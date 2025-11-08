Mototaxista com sinais de embriagês perde controle e bate em rotatória na Avenida Chico Mendes

Condutor sofreu fratura na perna e teve atendimento do Samu dificultado devido ao estado de embriaguez

Na noite deste sábado (8), o mototaxista Roberto de Almeida Souza, de 44 anos, ficou ferido após colidir com o canteiro central da rotatória na Avenida Chico Mendes, no bairro Triângulo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele perdeu o controle da motocicleta — credenciada pela RBTrans, de placa branca — e atingiu violentamente a estrutura central da rotatória.

Com o impacto, Roberto sofreu uma fratura na perna direita. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas relataram dificuldade no atendimento devido ao estado alcoólico do mototaxista. Após ser contido e estabilizado, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos.

A motocicleta foi recolhida e levada ao pátio do Detran. O caso será encaminhado à RBTrans e à Polícia Civil, que devem apurar as circunstâncias do acidente e a possível responsabilização do condutor.

