Mototaxistas e organizações sociais convocam bloqueio em Cobija por falta de combustível e preços abusivos

O evento onde contou com convidados, colaboradores, autoridades locais e imprensa, foi palco para o anuncio da programação da 12ª edição do Circuito Country realizado pela prefeitura municipal de Epitaciolândia.

O prefeito Sérgio Lopes foi o anfitrião, juntamente com o seu vice, Sérgio Mesquita e a secretária de planejamento e finanças, Regiane Moreira e da Secretária de Cultura Rachele Fabrini, para anunciar o evento que será realizado no início do mês de maio.

A 12º Edição do Circuito Country já se tornou um dos maiores eventos da regional do Alto Acre, onde oferece atrações locais, regionais e nacionais, além de desfiles da escolha da Garota Country, cavalgada, rodeio, exposições, provas equestres, eleição da rainha do rodeio entre outras atracões.

O evento de Epitaciolândia contará com uma programação recheada de novidades e atrações nacionais e locais. Acontecerá dia 1 a 4 de maio, além de grandes shows musicais.

A abertura oficial do evento será no dia 1º de maio (quinta-feira), com um show pirotécnico promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia, seguido pelo concurso para a escolha da Rainha do Rodeio, com premiações de até R$ 5 mil. Serão eleitas três vencedoras:

✅ Rainha Country

✅ Rainha do Rodeio

✅ Princesa do Rodeio

Encerrando a primeira noite, às 23h, o público poderá curtir o show nacional de Jardel, da banda Rabo de Vaca, seguido pelas apresentações dos DJs Black e Leandro.

Sexta-feira (2 de maio) – Abertura oficial do rodeio

Na sexta-feira (2), às 17h, acontece uma das provas mais esperadas do Circuito Country, a Prova do Tambor, que reúne cavaleiros e amazonas em disputas emocionantes. Já às 21h, acontece a abertura oficial do rodeio, com a presença das autoridades municipais e das rainhas eleitas no dia anterior.

O segundo show nacional da programação será da cantora Luma Dantas, às 23h, encerrando a noite com mais apresentações de DJs.

Sábado (3 de maio) – Cavalgada e terceiro show nacional

No sábado, dia 3 de maio, a programação começa cedo com a tradicional cavalgada pelas ruas de Epitaciolândia, a partir das 8h. O desfile festivo contará com paredões de som, prometendo animar os participantes.

A partir das 18h, os DJs Black e Leandro voltam ao palco para aquecer o público. Às 21h, acontece mais uma rodada do rodeio, seguida pelo pré-show com DJ Alexandre Potência.

A grande atração da noite será a cantora Marília Tavares, que sobe ao palco às 23h. Encerrando o sábado, os DJs continuam animando a festa até o final da madrugada.

Domingo (4 de maio) – Final do rodeio e último show nacional

No domingo, 4 de maio, a programação inicia às 8h com a prova do laço, mais uma competição tradicional do evento.

Às 18h, haverá mais apresentações de DJs, seguidas, às 19h, pelo show da dupla local Cristiano Paulo & Daniel. Às 20h, será realizada a competição de dança country, aberta a participantes de todo o estado do Acre, com premiações distribuídas da seguinte forma:

🏆 1º lugar – R$ 3.000

🥈 2º lugar – R$ 2.000

🥉 3º lugar – R$ 1.000

O momento mais esperado da noite será a grande final do rodeio, às 21h, onde serão revelados os campeões da competição.

Para encerrar o Circuito Country com chave de ouro, o cantor Jorge Lima será a atração nacional do domingo, com show às 23h.

A 12ª edição do Circuito Country de Epitaciolândia promete movimentar a cidade, trazendo tradição, cultura e entretenimento para a população e visitantes.





