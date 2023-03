Movimento Nacional pela Vacinação começa nesta segunda-feira (27)

Durante as ações, haverá vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas que têm maior risco de desenvolver formas graves da doença

Dados do Ministério da Saúde revelam que, até o momento, cerca de 19 milhões de pessoas estão em atraso com a segunda dose da vacina contra Covid-19. Além disso, outras 68 milhões ainda não tomaram a primeira dose de reforço, enquanto 30,1 milhões de pessoas não tomaram o segundo reforço da vacina contra a doença em todo o país.

Com o intuito de ampliar a cobertura vacinal da Covid-19 e de outras vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), será lançado nesta segunda-feira (27) o Movimento Nacional pela Vacinação. Nesta primeira etapa, a imunização contra a Covid-19 terá reforço para os grupos prioritários em todo o país.

Durante as ações, haverá vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 em pessoas que têm maior risco de desenvolver formas graves da doença, como é o caso de idosos acima de 60 anos ou pessoas com deficiência. O infectologista do Hospital das Forças Armadas de Brasília Hemerson Luz destaca a importância da imunização.

“O esquema vacinal completo contra Covid-19, incluindo as doses de reforço, é a melhor forma para evitar casos graves da doença, que evoluam com internação em UTI ou mesmo com o óbito. O surgimento de novos tratamentos e novos medicamentos que combatem o coronavírus também pode ajudar a evitar esses casos mais graves. Mas a vacinação evita a evolução para formas graves”, destaca.

O Ministério da Saúde informa, ainda, que também está prevista a intensificação na campanha de Influenza, no mês abril, antes da chegada do inverno, período em que as baixas temperaturas contribuem para o aumento nos casos de doenças respiratórias. Também haverá ação de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas.

Confira o cronograma

Etapa 1 – a partir de fevereiro

Vacinação contra Covid-19 (reforço com a vacina bivalente)

(estimativa populacional: 52 milhões)

Público-alvo: pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19

Pessoas com mais de 60 anos

Gestantes e puérperas

Pacientes imunocomprometidos

Pessoas com deficiência

Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP)

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Trabalhadores e trabalhadoras da saúde

Etapa 2 – a partir de março

Intensificação da vacinação contra Covid-19

Público alvo:

Toda a população com mais de 12 anos

Etapa 3 – a partir de março

Intensificação da vacinação de Covid-19 entre crianças e adolescentes

Público alvo:

Crianças de 6 meses a 17 anos

Estratégias e ações:

Mobilizar a comunidade escolar, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio com duas semanas de atividades de mobilização e orientação; comunicar estudantes, pais e responsáveis sobre a necessidade de levar a Caderneta de Vacinação para avaliação.

Etapa 4 – a partir de abril

Vacinação de Influenza

Público-alvo:

Pessoas com mais de 60 anos

Adolescentes em medidas socioeducativas

Caminhoneiros e caminhoneiras

Crianças de 6 meses a 4 anos

Forças Armadas

Forças de Segurança e Salvamento

Gestantes e puérperas

Pessoas com deficiência

Pessoas com comorbidades

População privada de liberdade

Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Professoras e professores

Profissionais de transporte coletivo

Profissionais portuários

Profissionais do Sistema de Privação de Liberdade

Trabalhadoras e trabalhadores da saúde

Etapa 5 – a partir de maio

Multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas

Estratégias e ações: