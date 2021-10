Motoristas de aplicativo fecham ponte cobrando informações de colega desaparecido

Dezenas de motoristas de aplicativo fecharam no final da tarde desta quarta-feira, 20, a Ponte Metálica, em Rio Branco, cobrando das forças de segurança notícias acerca do paradeiro de Macicley Ferreira, desaparecido desde a noite da última segunda-feira (18).

Segundo informações dos próprios colegas, Macicley Ferreira, foi visto pela última vez às 21 horas da última segunda, na Vila Acre, localizada no Segundo Distrito da capital.

As forças de segurança vêm investigando o caso, mas até o momento, ainda não se sabe o paradeiro do motorista de aplicativo. O carro de Macicley é um Polo Cinza com a placa QXS3G21.