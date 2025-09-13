Motorista supostamente embriagado colide caminhonete contra poste de energia

Um motorista não identificado perdeu o controle de uma caminhonete branca e colidiu com um poste de energia na madrugada deste sábado, 13, na Estrada da Floresta, em frente a um posto de combustíveis, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o condutor, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, trafegava no sentido centro-bairro quando, ao fazer uma curva, perdeu o controle da direção, subiu no canteiro que divide as duas pistas e colidiu com o poste. Após o acidente, ele se evadiu do local.

Com o impacto, a parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída, mas o motorista sofreu apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foi acionado para atender à ocorrência. Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os procedimentos necessários. A caminhonete foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Assista ao vídeo:

