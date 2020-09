O governador Gladson Cameli (sem partido) declarou que durante a visita do general e vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vai solicitar a antecipação da entrega da ponte sobre o Rio Madeira.

De acordo com o governador, a ponte é uma de suas promessas de campanha em 2018 e, por isso, vai pedir prioridade na questão. “Vamos conversar sobre isso. Eu quero que essa ponte seja entregue em dezembro deste ano”, declarou.

Cameli disse também que vai pedir a Mourão que na inauguração da tão sonhada ponte, que fará a ligação do Acre com o restante do país, esteja o presidente Jair Bolsonaro.

Recomendação

De acordo com uma representação do Ministério Público Federal (MPF), o término das obras estava previsto para 2017.

O órgão alegou no despacho que foram diversas promessas feitas pelo Governo Federal com datas para a finalização, mesmo assim, ainda não se tem certeza sobre o término efetivo da obra, nem quanto de verba pública ainda será gasto para isso, sendo que até o momento, os valores aplicados na obra já extrapolaram em muito o orçamento público.

