado principal entreposto acreano no comércio de látex. Na segunda metade do século XX, o governo brasileiro incentivou projetos desenvolvimentistas para a região amazônica.
No estado do Acre, levas migratórias assentaram fazendas, nas áreas em que até então já viviam os seringueiros. O impasse entre seringueiros e fazendeiros culminou na fundação do sindicalismo no Xapuri, tendo Chico Mendes se tornado principal opositor da expansão dos fazendeiros. Em 1988, Mendes foi assassinado aos 44 anos, em Xapuri, na casa que ainda hoje guarda o mesmo feitio e objetos daquela época, como mobiliário de madeira e pote de barro.
Comentários
Acre
Câmara de Brasiléia recebe secretário de Saúde e debate melhorias para o Hospital Regional do Alto Acre
Reunião institucional reforçou a parceria entre Legislativo municipal e Governo do Estado para fortalecer a saúde pública na região
Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado dos vereadores Beto Dantas, Djahilson Américo e Jorge da Laura, recebeu o secretário de Estado de Saúde do Acre, Dr. Pedro Pascoal, e sua equipe para uma visita institucional à Casa Legislativa.
Durante o encontro, foram discutidas diversas demandas relacionadas à saúde pública de Brasiléia e de toda a região do Alto Acre. Entre os principais pontos da pauta esteve a situação do Hospital Regional do Alto Acre, com destaque para a necessidade de melhorias na estrutura física, ampliação dos serviços ofertados e fortalecimento do atendimento à população.
O presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, enfatizou a importância do diálogo entre os poderes como ferramenta essencial para a construção de soluções. “Esse encontro é fundamental para alinharmos ações e buscarmos soluções conjuntas. A saúde é uma prioridade, e nosso objetivo é garantir que a população tenha um atendimento cada vez mais digno e eficiente”, afirmou.
O secretário de Saúde, Dr. Pedro Pascoal, reafirmou o compromisso do Governo do Estado em atuar de forma integrada com o município. Segundo ele, a Secretaria está ouvindo as demandas apresentadas e planejando ações estratégicas para fortalecer o Hospital Regional e a rede de saúde do Alto Acre. “A parceria com a Câmara Municipal é essencial para avançarmos e garantir melhorias efetivas”, destacou.
Os vereadores presentes também aproveitaram a oportunidade para apresentar reivindicações da comunidade, reforçando a necessidade de investimentos contínuos na área da saúde.
A reunião consolidou o compromisso entre o Poder Legislativo municipal e a Secretaria de Estado de Saúde em trabalhar de forma conjunta, com foco na ampliação da qualidade e da eficiência dos serviços de saúde oferecidos à população de Brasiléia e região.
Comentários
Acre
Governador e vice entregam veículos, equipamentos e cestas básicas para fortalecer assistência social
Para fortalecer a execução das políticas sociais em todo o território, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis, por intermédio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), realizaram, nesta quarta-feira, 4, a entrega de motocicletas, equipamentos e cestas básicas a municípios acreanos, conselhos tutelares, instituições de longa permanência e organizações da sociedade civil.
O investimento total é de R$ 550 mil, em sua maioria viabilizado por meio de emenda parlamentar de autoria da vice-governadora, à época senadora da República. Os recursos vão fortalecer a capacidade operacional da rede socioassistencial, assegurando um atendimento mais ágil, qualificado e humanizado à população.
Os bens entregues vão fortalecer as ações de defesa de direitos e o acompanhamento de famílias, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa também beneficia famílias ribeirinhas, produtores familiares, extrativistas e associações comunitárias, com atenção especial às localidades de difícil acesso.
Em sua fala no dispositivo, o governador Gladson Camelí destacou o impacto que a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos tem para salvar a vida de milhares de acreanos.
“Nós temos que expandir essa política, não somente aqui em Rio Branco, mas também no interior. Aqui está a prova do nosso compromisso com a sociedade. A entrega de barcos, motos e cestas básicas vai melhorar a vida das pessoas. Dessa forma, podemos, de fato, diminuir as desigualdades. Não é só uma pasta, é necessária a união das secretarias para que possamos avançar cada vez mais e colocar o Estado de direito mais próximo das pessoas”, declarou o chefe do Executivo estadual.
No que se refere aos itens veiculares, foram entregues 11 motocicletas, dois barcos e dois motores. Diante das características geográficas do Acre, marcadas por extensas áreas rurais e por comunidades acessíveis majoritariamente por via fluvial, a disponibilização desses equipamentos é essencial para garantir a presença contínua do poder público nos territórios.
