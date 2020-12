“Esperamos, até o final de 2021, termos em torno de 150 milhões de brasileiros vacinados, que é um número extremamente significativo”.

Renan Fiuza, da CNN

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (7) que o governo pretende ter 150 milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19 até o fim do ano que vem, ele só não deu detalhes de como essa meta será atingida.

“Brevemente, nós vamos voltar a estar reunidos. Vamos dispor da vacina, que será distribuída em todo o território nacional. Esperamos, até o final de 2021, termos em torno de 150 milhões de brasileiros vacinados, que é um número extremamente significativo”. A afirmação aconteceu na abertura de palestra promovida pela Associação Comercial de São Paulo.

Mourão aproveitou também para ressaltar os esforços que estão sendo feitos no país para conter os avanços da pandemia da Covid-19. Finalizou dizendo que “nunca tivemos uma segunda onda no Brasil. Que esse aumento no número de casos é um repique”. Nas palavras dele, o cenário é fruto do cansaço da população com relação as medidas de isolamento.

