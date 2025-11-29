Mototaxista morre em grave colisão na BR-364, próximo a Plácido de Castro

Impacto destrói parte de veículo e causa comoção na comunidade de Vila Campinas

Um acidente fatal registrado na tarde desta sexta-feira (28), no km 72 da BR-364, resultou na morte do mototaxista João Batista Alves de Araújo, de 69 anos, morador de Vila Campinas, distrito de Plácido de Castro.

De acordo com as primeiras informações, João Batista trafegava nas proximidades do Ramal Samaúma quando sua motocicleta colidiu frontalmente com um Fiat Uno prata ocupado por um casal. A força do impacto destruiu a dianteira e parte do motor do carro.

Testemunhas afirmam que a batida foi tão violenta que o mototaxista foi arremessado para fora da pista, caindo em uma área de mata. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

Muito conhecido na comunidade, João Batista deixa familiares, amigos e colegas de profissão consternados com a tragédia.

A equipe plantonista do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizou a perícia e a remoção do corpo. A Polícia Civil deverá instaurar investigação para apurar as causas e circunstâncias do acidente.

