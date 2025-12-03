Conecte-se conosco

Acre

MP-AC aciona Justiça e pede convocação imediata de policiais penais para sanar crise na penitenciária de Sena Madureira

Publicado

48 minutos atrás

em

Ação civil aponta falta de efetivo, violações de direitos, desvio de função e falhas graves na assistência básica aos presos; promotor cita decisões do STF e pede medidas emergenciais ao Estado.

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, ingressou com uma ação civil pública para obrigar o Estado a adotar medidas emergenciais destinadas a regularizar a situação da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes (UPEM). Entre as solicitações, o órgão pede a convocação imediata de policiais penais aprovados no último concurso. O documento foi obtido pela reportagem.

Segundo o promotor Júlio César Medeiros, a ação se baseia na Constituição Federal, na Lei de Ação Civil Pública, na Lei de Execução Penal e em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas à crise estrutural do sistema prisional brasileiro.

A investigação começou após uma denúncia anônima enviada por WhatsApp à Promotoria, relatando falta de efetivo na unidade mesmo com o concurso público em andamento desde 2023. Durante diligências, Medeiros encontrou um relatório oficial do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), produzido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que confirmava o problema. O documento aponta que o banho de sol ocorre apenas três vezes por semana devido ao número reduzido de policiais penais.

Em inspeção presencial realizada pelo MP-AC, foi verificado que o déficit de servidores compromete direitos básicos dos detentos, como o banho de sol diário e o acompanhamento psicossocial. Também foi constatado que motoristas continuam atuando como policiais penais, prática proibida pelo STF na ADI 7229, além de insuficiência da equipe de saúde — restrita a uma psicóloga contratada temporariamente. O repasse de recursos do convênio da PNAISP também está irregular.

O Ministério Público afirma que o cenário configura violação massiva de direitos fundamentais, reconhecido pelo STF como “estado de coisas inconstitucional” no sistema prisional. Entre os prejuízos destacados estão a falta de profissionais para garantir o cumprimento da Lei de Execução Penal, a ausência de equipe para movimentação interna dos presos e carência de pessoal para assegurar serviços básicos, como saúde e alimentação.

Apesar de 308 candidatos terem concluído o curso de formação para policial penal, apenas 170 foram nomeados, número inferior ao previsto no edital. Para o MP, a morosidade no cronograma causa prejuízos ao sistema e viola o princípio da transparência. O órgão também aponta que há orçamento suficiente na LOA 2025, que a UPEM é a única unidade do estado sem Grupo de Intervenção, e que possui somente 40 vagas de ensino, mesmo tendo estrutura para 80.

Na ação, o Ministério Público pede que, em até 30 dias, o Estado convoque e nomeie ao menos 20 policiais penais para atuar exclusivamente na penitenciária de Sena Madureira, possibilitando a criação de um Grupo de Intervenção com 16 agentes, a ampliação das vagas de ensino e a garantia de banho de sol diário de duas horas, visitas e demais direitos previstos na Lei de Execução Penal.

O MP também solicita a regularização do abastecimento de água, com fornecimento ao menos três vezes ao dia e cronograma fixo nos blocos internos. Em caso de descumprimento, pede multa diária de R$ 10 mil.

No mérito, o órgão requer que o Estado seja condenado a suprir permanentemente o efetivo necessário, podendo ultrapassar o número inicial de 20 convocados; criar equipe multidisciplinar fixa com médico, dentista e assistentes sociais; garantir alimentação adequada; regularizar colchões e água potável; melhorar o atendimento a visitantes; assegurar fornecimento mínimo de medicamentos; e implementar de forma eficaz os programas de remição por leitura e estudo.

O Ministério Público pede ainda a citação do Estado, a inversão do ônus da prova e a produção de todas as provas necessárias. O valor atribuído à causa é de R$ 1.047.840,00.

Com informações de AC24horas

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Prefeitura de Rio Branco informa que não é alvo da operação da PF e CGU

Publicado

46 minutos atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco divulgou comunicado nesta quarta-feira, 3, após tomar ciência que a Controladoria-Geral da União e Polícia Federal realizam uma operação para apurar possíveis irregularidades em processos licitatórios envolvendo municípios do Acre. A gestão do prefeito Tião Bocalom (PL) informou que não é alvo da Operação Dilapsio.

“Esclarecemos que a ata de registro de preços eventualmente mencionada nas investigações refere-se a obras realizadas com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco; e o que estão sendo investigados são contratos financiados com verbas federais. Dessa forma, a Prefeitura de Rio Branco não está vinculada aos objetos da investigação”, explica o comunicado da prefeitura

De acordo com o comunicado, a Prefeitura reitera seu compromisso com a transparência e a probidade administrativa. “Coloca-se à inteira disposição dos órgãos competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários. Reafirma, ainda, que os contratos resultantes da referida ata são acompanhados continuamente, com fiscalização e validação pelas instâncias responsáveis”, pontua.

Comentários

Continue lendo

Acre

Previsão do tempo para quarta-feira (3) no Acre

Publicado

1 hora atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

A quarta-feira será marcada por instabilidade, com sol entre nuvens e chuvas isoladas a qualquer momento em praticamente todo o Acre. Em alguns pontos, as pancadas podem vir com forte intensidade. O mesmo padrão se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia (planícies) e Peru (selva).

🗺️ Leste e Sul do Acre

Regiões: Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira

  • Tempo abafado

  • Chance moderada de chuvas fortes

  • Umidade: 60% a 70% à tarde; 90% a 100% ao amanhecer

  • Ventos fracos, de norte, com variações de noroeste e nordeste

🗺️ Centro e Oeste

Regiões: Cruzeiro do Sul, Tarauacá

  • Instabilidade, calor e chuvas localizadas, que podem ser fortes

  • Umidade: 65% a 75% mínima; 90% a 100% ao amanhecer

  • Ventos fracos, direção norte, com variações de noroeste e nordeste

🌡️ Temperaturas por região

Baixo Acre

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre:
    👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil:
    👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C

  • Plácido de Castro, Acrelândia:
    👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C

Vale do Purus

  • Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus:
    👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C

Vale do Juruá

  • Tarauacá, Feijó:
    👉 22°C a 24°C / 30°C a 32°C

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves:
    👉 22°C a 24°C / 30°C a 32°C

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão:
    👉 22°C a 24°C / 30°C a 32°C

Comentários

Continue lendo

Acre

Rio Acre registra 5,53 metros nesta quarta-feira (3), diz Defesa Civil

Publicado

1 hora atrás

em

3 de dezembro de 2025

Por

Foto: Jardy Lopes

A medição realizada pela Defesa Civil de Rio Branco na manhã desta quarta-feira (3) mostrou que o Rio Acre alcançou 5,53 metros às 5h17, apresentando queda no nível em relação aos dias anteriores

O volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi de 3,80 mm, índice considerado baixo e que contribui para a estabilidade momentânea do manancial.

Segundo o boletim, a situação segue dentro da normalidade, distante da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordamento, fixada em 14 metros. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Comentários

Continue lendo