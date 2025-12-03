Acre
MP-AC aciona Justiça e pede convocação imediata de policiais penais para sanar crise na penitenciária de Sena Madureira
Ação civil aponta falta de efetivo, violações de direitos, desvio de função e falhas graves na assistência básica aos presos; promotor cita decisões do STF e pede medidas emergenciais ao Estado.
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, ingressou com uma ação civil pública para obrigar o Estado a adotar medidas emergenciais destinadas a regularizar a situação da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes (UPEM). Entre as solicitações, o órgão pede a convocação imediata de policiais penais aprovados no último concurso. O documento foi obtido pela reportagem.
Segundo o promotor Júlio César Medeiros, a ação se baseia na Constituição Federal, na Lei de Ação Civil Pública, na Lei de Execução Penal e em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas à crise estrutural do sistema prisional brasileiro.
A investigação começou após uma denúncia anônima enviada por WhatsApp à Promotoria, relatando falta de efetivo na unidade mesmo com o concurso público em andamento desde 2023. Durante diligências, Medeiros encontrou um relatório oficial do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), produzido pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que confirmava o problema. O documento aponta que o banho de sol ocorre apenas três vezes por semana devido ao número reduzido de policiais penais.
Em inspeção presencial realizada pelo MP-AC, foi verificado que o déficit de servidores compromete direitos básicos dos detentos, como o banho de sol diário e o acompanhamento psicossocial. Também foi constatado que motoristas continuam atuando como policiais penais, prática proibida pelo STF na ADI 7229, além de insuficiência da equipe de saúde — restrita a uma psicóloga contratada temporariamente. O repasse de recursos do convênio da PNAISP também está irregular.
O Ministério Público afirma que o cenário configura violação massiva de direitos fundamentais, reconhecido pelo STF como “estado de coisas inconstitucional” no sistema prisional. Entre os prejuízos destacados estão a falta de profissionais para garantir o cumprimento da Lei de Execução Penal, a ausência de equipe para movimentação interna dos presos e carência de pessoal para assegurar serviços básicos, como saúde e alimentação.
Apesar de 308 candidatos terem concluído o curso de formação para policial penal, apenas 170 foram nomeados, número inferior ao previsto no edital. Para o MP, a morosidade no cronograma causa prejuízos ao sistema e viola o princípio da transparência. O órgão também aponta que há orçamento suficiente na LOA 2025, que a UPEM é a única unidade do estado sem Grupo de Intervenção, e que possui somente 40 vagas de ensino, mesmo tendo estrutura para 80.
Na ação, o Ministério Público pede que, em até 30 dias, o Estado convoque e nomeie ao menos 20 policiais penais para atuar exclusivamente na penitenciária de Sena Madureira, possibilitando a criação de um Grupo de Intervenção com 16 agentes, a ampliação das vagas de ensino e a garantia de banho de sol diário de duas horas, visitas e demais direitos previstos na Lei de Execução Penal.
O MP também solicita a regularização do abastecimento de água, com fornecimento ao menos três vezes ao dia e cronograma fixo nos blocos internos. Em caso de descumprimento, pede multa diária de R$ 10 mil.
No mérito, o órgão requer que o Estado seja condenado a suprir permanentemente o efetivo necessário, podendo ultrapassar o número inicial de 20 convocados; criar equipe multidisciplinar fixa com médico, dentista e assistentes sociais; garantir alimentação adequada; regularizar colchões e água potável; melhorar o atendimento a visitantes; assegurar fornecimento mínimo de medicamentos; e implementar de forma eficaz os programas de remição por leitura e estudo.
O Ministério Público pede ainda a citação do Estado, a inversão do ônus da prova e a produção de todas as provas necessárias. O valor atribuído à causa é de R$ 1.047.840,00.
Com informações de AC24horas
Acre
Prefeitura de Rio Branco informa que não é alvo da operação da PF e CGU
A Prefeitura de Rio Branco divulgou comunicado nesta quarta-feira, 3, após tomar ciência que a Controladoria-Geral da União e Polícia Federal realizam uma operação para apurar possíveis irregularidades em processos licitatórios envolvendo municípios do Acre. A gestão do prefeito Tião Bocalom (PL) informou que não é alvo da Operação Dilapsio.
“Esclarecemos que a ata de registro de preços eventualmente mencionada nas investigações refere-se a obras realizadas com recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco; e o que estão sendo investigados são contratos financiados com verbas federais. Dessa forma, a Prefeitura de Rio Branco não está vinculada aos objetos da investigação”, explica o comunicado da prefeitura
De acordo com o comunicado, a Prefeitura reitera seu compromisso com a transparência e a probidade administrativa. “Coloca-se à inteira disposição dos órgãos competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários. Reafirma, ainda, que os contratos resultantes da referida ata são acompanhados continuamente, com fiscalização e validação pelas instâncias responsáveis”, pontua.
Acre
Previsão do tempo para quarta-feira (3) no Acre
A quarta-feira será marcada por instabilidade, com sol entre nuvens e chuvas isoladas a qualquer momento em praticamente todo o Acre. Em alguns pontos, as pancadas podem vir com forte intensidade. O mesmo padrão se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia (planícies) e Peru (selva).
🗺️ Leste e Sul do Acre
Regiões: Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira
-
Tempo abafado
-
Chance moderada de chuvas fortes
-
Umidade: 60% a 70% à tarde; 90% a 100% ao amanhecer
-
Ventos fracos, de norte, com variações de noroeste e nordeste
🗺️ Centro e Oeste
Regiões: Cruzeiro do Sul, Tarauacá
-
Instabilidade, calor e chuvas localizadas, que podem ser fortes
-
Umidade: 65% a 75% mínima; 90% a 100% ao amanhecer
-
Ventos fracos, direção norte, com variações de noroeste e nordeste
🌡️ Temperaturas por região
Baixo Acre
-
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre:
👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C
-
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil:
👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C
-
Plácido de Castro, Acrelândia:
👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C
Vale do Purus
-
Sena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa do Purus:
👉 22°C a 24°C / 29°C a 31°C
Vale do Juruá
-
Tarauacá, Feijó:
👉 22°C a 24°C / 30°C a 32°C
-
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves:
👉 22°C a 24°C / 30°C a 32°C
-
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão:
👉 22°C a 24°C / 30°C a 32°C
Acre
Rio Acre registra 5,53 metros nesta quarta-feira (3), diz Defesa Civil
A medição realizada pela Defesa Civil de Rio Branco na manhã desta quarta-feira (3) mostrou que o Rio Acre alcançou 5,53 metros às 5h17, apresentando queda no nível em relação aos dias anteriores
O volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi de 3,80 mm, índice considerado baixo e que contribui para a estabilidade momentânea do manancial.
Segundo o boletim, a situação segue dentro da normalidade, distante da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordamento, fixada em 14 metros. As informações foram repassadas pelo coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
