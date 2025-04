Mototaxista preso com arma é liberado com tornozeleira eletrônica após audiência de custódia

Justiça considerou ausência de violência no caso e aplicou medida cautelar; PM mantém reforço no policiamento na Cidade do Povo

RIO BRANCO – Elias Lopes Ramos, 19 anos, mototaxista preso no último domingo (30) por porte ilegal de arma, obteve liberdade provisória na segunda-feira (31) após decisão judicial em audiência de custódia. O jovem foi flagrado pela Polícia Militar do 2º Batalhão transportando um revólver calibre .38 com seis munições intactas.

Segundo a PM, a arma seria destinada a integrantes de uma organização criminosa que atua no Conjunto Habitacional Cidade do Povo. O tenente-coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão, destacou que as operações na área continuam intensificadas para combater o crime organizado.

Em sua decisão, o magistrado considerou que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que, mesmo em caso de condenação, não haveria pena em regime fechado. Como medida cautelar, o jovem deverá usar tornozeleira eletrônica e ficará sob monitoramento judicial.

O caso reacende o debate sobre a atuação de facções criminosas na capital acreana e a eficácia das medidas judiciais para crimes de menor potencial ofensivo. A PM informou que segue investigando as conexões do suspeito com organizações criminosas da região.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários