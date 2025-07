Motorista sofre mal súbito e colide com carro na Rua Osmar Sabino, em Rio Branco

Um homem de 43 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e acabou colidindo na traseira de outro veículo na manhã desta terça-feira (1), na Rua Osmar Sabino, em Rio Branco, próximo à Delegacia de Flagrantes.

De acordo com informações apuradas no local, Elton Souza Santana conduzia uma caminhonete modelo Ranger quando começou a relatar dores de cabeça ao amigo que o acompanhava. Minutos depois, perdeu a consciência e colidiu com um veículo Onix que seguia à frente. Ele foi retirado do carro com a ajuda de populares e apresentava sinais compatíveis com um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo o socorrista Araújo, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o paciente não estava consciente no momento do atendimento. “É um paciente que não está consciente, não consegue responder nossas perguntas. Provavelmente teve um mal súbito ao volante e acabou, após o mal súbito, colidindo com o veículo da frente. Estamos fazendo as avaliações, provavelmente tem um AVC, e a gente vai levar para o inter-hospitalar para ser avaliado”, afirmou.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passará por exames mais detalhados.

A área do acidente foi isolada para os procedimentos periciais. Equipes da Polícia Civil e do Batalhão de Trânsito estiveram no local para auxiliar na reorganização do tráfego, que ficou parcialmente interditado.

