As autoridades ainda estão buscando informações que possam esclarecer o acidente fatal ocorrido no início da madrugada deste sábado, dia 28, no ramal do km 13 da Estrada do Pacífico – BR 317, sentido Brasiléia Assis Brasil, quando o veículo modelo Chevrolet, placa NAA 0592, perdeu o controle e caiu no igarapé próximo a entrada.

Segundo foi relatado no 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, o veículo estaria sendo conduzido por Raimundo Nonato Vieira Alves (37) e estava na companhia de Otaciano Muniz e poderiam estaria indo para a residências de um dos dois.

Nos primeiros quilômetros da entrada do ramal, foi relatado que existem vários buracos e que o motorista poderia ter tentado desviar de uns, ao se aproximar da ponte e perdeu o controle do veículo caindo no igarapé.

O veículo então caiu na água com as rodas para cima. Raimundo teria ficado preso e não conseguiu sair a tempo até se afogar. O carona, Otaciano, conseguiu sair a tempo. Somente com ajuda de terceiros, o mototaxista foi retirado e teriam tentado reanima-lo para salvar sua vida.

Mesmo com a chegada de uma equipe de resgate no local, nada se pôde fazer. O corpo foi levado para o hospital de Brasiléia, onde foi dado os procedimentos para er liberado aos familiares.

As autoridades policiais estão investigando o caso.

