Mototaxista é atropelado por caminhonete em alta velocidade, sofre fraturas e motorista foge em Rio Branco

Criminosos armados invadiram beco e dispararam contra grupo de amigos; polícia investiga o caso como ação de facção

Geovando Ponciano da Silva Furtado, de 18 anos, foi morto a tiros e um adolescente de 17 anos ficou gravemente ferido na noite desta segunda-feira (7), durante um ataque criminoso registrado em um beco da Rua 16 de Outubro, no bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas estavam jantando com amigos em frente a uma residência quando suspeitos armados chegaram em um veículo modelo Polo, de cor cinza. Dois ocupantes desceram do carro, entraram no beco e efetuaram diversos disparos contra o grupo.

Geovando foi alvejado na região do peito e do abdômen, e morreu ainda no local. Já o adolescente identificado pelas iniciais J.V.S.B. foi atingido por múltiplos tiros — no abdômen, na sobrancelha, nas costas e no braço direito. Após a ação, os criminosos fugiram do local sem serem identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas apenas puderam constatar o óbito de Geovando. O adolescente foi estabilizado e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia criminal. Militares do 2º Batalhão realizaram patrulhamento na região, mas até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido preso.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha com a hipótese de que o ataque esteja ligado à disputa entre facções criminosas na capital.

