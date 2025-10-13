Acre
MP-AC abre inquérito civil para investigar possível loteamento irregular em Rio Branco
O procedimento apura a situação do Loteamento Raimundo Thomé da Rocha, no bairro Isaura Parente, e cobra da prefeitura informações sobre a regularização fundiária da área.
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) instaurou um Inquérito Civil para investigar um possível caso de loteamento irregular ou clandestino na Rua Almirante Tamandaré, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco. A apuração é conduzida pela Promotoria de Justiça e tem como foco o loteamento denominado “Raimundo Thomé da Rocha”.
De acordo com o despacho, o procedimento foi convertido a partir do Preparatório nº 06.2025.00000176-0, após constatação de que não há aprovação formal do loteamento, o que indica a necessidade de regularização fundiária de interesse específico (REURB-E) na área.
O MP-AC informou que, apesar das tentativas de solucionar o caso de forma administrativa, o problema permanece sem resolução. Por isso, o órgão decidiu aprofundar as investigações com base na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 28/2012 do Colégio de Procuradores de Justiça do MP-AC.
O despacho também determinou o ajuste do cadastro no sistema SAJ/MP, definindo como objeto do inquérito “a apuração da regularização fundiária no Loteamento Raimundo Thomé da Rocha, no bairro Isaura Parente”. O Município de Rio Branco foi incluído como parte requerida.
Além disso, o Ministério Público determinou a publicação do despacho no Diário Eletrônico da instituição e o envio de ofício à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), solicitando informações atualizadas sobre o andamento da regularização fundiária da localidade.
Com informações de AC24horas
Abastecimento de água é reduzido em Rio Branco devido ao aumento da turbidez no rio
O abastecimento de água em Rio Branco foi temporariamente reduzido pelo Serviço de Água e Esgoto (Saerb) em razão do aumento da turbidez da água, provocado por sedimentos como lama e balseiros no Rio Acre, informou o órgão, na tarde desta segunda-feira, 13.
Segundo o Saerb, a medida foi adotada para preservar a qualidade da água distribuída à população durante o período chuvoso. De acordo com o Saerb, o fornecimento não foi interrompido, mas está sendo realizado com vazão menor.
Atualmente, a Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 opera com 500 litros por segundo, ante os 600 litros por segundo normalmente produzidos, e a ETA 2 com 950 litros por segundo, quando o habitual é 1.200 litros por segundo.
Apesar da redução, a autarquia informou que, o sistema continua operando com 92% da capacidade total, o que demonstra, segundo o Saerb, o empenho das equipes em manter o abastecimento regular e minimizar os impactos para os consumidores
A Prefeitura de Rio Branco informou que o órgão está trabalhando para restabelecer a produção normal o mais rápido possível, garantindo a continuidade do fornecimento de água com segurança e qualidade.
Iteracre ultrapassa meta de 2023 e entrega mais de 3.700 títulos de terras
O Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) vem realizando um trabalho histórico em todo o estado. Em menos de 20 dias, o órgão já entregou mais de 2.700 títulos urbanos, rurais e para entidades religiosas em diversos municípios, incluindo Plácido de Castro, Acrelândia, Brasiléia, Xapuri, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.
Com a entrega prevista de 929 títulos em Feijó, que deve acontecer nos próximos dias, o número total ultrapassará 3.629 documentos regularizados, superando a meta estabelecida pela presidente do ITERACRE ainda na primeira fase de sua gestão, iniciada ano de 2023.
De acordo com informações da presidência do Instituto, ainda há cerca de 4 mil títulos em fase final de registro, que deverão ser entregues à população até o fim deste ano. A presidente informou que, assim que o gabinete do governador definir o cronograma da segunda remessa de entregas, o ITERACRE dará início às novas cerimônias de distribuição dos documentos registrados.
Estamos aguardando a tratativa do tribunal de justiça através da corregedoria, junto aos cartórios, demais de aproximadamente 6 municípios para em seguida aliar as entregar os títulos registrados a população com o gabinete do nosso governador e vice governadora Mailza Assis, que tem se dedicado para garantir moradia com segurança para os acreanos, diga como vai funcionar o cronograma de entrega para que ele esteja conosco em mais um momento histórico”, apontou Gabriela Câmara.
Essas metas fazem parte de um pedido direto do governador e vice governadora Mailza, que desafiou o ITERACRE a manter um ritmo acelerado e alcançar a marca de 10 mil títulos entregues até o final de 2025.
Com esse avanço, o ITERACRE consolida um dos maiores programas de regularização fundiária da história do Acre, garantindo segurança jurídica e dignidade para milhares de famílias acreanas.
Miss Universe Acre 2026 acontece dia 29 de outubro, em Rio Branco, e reúne candidatas do interior
No dia 29 de outubro, Rio Branco será palco do maior concurso de beleza do estado: o Miss Universe Acre 2026.
Diretamente da Usina de Arte João Donato, candidatas de todo o Acre disputarão uma coroa, um título e uma experiência para toda uma vida.
A cerimônia de anúncio da vencedora da vaga que irá representar o Acre no Miss Universe Brasil 2026, também será transmitida ao vivo pela Líder TV, afiliada da Rede Brasil de Televisão canal local 10.1 e no canal do Youtube da emissora, a partir das 19h.
De acordo com a organização, esta será a edição mais diversa da história, com o maior número de representantes vindas do interior. A vencedora leva para casa um prêmio de R$ 5 mil reais, brindes, além de representar o Acre e concorre ao nacional em 2026.
Quem se despede do trono ao final do evento é Layane Castro, eleita Miss Acre 2025, que passa a faixa para a nova eleita.
Miss Universe Acre 2026: beleza com propósito
Mais do que um concurso, o Miss Universe Acre 2026 reforça a tradição dos concursos de beleza no Brasil, celebrando diversidade, propósito e a força das mulheres que representam cada munícipio do nosso estado. Venha conferir um grandioso espetáculo que irá coroar a nossa representante no concurso.
Serviço:
👑 Miss Universe Acre 2026
Data: 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)
⏰Horário: 19h
📍Local: Usina de Arte João Donato – Rua das Acácias, 1155 – Distrito Industrial/Rio Branco, Acre
