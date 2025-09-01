Geral
Mototaxista sofre fratura após sacola de peixe prender no guidom e provocar queda na BR-364
Acidente ocorreu próximo à ponte do Igarapé Judia; vítima de 51 anos foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável
O mototaxista Sebastião Alves de Aguiar, de 51 anos, ficou ferido na tarde desta segunda-feira (1º) após cair de sua motocicleta na BR-364, nas proximidades da ponte sobre o Igarapé Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Testemunhas relataram que ele conduzia uma Honda CG 160 Fan, de cor branca, no sentido bairro-centro, quando uma sacola com peixes da espécie mandi, que carregava, acabou se prendendo ao guidom da moto. O incidente fez com que perdesse o controle e caísse na pista.
Com o impacto, Sebastião sofreu uma fratura no pé direito, além de ferimentos nas mãos, braços e escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam o mototaxista ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento em estado estável.
A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito não chegou a ser acionada, e a motocicleta foi retirada do local por familiares.
Comentários
Geral
Homem é condenado por caluniar padre nas redes sociais
A 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por unanimidade, condenou José Valdenício de Souza Pedrosa, por calúnia, após ele divulgar mensagens ofensivas questionando a conduta do padre José Luiz dos Santos Damsceno, nas redes sociais e no grupo de WhatsApp da paróquia. Foi estabelecido o pagamento de R$ 2 mil por danos morais ao líder religioso.
Conforme os autos, o homem nas publicações se referia ao sacerdote como “charlatão” e o acusava de suposto desvio de dízimos da igreja. As mensagens repercutiram no grupo religioso, gerando comentários e abalando a reputação do padre perante a comunidade paroquial.
Para o relator do caso, juiz de Direito Clovis Lodi, ficou demonstrado, nos diversos registros anexados ao processo, que o pároco teve sua honra ofendida. “O conteúdo das mensagens comprova nítida tentativa de desprestígio à imagem do autor como líder religioso, extrapolando o direito à crítica e configurando ilícito indenizável”, afirmou na decisão.
O magistrado também ressaltou que “embora a Constituição Federal assegure a liberdade de expressão (artigo 5°, inciso IV e IX), essa garantia não é absoluta, encontrando limites no respeito à honra e à imagem das pessoas”. O acordão foi publicado na edição n.° 7.850 do Diário da Justiça (p. 37), desta segunda-feira, 1° de setembro.
Comentários
Geral
Colisão entre motos deixa homem em estado grave e outro ferido em Rio Branco
Acidente ocorreu no bairro Novo Calafate; vítima de 35 anos sofreu traumatismo craniano e precisou ser entubada
Comentários
Geral
Prefeitura de Rio Branco, Câmara e instituições se unem para levar serviços de saúde e cidadania ao Calafate
A manhã deste sábado (30) foi marcada por uma grande ação de cidadania no bairro Calafate, fruto da união entre a Prefeitura de Rio Branco, a Câmara Municipal e diversas instituições parceiras. A iniciativa levou atendimentos gratuitos de saúde, serviços jurídicos e apoio social para centenas de moradores da comunidade.
Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura ofertou atendimento odontológico gratuito, enquanto o Instituto Upas disponibilizou consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem, além de especialidades como psiquiatria, ginecologia, pediatria e psicologia. Isso foi possível graças aos investimentos, por meio de emendas parlamentares, do vereador Antônio Morais.
A ação contou também com o apoio do Governo do Estado, que cedeu o espaço do Colégio Tiradentes, e com a participação da Defensoria Pública do Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), que garantiram orientação jurídica à população.
O secretário de Saúde e de Articulação Institucional, Rennan Biths, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com os serviços de saúde e o diálogo entre os poderes.
“A Prefeitura de Rio Branco está presente com serviços essenciais de saúde, como o atendimento odontológico, e, ao mesmo tempo, este momento mostra a importância da união entre Executivo, Legislativo e instituições parceiras, que se unem para garantir cidadania à população.”
O vice-prefeito e secretário de Educação, Alysson Bestene, ressaltou a relevância da integração entre áreas diferentes da gestão municipal. “O bairro Calafate recebe não apenas serviços de saúde, mas também um olhar integrado da Prefeitura. É a soma de esforços que faz a diferença na vida das famílias.”
Já o secretário da Casa Civil, Valtim José, frisou a capacidade da Prefeitura em articular parcerias. “Esse é um exemplo de gestão que sabe construir pontes. Somando forças, conseguimos atender a comunidade de forma mais completa e eficiente.”
O deputado estadual Eduardo Ribeiro marcou presença e parabenizou a ação. “Essa união é fundamental. Quando os poderes públicos se aproximam e trazem os serviços diretamente para a população, quem ganha é a comunidade.”
Parlamentar da região, o vereador Antônio Morais destacou a parceria com prefeitura e Instituto Upas. “Essa ação só é possível graças ao trabalho conjunto. Por meio de emenda de nosso mandato, conseguimos viabilizar os serviços do Instituto Upas para que a população tenha acesso a consultas e exames de maneira fácil e rápida.”
O diretor do Instituto Upas, Osney da Silva Pereira, explicou os serviços oferecidos. “Estamos realizando diversos exames de ultrassom, como abdômen total, rins, tireoide, mamas e endovaginal, além de exames de sangue como hemograma, colesterol e glicose. Também temos consultas com psiquiatra, ginecologista, pediatra, clínico geral e apoio psicológico. É uma parceria importante com a Prefeitura de Rio Branco e com a Câmara, por intermédio do vereador Antônio Morais, para levar saúde até a comunidade.”
A ação no bairro Calafate reforça a importância da integração entre Prefeitura, Câmara Municipal, Governo do Estado e instituições parceiras para ampliar os serviços de cidadania e saúde em Rio Branco.
Você precisa fazer login para comentar.