Ainda no conjunto de bens destinados, nove peladeiras de arroz vão contribuir para o fortalecimento da economia local e da autonomia dos beneficiários, ao permitir o beneficiamento da produção agrícola nas próprias comunidades, agregando valor aos produtos e estimulando a geração de renda.
Para a vice-governadora Mailza Assis, que também é secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, o momento é de grande satisfação, pois representa um trabalho desenvolvido por ela em três instâncias, evidenciando seu empenho com a promoção do bem-estar social de quem mais precisa.
“Essa entrega tem um significado muito especial, pois vai chegar às pessoas que vivem mais distantes, às comunidades de difícil acesso, promovendo um impacto direto na mobilidade e na qualidade de vida de quem mora ao longo dos rios e dos ramais, facilitando o transporte e o deslocamento”, pontuou Mailza.
O evento contou com a presença de conselheiros tutelares, secretários municipais de assistência social, representantes de entidades e membros da sociedade civil, ressaltando o caráter participativo da iniciativa e o comprometimento coletivo com aqueles que mais precisam.
Apoio à continuidade do trabalho
A cerimônia também foi marcada pela entrega de seis toneladas de alimentos, distribuídas em 400 cestas básicas às Instituições de Longa Permanência vinculadas à política de assistência social, como forma de garantir a segurança alimentar e nutricional de pessoas idosas e de outros públicos acolhidos em regime de proteção integral.
A iniciativa integra o compromisso do governo do Acre com o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a valorização do trabalho coletivo, além da ampliação do acesso às políticas públicas, reafirmando a proteção social e a dignidade humana como eixos estruturantes da gestão pública.
Maicon Ruan Oliveira é representante da Comunidade Terapêutica Tempo de Viver. Na instituição, os membros acolhem e cuidam de pessoas em situação de dependência química, desenvolvendo um trabalho inteiramente voluntário, cujo fortalecimento depende do apoio do Estado.
“Atualmente, em nossa casa de terapia estamos com 12 internos, e essas cestas básicas nos ajudam, porque, se não fosse por elas, não teríamos recursos próprios. Isso nos dá ainda mais motivação. O governo sempre está ao lado da nossa casa de acolhimento. É graças a essas doações que estamos conseguindo manter esse trabalho”, frisou Oliveira.
The post Governador e vice entregam veículos, equipamentos e cestas básicas para fortalecer assistência social appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Letalidade policial no Acre reduz pelo quinto ano consecutivo e atinge menor índice da série histórica
O estado do Acre registrou, em 2025, o menor número de letalidade policial da última década, consolidando uma trajetória contínua de redução iniciada em 2016. A análise foi realizada pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e aponta que o resultado reforça a efetividade das políticas públicas adotadas na área da segurança.
De acordo com os dados, o Estado contabilizou 9 ocorrências de letalidade policial em 2025, totalizando 204 casos no acumulado histórico desde 2016. Com esse número, o estado ocupa a segunda menor posição em números absolutos entre todas as Unidades da Federação neste ano, ficando atrás apenas de Roraima, que registrou quatro ocorrências.
Quando a análise considera a taxa por 100 mil habitantes, o desempenho do Acre também se mantém positivo. O estado aparece com a sétima menor taxa do país, evidenciando que a redução não está relacionada apenas ao porte populacional, mas à diminuição real e consistente desse tipo de ocorrência.
A série histórica demonstra que, após atingir o pico em 2017, com 40 registros, o Acre iniciou uma trajetória de redução progressiva. Entre 2020 e 2025, a redução foi de aproximadamente 66%, alcançando em 2025 o menor valor de toda a série analisada. A partir de 2021, a tendência de redução se torna ainda mais evidente, com números cada vez mais baixos ano após ano.
Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, os dados confirmam que o Acre vem se consolidando entre os estados com melhores indicadores nessa área. “Isso demonstra que, mesmo sendo um estado de menor porte populacional, a eficiência das políticas de segurança coloca o Acre entre os dez estados mais seguros do país nessa natureza específica”, destacou.
O secretário ressaltou ainda que o resultado é fruto de ações estruturantes adotadas nos últimos anos. “Essa redução expressiva da letalidade policial é resultado direto de investimentos contínuos em capacitação dos nossos profissionais, valorização das forças de segurança e aperfeiçoamento dos protocolos operacionais. Alcançar o menor índice da série histórica mostra que estamos no caminho certo e reforça a importância de mantermos esse compromisso com uma segurança pública cada vez mais técnica, responsável e orientada pela preservação da vida”, afirmou José Américo Gaia.
The post Letalidade policial no Acre reduz pelo quinto ano consecutivo e atinge menor índice da série histórica appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Você precisa fazer login para comentar.