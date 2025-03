Mototáxis e magistério rural ocupam Câmara de Cobija e exigem demissão de vereadores por inoperância

No segundo dia de visitas a prefeitos e vereadores do interior do estado, o presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Jr. foi recebido nesta sexta feira,14, pelo prefeito de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães e pelos vereadores do município.

No encontro com o chefe do executivo, Nicolau fez questão de deixar claro que vai visitar todos os prefeitos, sem olhar cor partidária. O deputado disse ainda que as visitas tem a finalidade de ouvir as demandas de cada gestor e encaminha-las para os setores responsáveis.

Salatiel agradeceu a presença do presidente do legislativo e falou que a iniciativa de Nicolau mostra o tamanho do comprometimento dele em ajudar as cidades acreanas.

“É um gesto muito nobre da sua parte fazer questão de vir aqui visitar nossa gestão. Somos um município pequeno que ainda não tem condições de caminhar com as próprias pernas, por isso precisamos de apoio, de parcerias, da forma como o senhor veio propor aqui. Muito obrigado seja sempre vindo aqui”, disse Salatiel.

O prefeito aproveitou o encontro para pedir ao deputado que reforce a cobrança pela construção da ponte para resolver o problema na travessia do rio Juruá.

“Esse é o propósito dessa agenda, vir nos municípios e ouvir de vocês que conhecem e ouvem as queixas da população. Vim aqui colocar nosso mandato a disposição e reiterar que a Assembléia Legislativa está de portas abertas para todas as pautas que forem com colocadas. Contem com a gente”, pontuou Nicolau.

Vereadores cobram ponte urgente

Depois de se reunir com o prefeito Nicolau participou de uma reunião com todos os vereadores da cidade, que apresentavam várias demandas, com ênfase na cobrança pela construção da ponte no rio Juruá. Os parlamentares relataram que a dificuldade na travessia, impõe prejuízos de toda ordem, principalmente na saúde, porque as ambulâncias na maioria das vezes, não conseguem subir a margem do rio do por causa da lama.

Conversa com Zequinha

Antes da agenda em Rodrigues Alves, Nicolau se reuniu com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, a quem reiterou a parceira com o legislativo estadual e tratou de uma reunião estadual com os vereadores das 22 cidades acreanas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários