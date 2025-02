Movimento de mercadorias do Acre bate recorde e atinge R$ 2,7 bilhões

O Estado do Acre registrou em 2024 o ingresso de R$ 2,78 bilhões em mercadorias nacionais na área incentivada da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), representando um crescimento de 10,78% em comparação com o ano anterior.

Os dados fazem parte do balanço anual da Suframa, que abrange a Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (ALC). O processo de internamento consiste na fiscalização e controle do ingresso de mercadorias nacionais em áreas que recebem incentivos fiscais.

No Acre, a atividade econômica predominante foi o setor de comércio, que respondeu por 89,16% do total movimentado, equivalente a R$ 2,48 bilhões. A indústria também apresentou participação significativa, com 6,27% (R$ 174,36 milhões), seguida pelo setor de serviços, que representou 4,18% (R$ 116,42 milhões).

Além do Acre, os estados da área de abrangência da Suframa que apresentaram crescimento expressivo em 2024, foram Roraima (14,98%), Amapá (14,59%) e Amazonas (18,35%).

Em toda a região, o volume total de mercadorias internadas somou R$ 64,89 bilhões, com crescimento de 15,75% em relação a 2023. O estado do Amazonas lidera o ranking, sendo responsável por 65% do total de mercadorias internadas, com um montante de R$ 41,88 bilhões.

